¿Qué está pasando con Spotify hoy, 29 de septiembre?

Spotify presenta problemas de funcionamiento desde aproximadamente las 9:30 horas, de acuerdo con Downdetector , plataforma especializada en recopilar reportes sobre interrupciones de servicios digitales. Hasta el momento de la consulta, el sitio registraba más de 1,000 reportes de usuarios afectados únicamente en México.

Aunque las quejas abarcan distintas funciones, los datos permiten identificar cuáles concentran la mayor cantidad de incidencias:

- 53%: problemas relacionados con el funcionamiento de la aplicación

- 26%: dificultades para conectarse a los servidores de Spotify

- 13%: inconvenientes para iniciar sesión en la plataforma

Las afectaciones tampoco se limitan a México. Usuarios de Estados Unidos, Brasil, España, Alemania y Ecuador, entre otros países de Europa y América Latina, han manifestado dificultades para utilizar la plataforma.

¿Qué dicen los usuarios y cómo respondió Spotify ante las fallas?

Las redes sociales se llenaron de comentarios de personas que intentaban acceder a Spotify sin éxito. Entre las principales molestias destacan las dificultades para buscar canciones, utilizar las funciones de descubrimiento musical y reproducir contenido.

En X, anteriormente Twitter, una usuaria francesa explicó que no podía realizar búsquedas ni acceder a las estaciones de radio relacionadas con las canciones que escuchaba. Otros internautas expresaron su frustración porque la interrupción afectó actividades cotidianas que suelen acompañar con música.

Por ejemplo, una usuaria argentina señaló que necesitaba Spotify para escuchar música de fondo mientras leía. Otra persona lamentó que la interrupción coincidiera con el aniversario de uno de sus álbumes favoritos, mientras que algunos suscriptores comenzaron a recurrir temporalmente a plataformas alternativas, como YouTube Music.