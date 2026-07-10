La empresa española de más de 160 años que está entre las más importantes de México por encima de otras

En el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, elaborado por Expansión , la institución financiera reportó ingresos netos por 538,114 millones de pesos durante 2025 y una plantilla de más de 40,000 colaboradores, cifras que la colocan dentro del Top 10 empresarial del país.

¿Cómo BBVA pasó de ser una empresa mexicana a española?

La historia de BBVA en México comenzó mucho antes de se convirtiera parte del grupo español, en 1932 nació Banco de Comercio, antes conocido como Bancomer, en la Ciudad de México, fundado por el banquero mexicano Salvador Ugarte Vizcaíno con apenas 28 empleados y un capital inicial de 500,000 pesos.

Con el paso de las décadas, Bancomer se convirtió en una de las instituciones financieras más importantes del país gracias a una estrategia de expansión mediante bancos regionales y una amplia red de sucursales.

El banco atravesó algunos de los momentos más importantes de la historia financiera mexicana. En 1982 fue nacionalizado junto con el resto de la banca comercial; posteriormente volvió a manos privadas con la reprivatización bancaria de principios de los años noventa.

El cambio más importante llegó en el año 2000, cuando el grupo español BBVA, creado el 28 de mayo de 1857 en Bilbao, España, capitalizó a Bancomer con una inversión de 1,400 millones de dólares, dando origen a Grupo Financiero BBVA Bancomer y en ese mismo año adquirió Banca Promex, consolidándose como la mayor institución financiera del país.

A partir de 2019 desapareció oficialmente la marca Bancomer para operar únicamente como BBVA México, aunque mantuvo la infraestructura, clientes y liderazgo construidos durante décadas.

Actualmente, BBVA considera a México como su principal mercado fuera de España y uno de los pilares del grupo financiero a nivel mundial. La institución señala que cuenta con más de 90 años de presencia en el país, una de las redes bancarias más extensas y miles de colaboradores distribuidos en todo el territorio nacional.