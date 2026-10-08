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Gemini falla este 8 de octubre y muestra el error 1099: qué significa y por qué aparece

De acuerdo con la plataforma DownDetector los problemas comenzaron a las 8:00 de la mañana. Esto es lo que sabemos y lo que los usuarios comparten.
jue 08 octubre 2026 11:05 AM
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Mujer observa en su celular la aplicación de Gemini, donde aparece el mensaje “Se ha producido un error (1099)”.
El error 1099 puede aparecer cuando Gemini tiene problemas para procesar solicitudes o atraviesa una interrupción temporal del servicio. (Expansión|ChatGPT)

“Se ha producido un error (1099)” es la alerta que algunos usuarios encuentran al intentar ingresar a Gemini este jueves 8 de octubre.

Usuarios reportan fallas en la plataforma que manda este error al intentar acceder al servicio, lo que les impide interactuar con la IA. A continuación te damos todos los detalles sobre el incidente en el servicio.

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Qué esta pasando con Gemini

Downdetector, un sitio web que informa sobre interrupciones en los servicios, asegura que el servicio de la IA de Google presenta problemas desde las 9:59 horas. Hasta el momento, han recibido más de 600 reportes de usuarios afectados.

Según los datos del sitio, los principales problemas reportados por los usuarios son:

- 59% generación de IA

- 20% corresponden a problemas con la app.

- 17% están vinculados con el sitio web.

Google, creador de la IA, no ha emitido ningún comunicado hasta el momento.

Estas son las zonas donde más usuarios reportan problemas

Los reportes no se concentran en un solo punto del país. Down Detector señala actividad en distintas entidades y ciudades, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Gudalajara, Monterrey, Mérida y San Luis Potosí.

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Usuarios reportan fallas en Gemini

Las fallas de Gemini comenzaron a reflejarse también en redes sociales, donde varios usuarios señalaron problemas para acceder o utilizar la plataforma con normalidad.

Entre los comentarios publicados este 8 de octubre, algunos incluso bromearon con que la caída del servicio les impedía continuar con sus actividades de estudio, mientras persistían los reportes relacionados con el error 1099.

Por qué Gemini marca el error 1099

El error 1099 de Gemini no apunta a una sola causa, sino que suele aparecer cuando la plataforma tiene problemas para procesar una solicitud.

Entre los escenarios reportados están el desborde de contexto en conversaciones muy largas, fallas internas durante la etapa de análisis (por ejemplo, al procesar ciertos enlaces o archivo) y caídas temporales de los servidores de Google.

Por eso, cuando aparece este código, el problema no necesariamente está en el dispositivo o la conexión del usuario, sino que también puede originarse dentro del propio servicio mientras intenta responder a la petición.

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Google Inteligencia artificial

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