La IA toma el control de tus apps bancarias: así cambia tu dinero y la competencia del sector

La operación se realizó en Europa como parte del programa Visa Agentic Ready, diseñado para probar cómo los agentes de inteligencia artificial pueden participar en compras y pagos. La transacción utilizó mecanismos de protección, como la tokenización, que evita exponer directamente los datos de la tarjeta, y herramientas de prevención del fraude.

Sin embargo, se trata de una prueba, no de una función disponible de manera generalizada para los clientes. Aún así, representa un avance hacia servicios financieros que requieren menos intervenciones manuales.

En México, este panorama toma relevancia porque BBVA ya utiliza IA para mejorar la atención de sus clientes. De acuerdo con el Reporte de Resultados del primer trimestre 2026 de BBVA México, proporcionado por la empresa a Expansión, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, su asistente virtual Blue gestionó más de 27 millones de interacciones. De estas, 18 millones ocurrieron a través del centro de atención telefónica. La empresa señaló que podría proporcionar información más reciente cuando publicara sus resultados del tercer trimestre de 2026.

Además, el sistema resuelve las primeras aclaraciones 4.6 veces más rápido que el canal telefónico tradicional. Estas cifras muestran que la IA ya desempeña un papel operativo en la atención bancaria. Sin embargo, BBVA no confirmó que Blue pueda realizar transferencias o pagos de manera autónoma en México. Por ello, existe una diferencia entre las funciones que actualmente ofrece a sus clientes y las capacidades de pago que el grupo prueba en otros mercados.

“Cuando la IA deja de solo responder y empieza a actuar (aprobar, cobrar o atender clientes), cambia la pregunta central, pues ya no es quién usa la herramienta, sino qué puede hacer el sistema por su cuenta y quién responde si se equivoca”, explica Mercedes Bouzas, directora de nuevos negocios de Opinno, en entrevista.

La IA paso de responder preguntas en tu banca móvil a realizar operaciones

Los bancos llevan tiempo integrando asistentes digitales para resolver dudas, consultar información y orientar a los usuarios dentro de sus aplicaciones.