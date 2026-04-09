Ese movimiento ocurre en un contexto claro: la forma en que las personas consultan información de salud está evolucionando hacia herramientas digitales más interactivas.

La salud digital ya es un hábito: así buscan información los mexicanos

El comportamiento del usuario ya marcó el camino antes que la tecnología. En México, 40% de las personas utilizan Internet para temas de salud de forma frecuente, ya sea una vez por semana, varias veces o incluso todos los días, de acuerdo con datos de la Fundación Mexicana para la Salud.Dent ro de ese proceso, los buscadores siguen siendo el primer punto de consulta, seguidos por sitios especializados. Sin embargo, el cambio más relevante está en el crecimiento de la inteligencia artificial, que en solo un año pasó del octavo al tercer lugar como fuente de información médica.

El estudio también muestra cómo se distribuye ese uso. ChatGPT concentra el 78% de preferencia entre plataformas, mientras que Gemini alcanza 46%. En ese mismo entorno, Meta AI aparece con 31% y Copilot con 20%, lo que confirma que la IA ya forma parte del proceso de búsqueda de salud.

A pesar de este crecimiento, persiste una barrera importante: 84% de las personas reconoce que la IA puede ayudar, pero aún tiene dudas sobre sus límites y alcances, lo que revela que la adopción va acompañada de cautela.

Muse Spark: la IA de Meta entrenada con médicos para responder mejor sobre salud

Frente a ese cambio de hábitos, Meta presentó Muse Spark como el primer modelo de una nueva generación enfocada en lo que define como “superinteligencia personal”. Se trata de un sistema nativamente multimodal, capaz de integrar información visual, razonamiento y uso de herramientas en una misma interacción.

Uno de sus desarrollos clave está en el área de salud. Para mejorar la calidad de sus respuestas, el modelo incorpora datos curados en colaboración con más de 1,000 médicos, con el objetivo de ofrecer explicaciones más completas y precisas.