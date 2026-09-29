Las tarjetas de crédito fueron el segmento de mayor crecimiento y la expansión está generando mayores requerimientos financieros para la compañía. “La expansión de la cartera incrementa las necesidades de provisiones y de fondeo”, señaló Moody’s en una comunicación publicada el 8 de septiembre.



La calificadora mantuvo la nota de Mercado Libre en Baa3, dentro del grado de inversión, con perspectiva estable, al destacar su desempeño operativo, liderazgo en el comercio electrónico latinoamericano, la amplitud de su ecosistema de comercio y servicios financieros y una sólida posición de liquidez.

Sin embargo, Moody’s señaló que estas fortalezas son contrarrestadas por una menor rentabilidad conforme la empresa acelera sus inversiones en logística, adquisición de clientes y crédito, así como por “los riesgos de fondeo y calidad de activos asociados con el rápido crecimiento del negocio fintech”.



Y, sobre las necesidades de diversificación de fondeo y bursatilización, la calificadora advirtió a inicios de septiembre que “las calificaciones de Mercado Libre siguen limitadas por riesgos de eventos que podrían interrumpir la logística o restringir el acceso a los mercados de bursatilización, que son clave para financiar el crecimiento fintech”.

Mercado Libre elige BIVA para debutar en mercado de deuda en México

Tres semanas después del reporte de Moody’s, Mercado Libre abrió una nueva fuente de financiamiento para sus operaciones financieras en el país. A través de Mercado Lending, su subsidiaria mexicana, la compañía realizó su primera colocación de Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Cebures) por 3,750 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Es la primera ocasión en que Mercado Libre accede al mercado de deuda pública mexicano. Y los recursos permitirán ampliar sus fuentes de fondeo en México y apoyar el negocio de otorgamiento de crédito mediante los productos ofrecidos por Mercado Pago, además de extender el perfil de vencimiento de su deuda.