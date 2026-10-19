Querétaro destaca como el epicentro de la industria de centros de datos en México. La entidad concentra una infraestructura digital que atrae a los principales operadores internacionales del sector por su privilegiada ubicación geográfica, la seguridad física y la disponibilidad de energía. Sin embargo, este crecimiento vertiginoso transforma a la región en un blanco de ciberataques y ante ello la industria se actualiza y colabora para resistir.
Ser la capital de los data centers obliga a Querétaro a reforzar su seguridad
El reporte del Mercado de Data Centers de México 2026 de la MEXDC revela datos contundentes sobre la supremacía queretana en el sector. El estado suma un total de 202 Megawatts (MW) de capacidad tecnológica en operación comercial dentro de sus parques especializados. Esta cifra equivale al 72% de toda la energía instalada en la República Mexicana, la cual registra 279 MW a nivel nacional para el procesamiento de información masiva.
La proyección a futuro mantiene un ritmo de expansión acelerado para la zona central del país, y es que la entidad registra actualmente 181 MW en etapa de construcción activa dentro de sus diversos municipios industriales. Además, los proyectos anunciados hasta el año 2031 prevén la adición de 1,192 MW de capacidad en la región, lo que coloca a la entidad como el motor de la infraestructura de nube en América Latina.
No obstante, la concentración de información sensible y datos estratégicos convierte a la región en un blanco sumamente atractivo para los ciberataques, los cuales buscan vulnerar los sistemas informáticos de las empresas proveedoras y de los usuarios de la nube a través de métodos para interrumpir las operaciones continuas y extraer datos confidenciales de las organizaciones.
De acuerdo con el presidente de Canacintra Querétaro, Alfredo Sahagún Sánchez, ya se han reportado incidentes graves en compañías asociadas a la cámara industrial, especialmente dirigidos a los accesos de grandes corporaciones y alteran la relación comercial con sus clientes principales por medio de mensajes fraudulentos a los compradores mediante las redes sociales o canales digitales.
Además, las extorsiones telefónicas también representan un problema recurrente para los empresarios y directivos de la entidad. Las llamadas fraudulentas provienen de redes criminales organizadas que operan desde otros estados e incluso desde el extranjero.
Ante el aumento de los riesgos informáticos, la industria tecnológica ya está articulando respuestas coordinadas para proteger el ecosistema regional. La iniciativa del Ecosistema Queretano de Ciberdefensa (EQC), por ejemplo, integra los esfuerzos del sector privado, la academia y el gobierno con organizaciones como SILIKN, OWASP Capítulo Querétaro y COPARMEX buscan elevar las capacidades de prevención y respuesta en todas las unidades productivas del estado.
Asimismo, empresas de servicios en la nube y consultoría tecnológica se sumaron a esta alianza de seguridad regional, entre ellas destacan firmas como Enteracloud y Xidden Technology, además de comunidades criptográficas de código abierto como Zcash, que incorpora mecanismos avanzados de privacidad de información.
“La incorporación de estos actores refleja el carácter multidisciplinario del proyecto y permitirá ampliar el intercambio de conocimientos y experiencias en áreas como protección de infraestructura, desarrollo seguro de software, privacidad, gestión de riesgos tecnológicos, resiliencia operativa y seguridad de los servicios digitales”, señalan las firmas participantes.
Por otra parte, la iniciativa señala que en un entorno en el que las amenazas cibernéticas pueden comprometer la operación de empresas de cualquier tamaño, “la colaboración entre organizaciones empresariales, especialistas, academia, proveedores tecnológicos y sector público adquiere una importancia estratégica”.
Querétaro, un referente actual y futuro
La constante inyección de capital financiero respalda el liderazgo indiscutible del estado en el ecosistema de centros de datos. La inversión directa en proceso y anunciada para el periodo 2026-2031 asciende a 20,600 millones de dólares, según la MEXDC. El impacto económico total derivado de esta actividad alcanza la cifra de 82,500 millones de dólares en la economía regional. Asimismo, la inversión indirecta aporta un monto complementario de 61,900 millones de dólares para el fortalecimiento productivo local.
Los nombres más relevantes de la tecnología global instalan sus plantas principales en suelo queretano. Firmas gigantescas como ODATA, Microsoft, Triara, KIO, Amazon, Equinix y Ascenty operan infraestructura crítica dentro de la entidad. ODATA encabeza la capacidad instalada con más de 100 MW en operación dentro de los complejos del estado, mientras la presencia simultánea de estos competidores demuestra la firme confianza del capital internacional en el entorno de negocios local.