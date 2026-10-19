Ser la capital de los data centers obliga a Querétaro a reforzar su seguridad

El reporte del Mercado de Data Centers de México 2026 de la MEXDC revela datos contundentes sobre la supremacía queretana en el sector. El estado suma un total de 202 Megawatts (MW) de capacidad tecnológica en operación comercial dentro de sus parques especializados. Esta cifra equivale al 72% de toda la energía instalada en la República Mexicana, la cual registra 279 MW a nivel nacional para el procesamiento de información masiva.

La proyección a futuro mantiene un ritmo de expansión acelerado para la zona central del país, y es que la entidad registra actualmente 181 MW en etapa de construcción activa dentro de sus diversos municipios industriales. Además, los proyectos anunciados hasta el año 2031 prevén la adición de 1,192 MW de capacidad en la región, lo que coloca a la entidad como el motor de la infraestructura de nube en América Latina.

No obstante, la concentración de información sensible y datos estratégicos convierte a la región en un blanco sumamente atractivo para los ciberataques, los cuales buscan vulnerar los sistemas informáticos de las empresas proveedoras y de los usuarios de la nube a través de métodos para interrumpir las operaciones continuas y extraer datos confidenciales de las organizaciones.

De acuerdo con el presidente de Canacintra Querétaro, Alfredo Sahagún Sánchez, ya se han reportado incidentes graves en compañías asociadas a la cámara industrial, especialmente dirigidos a los accesos de grandes corporaciones y alteran la relación comercial con sus clientes principales por medio de mensajes fraudulentos a los compradores mediante las redes sociales o canales digitales.

Además, las extorsiones telefónicas también representan un problema recurrente para los empresarios y directivos de la entidad. Las llamadas fraudulentas provienen de redes criminales organizadas que operan desde otros estados e incluso desde el extranjero.

Ante el aumento de los riesgos informáticos, la industria tecnológica ya está articulando respuestas coordinadas para proteger el ecosistema regional. La iniciativa del Ecosistema Queretano de Ciberdefensa (EQC), por ejemplo, integra los esfuerzos del sector privado, la academia y el gobierno con organizaciones como SILIKN, OWASP Capítulo Querétaro y COPARMEX buscan elevar las capacidades de prevención y respuesta en todas las unidades productivas del estado.