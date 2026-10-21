Bose compra Skullcandy para conquistar a los consumidores que su marca premium no alcanza

La adquisición permitirá a Bose combinar su experiencia en ingeniería de sonido con el posicionamiento de Skullcandy entre públicos interesados en productos de audio que sean accesibles. Aunque las compañías no revelaron el monto de la transacción, confirmaron que Skullcandy conservará su identidad y continuará operando desde Park City, Utah, donde fue fundada en 2003.

En México, la operación también reúne dos propuestas que ya conviven en el mercado de audífonos. Mientras Bose se ha posicionado en segmentos de mayor precio, Skullcandy comercializa alternativas más económicas a través de su tienda local y distribuidores. La marca incluso ya ofrece en el país los Method 360 ANC, desarrollados bajo la colaboración Sound by Bose, con un precio de lista de 2,999 pesos en su tienda mexicana.

Bose busca nuevos consumidores no solamente tecnología

La decisión de adquirir Skullcandy responde a una estrategia de expansión que va más allá de incorporar otra marca a su catálogo, Bose busca acceder a comunidades de consumidores que mantienen una relación cercana con Skullcandy, especialmente dentro de los deportes de tabla, como el skateboarding y el snowboard.

En entrevista con Wired, Lila Snyder, directora ejecutiva de Bose, explicó que uno de los principales criterios para adquirir una compañía es identificar si su marca tiene un significado particular para consumidores a los que Bose todavía no logra llegar.

La ejecutiva señaló que Skullcandy permitirá a Bose acceder a una base de clientes que actualmente está poco representada entre sus compradores. Esta diferencia también explica por qué la compañía mantendrá las operaciones de Skullcandy en Park City, una localidad vinculada con los deportes de montaña y parte de la identidad de la marca.

El anuncio forma parte de una transformación más amplia de Bose hacia una compañía con distintas marcas y negocios relacionados con el audio, pues en 2024 adquirió McIntosh Group, propietario de McIntosh Laboratory y Sonus faber, dos fabricantes enfocados en equipos de sonido de lujo.