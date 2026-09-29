“La transacción nos permite diversificar las fuentes de fondeo y extender el perfil de vencimientos, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito, acompañar el crecimiento de más personas y negocios en el país”, señaló Daniel Ruiz, CFO de Mercado Libre México.
La emisión atrajo a inversionistas institucionales como Afores, aseguradoras, banca de desarrollo, fondos de inversión calificados, tesorerías corporativas y banca privada.
Los certificados recibieron las máximas calificaciones crediticias en escala nacional: AAA(mex), por Fitch Ratings, y AAA HR, por HR Ratings.
El crédito exige más recursos
El acceso al mercado mexicano de deuda agrega una fuente de financiamiento en momentos en que el crecimiento del negocio financiero está modificando la estructura financiera de Mercado Libre.
Moody’s calculó que la deuda ajustada respecto al EBITDA aumentó de 2.5 veces en 2025 a 2.9 veces durante los 12 meses terminados en junio de 2026. En su escenario base, la calificadora espera que el indicador se mantenga alrededor de 3.0 a 3.2 veces durante 2026 y 2027.
Al mismo tiempo, la cobertura de intereses, medida mediante la relación EBITA sobre gasto por intereses, disminuyó de 9.4 a 6.8 veces.
Moody’s señaló que la expansión del negocio fintech implica riesgos asociados tanto al financiamiento como a la calidad de los activos. Entre ellos destacó el elevado riesgo crediticio del financiamiento minorista sin garantía, aunque consideró que éste se encuentra parcialmente mitigado por la corta duración de la cartera, la fijación de precios basada en riesgo y las provisiones.
La calificadora también identificó como un factor de riesgo una eventual restricción del acceso de Mercado Libre a los mercados de bursatilización, que considera relevantes para financiar el crecimiento de su negocio fintech.
Consultado por Expansión sobre los riesgos de fondeo señalados por Moody’s y la estrategia para financiar el crecimiento del crédito, Mercado Pago indicó que no podía responder las preguntas enviadas debido a su condición de empresa pública.
Mercado Libre mantiene una fuerte posición de liquidez
Pese al aumento del apalancamiento, Moody’s considera que Mercado Libre mantiene un perfil sólido de liquidez.
A junio, la compañía tenía alrededor de 3,600 millones de dólares en efectivo sin restricciones y 3,700 millones de dólares adicionales en valores negociables de corto y largo plazo. También disponía completamente de una línea de crédito revolvente por 800 millones de dólares.
La compañía utiliza diferentes mecanismos para cubrir las necesidades de Mercado Pago y Mercado Crédito, además de sus inversiones en logística y tecnología. Entre ellos se encuentran el flujo de efectivo operativo, deuda sin garantía, líneas bancarias, certificados de depósito y bursatilizaciones de cuentas por cobrar de tarjetas y préstamos. Así, la nueva emisión mexicana suma ahora los Cebures a esa estructura de financiamiento.