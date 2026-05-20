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Centros de datos espaciales en dos años es “muy ambicioso”, dice Bezos

Para el fundador de Amazon, que también está inmiscuido en la industria aeroespacial, la industria aún debe desarrollar y abaratar costos en varias partes de sus procesos.
mié 20 mayo 2026 10:00 AM
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Jeff Bezos intensifica competencia contra Elon Musk
Bezos no es un improvisado en la industria aeroespacial, además de Amazon, fundó la compañía Blue Origin, que también hace vuelos al espacio, como SpaceX. (enot-poloskun/Getty Images)

La industria de la tecnología busca en el espacio una forma de encontrar energía para mantener los centros de datos de Inteligencia Artificial y aunque empresas como SpaceX lo ven como la siguiente frontera para sostener el entusiasmo, Jeff Bezos considera que dichos esfuerzos aún están lejos de materializarse.

En una entrevista con CNBC, el fundador de Amazon, señaló que si bien llevar centros de datos al espacio es algo “muy realista” los plazos que se plantean actualmente son demasiado cortos. “La gente habla de dos o tres años. Eso probablemente es un poco ambicioso”, comentó.

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Bezos no es un improvisado en la industria aeroespacial, además de Amazon, fundó la compañía Blue Origin, que también hace vuelos al espacio, como SpaceX, por lo que su voz tiene la suficiente autoridad para hablar respecto a este tema.

De hecho, en marzo de este año, la empresa presentó a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos sus planes para enviar 51,600 satélites que funcionen como centros de datos a la órbita terrestre baja, como parte de una iniciativa llamada Proyecto Sunrise.

Los retos de llevar centros de datos al espacio

Aunque empresas como SpaceX, de Elon Musk, están avanzando rápidamente para llevar centros de datos al espacio, debido a que son una opción más sustentable para cumplir con la demanda energética que representa la IA, pues tendrían acceso a energía solar prácticamente sin restricciones.

Sin embargo, Bezos es contundente al mencionar que existen un par de retos fundamentales para alcanzar esta meta y ambos tienen que ver con dinero.

El primero de ello es el costo de los chips, pues considera que debe reducirse aún más para hacer más espacio en los presupuestos de los centros de datos, así como los costos de lanzamiento que, según él, también deberían ser más baratos.

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Este tema es tan relevante actualmente que el propio Musk dijo que la razón por la que fusionó a su empresa SpaceX con su startup de IA, xAI, fue precisamente construir “centros de datos orbitales”.

Bezos calma el entusiasmo previo a la salida a Bolsa de SpaceX

Las declaraciones de Bezos se enmarcan en un momento en que se avecina la salida a Bolsa de SpaceX, una compañía que fue valorada en 1,250 millones de dólares y que se prevé llegue a una valoración de 1,750 millones de dólares o más, cuando se haga pública.

Si bien el empresario no dijo cuánto de esa valoración se basa en finanzas con un sustento real o en promesas y apuestas sobre el futuro, señaló que, “con seguridad, el espacio va a ser una industria gigantesca”.

Y es que además de lanzar centros de datos a la órbita de la Tierra, Bezos busca que Blue Origin también construya células solares en la Luna para lanzarlos al espacio con mayor facilidad y que sean estos componentes los que abastezcan de energía a los centros de datos.

De hecho, su compañía ya trabaja junto a la NASA y el gobierno de los Estados Unidos para construir una base permanente en la Luna y hacer que Estados Unidos sea una potencia en este sector.

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Inteligencia artificial SpaceX Jeff Bezos

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