WhatsApp tiene nuevas funciones 2026: ya se pueden editar PDF en la app y otras actualizaciones

WhatsApp mantiene una posición dominante en México, de acuerdo con Statista, el país concentra cerca de 90 millones de usuarios de redes sociales y WhatsApp es una de las plataformas con mayor alcance, solo por detrás de Facebook. Además, los mexicanos pasan más de tres horas al día en redes sociales, principalmente para enviar mensajes privados, consumir contenido y mantenerse informados.

WhatsApp ya permite crear una cuenta desde el iPad

La actualización más llamativa es que los usuarios ya pueden registrarse directamente desde la aplicación para iPad. Hasta ahora, la versión para tablet funcionaba únicamente como una extensión del teléfono y era indispensable contar con una cuenta activa en un smartphone y vincular ambos dispositivos para utilizar el servicio.

Con este cambio, WhatsApp elimina esa restricción y convierte al iPad en una puerta de entrada independiente a la plataforma. La medida permite a Meta ampliar la presencia de su aplicación en un ecosistema donde hasta ahora ofrecía una experiencia más limitada.

El cambio no elimina la necesidad de registrar un número telefónico, pero sí la dependencia de un smartphone para configurar la cuenta, una de las principales limitaciones que tenía la versión para iPad desde su lanzamiento.

El movimiento forma parte de la estrategia de la compañía para que WhatsApp deje de depender exclusivamente del teléfono móvil y pueda utilizarse de manera más natural en distintos dispositivos, desde computadoras hasta automóviles y ahora también tabletas.

Comparte música en tus estados

WhatsApp también amplió las opciones para los estados al permitir compartir canciones directamente desde Spotify o Apple Music. De esta forma, los contactos podrán ver qué está escuchando el usuario con unos cuantos toques, sin necesidad de capturas de pantalla o enlaces compartidos manualmente.

La función recuerda a una de las características más populares de Windows Live Messenger, que permitía mostrar automáticamente la canción que sonaba en ese momento como parte del estado del usuario. Años después, Meta recupera esa idea adaptándola a WhatsApp para hacer de los estados un espacio más personal y centrado en los intereses de cada usuario.