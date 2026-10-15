Whatsapp ya permite hacer llamadas sin tener cuenta: así puedes unirte

Esta herramienta funciona desde el navegador de una computadora y posibilita realizar llamadas grupales o individuales de hasta 32 participantes sin límite de tiempo establecido. Además, de acuerdo con WhatsApp, las conversaciones se mantienen cifradas de extremo a extremo.

En México, donde las aplicaciones de mensajería forman parte de las actividades digitales más extendidas, esta función abre otra alternativa para participar en reuniones laborales, clases o conversaciones familiares, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, del INEGI, alrededor del 91% de las personas que utilizan teléfonos inteligentes empleaba aplicaciones de mensajería instantánea.

Cifras de la empresa global de tecnología y comunicaciones en la nube Infobip, anticipan que la empresa alcance los 3,500 millones de usuarios hacia finales del 2026, y de acuerdo con Statista los usuarios diarios activos de la plataforma llegan a los 2,300 millones de usuarios activos diarios, lo que representa el 83% de los usuarios activos mensuales.

No es de extrañar que WhatsApp se haya consolidado como la plataforma dominante de mensajería, pues con sus más de 3,300 millones de usuarios mensuales y sus 150,000 millones de mensajes al día ha logrado expandirse y agregar funciones como compartir música, editar documentos PDF sin salir del chat o crea una cuenta desde un iPad para que no solo se mantenga en el celular.

¿Cómo hacer una llamada de Whatsapp con alguien que no tiene cuenta?

Para utilizar la función la persona que organiza la llamada sí necesita tener una cuenta de Whatsapp. Primero debe abrir su cuenta y dirigirse a la pestaña “llamadas”, después selecciona el símbolo “+” y crea un enlace de llamada. Posteriormente podrá compartir el enlace con la persona que quiera invitar.

El invitado debe abrir la liga desde el navegador de su computadora e introducir su nombre para que al final el organizador reciba la solicitud y autorice su ingreso.