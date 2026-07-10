La empresa española de más de 160 años que está entre las más importantes de México por encima de otras

El banco español que ya gana más que varios gigantes mexicanos
El tamaño que alcanzó BBVA México queda reflejado en el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026. Durante 2025 reportó ingresos netos por 538,114 millones de pesos, además de una plantilla integrada por 46,291 empleados, cifras que la mantienen como una de las empresas privadas más grandes que operan en el país.
Estos resultados permiten dimensionar el peso financiero frente a otros sectores de la economía mexicana. En ingresos, BBVA se coloca por encima de los ingresos netos anuales de corporativos ampliamente reconocidos como que históricamente han encabezado industrias como alimentos, comercio, minería, bebidas, infraestructura y materiales para la construcción. Entre ellos están:
Banorte: 521,729 millones de pesos.
Bimbo: 426, 951.7 millones de pesos.
Grupo BAL: 375,438.3 millones de pesos.
Grupo FEMSA (que lleva la cadena de tiendas de autoservicio OXXO): 328,839 millones de pesos.
Cemex: 309,732.1 millones de pesos.
España es su segundo mercado
El caso resulta particularmente llamativo porque BBVA no es una empresa mexicana, sino una multinacional española cuya operación local genera una parte fundamental de los resultados globales del grupo.
En el informe anual 2025 del Grupo BBVA , los países con mayor utilidad neta se posicionaron México, España, Turquía, países de América del Sur y el resto de negocios distribuidos en Estados Unidos, Italia, entre otros países.
¿Qué hace BBVA para ser más grande que otras empresas mexicanas?
Dentro del informe anual, Carlos Torres Vila, presidente del Grupo BBVA, señala que uno de sus principales diferenciadores en el mercado es la capacidad para anticipar tendencias e incorporar nuevas tecnologías.
En ese mismo espacio, Torres Vila expresa que está consciente de los retos por conflictos internacionales y tensiones comerciales, sin embargo, el integrar tecnologías como la inteligencia artificial (IA) es una de sus principales transformaciones estructurales para definir cómo se crea valor, sus métodos de trabajo, y la competitividad en el sector.