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WhatsApp revive el espíritu de Messenger con nueva función para compartir música

La app ahora permite editar documentos PDF sin salir del chat y suma nuevas funciones para iPad, los estados y la experiencia en Android Auto y CarPlay.
lun 27 julio 2026 11:39 AM
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WhatsApp tiene nuevas funciones 2026: ya se pueden editar PDF en la app y otras actualizaciones
La actualización de WhatsApp amplía las funciones de la aplicación en iPad, computadoras y automóviles, además de sumar nuevas herramientas para compartir contenido. (Foto: WhatsApp/Meta)

WhatsApp quiere dejar de ser una aplicación pensada únicamente para el teléfono, por lo que anunció una serie de actualizaciones que amplían sus funciones en tabletas, automóviles y computadoras, además de incorporar nuevas formas de compartir contenido con los contactos.

Entre los cambios destaca la posibilidad de crear una cuenta directamente desde un iPad, una función que los usuarios habían solicitado desde el lanzamiento de la aplicación para este dispositivo.

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WhatsApp mantiene una posición dominante en México, de acuerdo con Statista, el país concentra cerca de 90 millones de usuarios de redes sociales y WhatsApp es una de las plataformas con mayor alcance, solo por detrás de Facebook. Además, los mexicanos pasan más de tres horas al día en redes sociales, principalmente para enviar mensajes privados, consumir contenido y mantenerse informados.

WhatsApp ya permite crear una cuenta desde el iPad

La actualización más llamativa es que los usuarios ya pueden registrarse directamente desde la aplicación para iPad. Hasta ahora, la versión para tablet funcionaba únicamente como una extensión del teléfono y era indispensable contar con una cuenta activa en un smartphone y vincular ambos dispositivos para utilizar el servicio.

Con este cambio, WhatsApp elimina esa restricción y convierte al iPad en una puerta de entrada independiente a la plataforma. La medida permite a Meta ampliar la presencia de su aplicación en un ecosistema donde hasta ahora ofrecía una experiencia más limitada.

El cambio no elimina la necesidad de registrar un número telefónico, pero sí la dependencia de un smartphone para configurar la cuenta, una de las principales limitaciones que tenía la versión para iPad desde su lanzamiento.

El movimiento forma parte de la estrategia de la compañía para que WhatsApp deje de depender exclusivamente del teléfono móvil y pueda utilizarse de manera más natural en distintos dispositivos, desde computadoras hasta automóviles y ahora también tabletas.

Comparte música en tus estados

WhatsApp también amplió las opciones para los estados al permitir compartir canciones directamente desde Spotify o Apple Music. De esta forma, los contactos podrán ver qué está escuchando el usuario con unos cuantos toques, sin necesidad de capturas de pantalla o enlaces compartidos manualmente.

La función recuerda a una de las características más populares de Windows Live Messenger, que permitía mostrar automáticamente la canción que sonaba en ese momento como parte del estado del usuario. Años después, Meta recupera esa idea adaptándola a WhatsApp para hacer de los estados un espacio más personal y centrado en los intereses de cada usuario.

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Android Auto y CarPlay reciben un rediseño

Aunque WhatsApp ya podía utilizarse en Android Auto y CarPlay, la experiencia era más limitada, pues las funciones disponibles estaban centradas en leer y responder mensajes mediante comandos de voz. La actualización amplía las funciones disponibles para que los usuarios no solo respondan mensajes por voz, sino que puedan hacer llamadas, consultar el historial de éstas y acceder a sus contactos favoritos directamente desde la pantalla del vehículo, sin tener que recurrir al teléfono.

Los PDF ahora pueden editarse dentro de WhatsApp

Otra de las novedades está dirigida a quienes utilizan la plataforma desde la computadora o la versión web. Hasta ahora, cuando un usuario recibía un documento PDF era necesario descargarlo para abrirlo en otra aplicación y realizar cualquier modificación o anotación.

Con la actualización, los archivos podrán abrirse directamente dentro de WhatsApp y será posible realizar acciones sencillas, como resaltar texto o agregar anotaciones sin salir del chat. La función, impulsada por la integración con Adobe Acrobat, busca agilizar el intercambio y revisión de documentos sin depender de aplicaciones externas.

“WhatsApp debería funcionar donde sea que estés. Por eso, trabajamos con socios para que se adapte sin problemas a las demás aplicaciones que usas y a todos tus dispositivos, de modo que WhatsApp pueda seguir el ritmo de cómo vives realmente”, señaló el equipo de Meta en una publicación en su blog.

La empresa agregó que todas estas herramientas ya fueron desplegadas, por lo que es necesario contar con la última versión de WhatsApp instalada en cada dispositivo para poder acceder a ellas.

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