Bezos no es un improvisado en la industria aeroespacial, además de Amazon, fundó la compañía Blue Origin, que también hace vuelos al espacio, como SpaceX, por lo que su voz tiene la suficiente autoridad para hablar respecto a este tema.

De hecho, en marzo de este año, la empresa presentó a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos sus planes para enviar 51,600 satélites que funcionen como centros de datos a la órbita terrestre baja, como parte de una iniciativa llamada Proyecto Sunrise.

Los retos de llevar centros de datos al espacio

Aunque empresas como SpaceX, de Elon Musk, están avanzando rápidamente para llevar centros de datos al espacio, debido a que son una opción más sustentable para cumplir con la demanda energética que representa la IA, pues tendrían acceso a energía solar prácticamente sin restricciones.

Sin embargo, Bezos es contundente al mencionar que existen un par de retos fundamentales para alcanzar esta meta y ambos tienen que ver con dinero.

El primero de ello es el costo de los chips, pues considera que debe reducirse aún más para hacer más espacio en los presupuestos de los centros de datos, así como los costos de lanzamiento que, según él, también deberían ser más baratos.