Centros de datos en el espacio: Google probará su primer satélite de IA

El primer satélite para el proyecto Suncatcher está programado para realizarse a bordo de la próxima misión de lanzamiento compartido Transporter-18 de SpaceX. El próximo jueves el satélite MVP será cargado en un cohete Falcon 9 de SpaceX en la Base de Fuerza de la Fuerza Espacial Vanderberg, cerca de Santa Bárbara California para después su lanzamiento.

La empresa californiana tiene el objetivo de probar el hardware en el espacio por primera vez y así lograr que en el futuro se pueda albergar una arquitectura de aprendizaje automático fuera de la Tierra. Google desarrolló esta primera misión junto con la compañía Planet , cuya finalidad es obtener datos sobre la resistencia de sus chips al lanzamiento, la radiación y los cambios de temperatura en órbita.

El satélite todavía no es un centro de datos espacial, sino que se trata de una prueba para saber qué funciona y qué tendría que cambiar antes de procesar cargas de IA a mayor escala. El proyecto plantea conectar, en el futuro, varios satélites alimentados por energía solar. Google calcula que, en determinadas órbitas, sus paneles podrían recibir hasta ocho veces más energía solar al año que los instalados en la Tierra.

Sin embargo, esa ventaja no resuelve por sí sola cómo enfriar los chips, protegerlos de la radiación, transmitir grandes cantidades de datos y pagar el costo de ponerlos en órbita, inclusive, en su investigación, la empresa identifica como principales retos la reparación de equipos y la comunicación con estaciones terrestres.

Por ahora, Google no ha anunciado que el proyecto sustituirá centros de datos con los que ya opera, incluidos los de México, ni cuándo podría ofrecer un servicio comercial. Inclusive la empresa anunció el proyecto en noviembre del 2025 y en aquel momento señaló que lanzaría dos satélites prototipo a principios del 2027, por lo que el siguiente lanzamiento se adelanta a sus planes.

“En el futuro, el espacio podría ser el mejor lugar para escalar la computación de IA. Partiendo de esta premisa, nuestro nuevo proyecto de investigación prevé constelaciones compactas de satélites alimentados por energía solar, equipados con TPU de Google”, comunicó en aquel momento Travis Beals, Director Senior de Paradigmas de Inteligencia de la tecnológica.