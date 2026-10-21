Bose, una de las compañías más reconocidas en tecnología de audio, anunció la adquisición de Skullcandy, fabricante de audífonos conocido por sus diseños llamativos. Con la operación, Bose busca ampliar su alcance hacia consumidores que hasta ahora no formaban parte de su mercado principal.
Bose compra Skullcandy para conquistar a los consumidores que su marca premium no alcanza
La adquisición permitirá a Bose combinar su experiencia en ingeniería de sonido con el posicionamiento de Skullcandy entre públicos interesados en productos de audio que sean accesibles. Aunque las compañías no revelaron el monto de la transacción, confirmaron que Skullcandy conservará su identidad y continuará operando desde Park City, Utah, donde fue fundada en 2003.
En México, la operación también reúne dos propuestas que ya conviven en el mercado de audífonos. Mientras Bose se ha posicionado en segmentos de mayor precio, Skullcandy comercializa alternativas más económicas a través de su tienda local y distribuidores. La marca incluso ya ofrece en el país los Method 360 ANC, desarrollados bajo la colaboración Sound by Bose, con un precio de lista de 2,999 pesos en su tienda mexicana.
Bose busca nuevos consumidores no solamente tecnología
La decisión de adquirir Skullcandy responde a una estrategia de expansión que va más allá de incorporar otra marca a su catálogo, Bose busca acceder a comunidades de consumidores que mantienen una relación cercana con Skullcandy, especialmente dentro de los deportes de tabla, como el skateboarding y el snowboard.
En entrevista con Wired, Lila Snyder, directora ejecutiva de Bose, explicó que uno de los principales criterios para adquirir una compañía es identificar si su marca tiene un significado particular para consumidores a los que Bose todavía no logra llegar.
La ejecutiva señaló que Skullcandy permitirá a Bose acceder a una base de clientes que actualmente está poco representada entre sus compradores. Esta diferencia también explica por qué la compañía mantendrá las operaciones de Skullcandy en Park City, una localidad vinculada con los deportes de montaña y parte de la identidad de la marca.
El anuncio forma parte de una transformación más amplia de Bose hacia una compañía con distintas marcas y negocios relacionados con el audio, pues en 2024 adquirió McIntosh Group, propietario de McIntosh Laboratory y Sonus faber, dos fabricantes enfocados en equipos de sonido de lujo.
Por otro lado, con Skullcandy, la empresa incorpora una propuesta distinta: productos dirigidos a consumidores que buscan combinar sonido, diseño y precio, sin necesariamente pagar lo mismo que por unos audífonos de gama alta.
Una alianza que comenzó antes de la compra
La relación entre ambas compañías no es nueva. En 2025 comenzaron a colaborar mediante el programa Sound by Bose, con el que Skullcandy conservó el diseño y desarrollo de sus productos, mientras Bose aportó conocimientos de ingeniería acústica.
El primer resultado fue el lanzamiento de los audífonos inalámbricos Method 360 ANC, que incorporaron tecnología de cancelación activa de ruido. Posteriormente, la colaboración se extendió a los Crusher 1080 ANC, presentados en julio de 2026.
Estos últimos combinan una de las características más reconocibles de Skullcandy, los bajos intensos que pueden sentirse físicamente, con tecnologías de Bose orientadas a mejorar la cancelación de ruido, la claridad del sonido y la experiencia de audio espacial.
La alianza también respondió a una necesidad de Skullcandy en la cual Brian Garofalow, director ejecutivo de la marca, reconoció anteriormente que la empresa había desarrollado una conexión importante con sus comunidades de consumidores, pero que la ingeniería de producto no había sido históricamente su mayor fortaleza.
La adquisición busca aprovechar precisamente esas capacidades complementarias: Bose aporta investigación, tecnología y alcance internacional, mientras Skullcandy conserva su conocimiento de los consumidores, sus diseños y su identidad cultural.
¿Qué pasará con los audífonos Skullcandy?
Por ahora, Bose no ha anunciado cambios en los precios, la disponibilidad o el catálogo de Skullcandy, además la compañía confirmó que la marca continuará funcionando de manera independiente dentro de su negocio de audio de consumo premium.
Tampoco se han detallado nuevos productos derivados de la adquisición, aunque Snyder adelantó a Wired que los dispositivos desarrollados hasta ahora representan apenas el comienzo de las posibilidades de colaboración entre ambas empresas.
La compra también refuerza una estrategia en la que Bose busca competir en diferentes niveles del mercado: desde dispositivos de audio accesibles hasta sistemas de sonido de lujo, sin depender exclusivamente de una sola marca para llegar a todos los consumidores.