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La empresa española que está entre las 10 más importantes de México y supera a varios gigantes nacionales

La institución nació como un banco mexicano hace más de nueve décadas y hoy es el principal negocio de BBVA fuera de España, además de una de las empresas más grandes del país.
vie 10 julio 2026 01:09 PM
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La empresa española de más de 160 años que está entre las más importantes de México por encima de otras
BBVA transformó al antiguo Bancomer en el banco más grande de México por activos y uno de los mayores corporativos nacionales. (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Aunque nació hace más de 160 años en España, hoy es una de las empresas más importantes en México y se coloca por encima de compañías nacionales como Banorte, Bimbo, Grupo Bal, FEMSA y Cemex.

Estamos hablando de BBVA México que no solo es el banco más grande del país por activos, sino también una de las compañías con mayores ingresos nacionales.

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En el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, elaborado por Expansión , la institución financiera reportó ingresos netos por 538,114 millones de pesos durante 2025 y una plantilla de más de 40,000 colaboradores, cifras que la colocan dentro del Top 10 empresarial del país.

¿Cómo BBVA pasó de ser una empresa mexicana a española?

La historia de BBVA en México comenzó mucho antes de se convirtiera parte del grupo español, en 1932 nació Banco de Comercio, antes conocido como Bancomer, en la Ciudad de México, fundado por el banquero mexicano Salvador Ugarte Vizcaíno con apenas 28 empleados y un capital inicial de 500,000 pesos.

Con el paso de las décadas, Bancomer se convirtió en una de las instituciones financieras más importantes del país gracias a una estrategia de expansión mediante bancos regionales y una amplia red de sucursales.

El banco atravesó algunos de los momentos más importantes de la historia financiera mexicana. En 1982 fue nacionalizado junto con el resto de la banca comercial; posteriormente volvió a manos privadas con la reprivatización bancaria de principios de los años noventa.

BBVA es uno de los bancos más grandes de España. (Foto: Getty Images)

El cambio más importante llegó en el año 2000, cuando el grupo español BBVA, creado el 28 de mayo de 1857 en Bilbao, España, capitalizó a Bancomer con una inversión de 1,400 millones de dólares, dando origen a Grupo Financiero BBVA Bancomer y en ese mismo año adquirió Banca Promex, consolidándose como la mayor institución financiera del país.

A partir de 2019 desapareció oficialmente la marca Bancomer para operar únicamente como BBVA México, aunque mantuvo la infraestructura, clientes y liderazgo construidos durante décadas.

Actualmente, BBVA considera a México como su principal mercado fuera de España y uno de los pilares del grupo financiero a nivel mundial. La institución señala que cuenta con más de 90 años de presencia en el país, una de las redes bancarias más extensas y miles de colaboradores distribuidos en todo el territorio nacional.

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El banco español que ya gana más que varios gigantes mexicanos

El tamaño que alcanzó BBVA México queda reflejado en el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026. Durante 2025 reportó ingresos netos por 538,114 millones de pesos, además de una plantilla integrada por 46,291 empleados, cifras que la mantienen como una de las empresas privadas más grandes que operan en el país.

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Estos resultados permiten dimensionar el peso financiero frente a otros sectores de la economía mexicana. En ingresos, BBVA se coloca por encima de los ingresos netos anuales de corporativos ampliamente reconocidos como que históricamente han encabezado industrias como alimentos, comercio, minería, bebidas, infraestructura y materiales para la construcción. Entre ellos están:

Banorte: 521,729 millones de pesos.
Bimbo: 426, 951.7 millones de pesos.
Grupo BAL: 375,438.3 millones de pesos.
Grupo FEMSA (que lleva la cadena de tiendas de autoservicio OXXO): 328,839 millones de pesos.
Cemex: 309,732.1 millones de pesos.

España es su segundo mercado

El caso resulta particularmente llamativo porque BBVA no es una empresa mexicana, sino una multinacional española cuya operación local genera una parte fundamental de los resultados globales del grupo.

En el informe anual 2025 del Grupo BBVA , los países con mayor utilidad neta se posicionaron México, España, Turquía, países de América del Sur y el resto de negocios distribuidos en Estados Unidos, Italia, entre otros países.

¿Qué hace BBVA para ser más grande que otras empresas mexicanas?

Dentro del informe anual, Carlos Torres Vila, presidente del Grupo BBVA, señala que uno de sus principales diferenciadores en el mercado es la capacidad para anticipar tendencias e incorporar nuevas tecnologías.

El banco destacó el programa Efecto móvil como uno de los aciertos en México. (Foto: Reuters)

En ese mismo espacio, Torres Vila expresa que está consciente de los retos por conflictos internacionales y tensiones comerciales, sin embargo, el integrar tecnologías como la inteligencia artificial (IA) es una de sus principales transformaciones estructurales para definir cómo se crea valor, sus métodos de trabajo, y la competitividad en el sector.

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Presencia de BBVA en México

Al cierre de 2025, la banca señala que tiene 33.8 millones de clientes, con una red de 1,635 sucursales en los 32 estado del país, además de operar con 14,381 cajeros automáticos y 844,552 terminales punto de venta.

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Con respecto a su apuesta de la tecnología e innovación, BBVA México recalca que del total de usuarios, 27.1 millones utilizan dispositivos móviles y web para gestionar sus operaciones, representando el 80% de su base total de clientes.

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