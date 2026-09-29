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Spotify presenta fallas a nivel global este 29 de septiembre; usuarios no pueden iniciar sesión ni reproducir música

Las quejas por el servicio se extienden a varios países y generan dudas sobre las funciones afectadas y el tiempo que tardará en recuperarse.
mar 29 septiembre 2026 11:38 AM
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Persona intenta utilizar la app de spotify pero esta presenta fallas en todos los menú por caída global.
Spotify todavía no ha informado qué provocó la interrupción ni ha establecido un horario para restablecer por completo su servicio. (Expansión|Gemini)

Intentas escuchar tu canción favorita, buscar música o entrar a tus listas de reproducción, pero Spotify simplemente no responde. Este martes 29 de septiembre, usuarios de México y otros países comenzaron a reportar problemas con la plataforma de streaming, una situación que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Si también estás experimentando dificultades, te contamos qué está pasando con Spotify, cuáles son las fallas reportadas y qué ha dicho la compañía sobre la interrupción del servicio.

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¿Qué está pasando con Spotify hoy, 29 de septiembre?

Spotify presenta problemas de funcionamiento desde aproximadamente las 9:30 horas, de acuerdo con Downdetector , plataforma especializada en recopilar reportes sobre interrupciones de servicios digitales. Hasta el momento de la consulta, el sitio registraba más de 1,000 reportes de usuarios afectados únicamente en México.

Aunque las quejas abarcan distintas funciones, los datos permiten identificar cuáles concentran la mayor cantidad de incidencias:

- 53%: problemas relacionados con el funcionamiento de la aplicación

- 26%: dificultades para conectarse a los servidores de Spotify

- 13%: inconvenientes para iniciar sesión en la plataforma

Las afectaciones tampoco se limitan a México. Usuarios de Estados Unidos, Brasil, España, Alemania y Ecuador, entre otros países de Europa y América Latina, han manifestado dificultades para utilizar la plataforma.

¿Qué dicen los usuarios y cómo respondió Spotify ante las fallas?

Las redes sociales se llenaron de comentarios de personas que intentaban acceder a Spotify sin éxito. Entre las principales molestias destacan las dificultades para buscar canciones, utilizar las funciones de descubrimiento musical y reproducir contenido.

En X, anteriormente Twitter, una usuaria francesa explicó que no podía realizar búsquedas ni acceder a las estaciones de radio relacionadas con las canciones que escuchaba. Otros internautas expresaron su frustración porque la interrupción afectó actividades cotidianas que suelen acompañar con música.

Por ejemplo, una usuaria argentina señaló que necesitaba Spotify para escuchar música de fondo mientras leía. Otra persona lamentó que la interrupción coincidiera con el aniversario de uno de sus álbumes favoritos, mientras que algunos suscriptores comenzaron a recurrir temporalmente a plataformas alternativas, como YouTube Music.

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También aparecieron comentarios de usuarios que desinstalaron la aplicación al experimentar los problemas, así como preguntas sobre cuándo volvería a funcionar el servicio.

Ante la cantidad de quejas, Spotify reconoció públicamente las fallas mediante un mensaje difundido desde su cuenta oficial en X:

"Somos conscientes de los problemas que afectan temporalmente a nuestra aplicación. Estamos trabajando activamente para resolverlos lo antes posible".

¿Cuándo volverá a funcionar Spotify y qué hacer mientras tanto?

Por ahora, Spotify no ha comunicado una hora estimada para restablecer completamente el servicio. En su publicación oficial únicamente informó que trabaja para solucionar los problemas lo antes posible, por lo que todavía no existe un plazo confirmado para la recuperación.

Mientras continúa la interrupción, la compañía recomienda mantener activadas las actualizaciones automáticas de la aplicación, con el propósito de recibir las correcciones y mejoras disponibles.

Sin embargo, tener instalada la versión más reciente no garantiza que desaparezcan las fallas cuando su origen está relacionado con una interrupción general del servicio. Por eso, desinstalar la aplicación tampoco constituye una solución confirmada.

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