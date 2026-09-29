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Mercado Libre emite deuda en BIVA ante riesgos de fondeo señalados por Moody’s

Moody’s advirtió recientemente que el rápido crecimiento del negocio fintech de Mercado Libre aumenta sus necesidades de fondeo y los riesgos sobre la calidad de los activos.
mar 29 septiembre 2026 12:07 PM
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Tarjeta, aplicación móvil y terminal de Mercado Pago frente a pantallas financieras y el logotipo de BIVA, junto a documentos de certificados bursátiles.
Mercado Libre debutó en el mercado mexicano de deuda con una emisión por 3,750 millones de pesos en BIVA, mientras el crecimiento de Mercado Pago eleva sus necesidades de fondeo. (Imagen realizada con DALL-E)

La tecnológica latinoamericana está ampliando así sus fuentes de financiamiento para sostener el rápido crecimiento de su negocio de crédito. Este martes, la compañía anunció su primera emisión de deuda pública en México por 3,750 millones de pesos, a través de BIVA. Los recursos servirán, entre otros objetivos, para respaldar los préstamos ofrecidos a través de Mercado Pago.

La operación ocurre en momentos en que el crédito gana peso dentro del ecosistema financiero de la tecnológica. La cartera alcanzó 16,400 millones de dólares al cierre de junio de 2026, un crecimiento de 75% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con Moody’s Ratings.

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Las tarjetas de crédito fueron el segmento de mayor crecimiento y la expansión está generando mayores requerimientos financieros para la compañía. “La expansión de la cartera incrementa las necesidades de provisiones y de fondeo”, señaló Moody’s en una comunicación publicada el 8 de septiembre.

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La calificadora mantuvo la nota de Mercado Libre en Baa3, dentro del grado de inversión, con perspectiva estable, al destacar su desempeño operativo, liderazgo en el comercio electrónico latinoamericano, la amplitud de su ecosistema de comercio y servicios financieros y una sólida posición de liquidez.

Sin embargo, Moody’s señaló que estas fortalezas son contrarrestadas por una menor rentabilidad conforme la empresa acelera sus inversiones en logística, adquisición de clientes y crédito, así como por “los riesgos de fondeo y calidad de activos asociados con el rápido crecimiento del negocio fintech”.

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Y, sobre las necesidades de diversificación de fondeo y bursatilización, la calificadora advirtió a inicios de septiembre que “las calificaciones de Mercado Libre siguen limitadas por riesgos de eventos que podrían interrumpir la logística o restringir el acceso a los mercados de bursatilización, que son clave para financiar el crecimiento fintech”.

Mercado Libre elige BIVA para debutar en mercado de deuda en México

Tres semanas después del reporte de Moody’s, Mercado Libre abrió una nueva fuente de financiamiento para sus operaciones financieras en el país. A través de Mercado Lending, su subsidiaria mexicana, la compañía realizó su primera colocación de Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Cebures) por 3,750 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Es la primera ocasión en que Mercado Libre accede al mercado de deuda pública mexicano. Y los recursos permitirán ampliar sus fuentes de fondeo en México y apoyar el negocio de otorgamiento de crédito mediante los productos ofrecidos por Mercado Pago, además de extender el perfil de vencimiento de su deuda.

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“La transacción nos permite diversificar las fuentes de fondeo y extender el perfil de vencimientos, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito, acompañar el crecimiento de más personas y negocios en el país”, señaló Daniel Ruiz, CFO de Mercado Libre México.

La emisión atrajo a inversionistas institucionales como Afores, aseguradoras, banca de desarrollo, fondos de inversión calificados, tesorerías corporativas y banca privada.

Los certificados recibieron las máximas calificaciones crediticias en escala nacional: AAA(mex), por Fitch Ratings, y AAA HR, por HR Ratings.

El crédito exige más recursos

El acceso al mercado mexicano de deuda agrega una fuente de financiamiento en momentos en que el crecimiento del negocio financiero está modificando la estructura financiera de Mercado Libre.

Moody’s calculó que la deuda ajustada respecto al EBITDA aumentó de 2.5 veces en 2025 a 2.9 veces durante los 12 meses terminados en junio de 2026. En su escenario base, la calificadora espera que el indicador se mantenga alrededor de 3.0 a 3.2 veces durante 2026 y 2027.

Al mismo tiempo, la cobertura de intereses, medida mediante la relación EBITA sobre gasto por intereses, disminuyó de 9.4 a 6.8 veces.

Moody’s señaló que la expansión del negocio fintech implica riesgos asociados tanto al financiamiento como a la calidad de los activos. Entre ellos destacó el elevado riesgo crediticio del financiamiento minorista sin garantía, aunque consideró que éste se encuentra parcialmente mitigado por la corta duración de la cartera, la fijación de precios basada en riesgo y las provisiones.

La calificadora también identificó como un factor de riesgo una eventual restricción del acceso de Mercado Libre a los mercados de bursatilización, que considera relevantes para financiar el crecimiento de su negocio fintech.

Consultado por Expansión sobre los riesgos de fondeo señalados por Moody’s y la estrategia para financiar el crecimiento del crédito, Mercado Pago indicó que no podía responder las preguntas enviadas debido a su condición de empresa pública.

Mercado Libre mantiene una fuerte posición de liquidez

Pese al aumento del apalancamiento, Moody’s considera que Mercado Libre mantiene un perfil sólido de liquidez.

A junio, la compañía tenía alrededor de 3,600 millones de dólares en efectivo sin restricciones y 3,700 millones de dólares adicionales en valores negociables de corto y largo plazo. También disponía completamente de una línea de crédito revolvente por 800 millones de dólares.

La compañía utiliza diferentes mecanismos para cubrir las necesidades de Mercado Pago y Mercado Crédito, además de sus inversiones en logística y tecnología. Entre ellos se encuentran el flujo de efectivo operativo, deuda sin garantía, líneas bancarias, certificados de depósito y bursatilizaciones de cuentas por cobrar de tarjetas y préstamos. Así, la nueva emisión mexicana suma ahora los Cebures a esa estructura de financiamiento.

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