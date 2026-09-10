La música comenzó antes de que apareciera el primer sonido. Apareció en una habitación con luz rosa y tapizada de blanco, así Margules llevó a los asistentes por una experiencia sensorial para presentar sus nuevos audífonos U4 y el amplificador Oria, dos dispositivos que se desmarcan de las apuestas comunes en el audio, pues buscan por mayor sensación de profundidad, distintas capas, y una separación que hace posible distinguir la distancia entre los instrumentos.
México tiene audio de lujo en Margules: Así son sus audífonos de 27,000 pesos
Margules es una firma mexicana especializada en audio de alta gama que busca ampliar su presencia en el mercado de audio personal, categoría que incluye audífonos, bocinas portátiles, y otros equipos destinados al consumo individual y para ello su objetivo también es convencer a una nueva generación de que escuchar música con alta fidelidad no tiene que ser algo que se compra “cuando uno sea mayor”.
El precio de entrada todavía está lejos del consumo masivo, los U4 tienen un precio de 27,000 pesos, mientras que el amplificador Oria cuesta 67,000 pesos y el sistema completo recomendado por la compañía suma un total aproximado de 90,000 pesos.
“Somos un poquito cada vez más egoístas”, mencionó Eric Rosas, director comercial de Margules en Ciudad de México a Expansión, al describir el cambio que observa en los consumidores, ya que en lugar de comprar un sistema de audio pensando en las reuniones en casa, cada vez hay más personas que quieren un equipo diseñado específicamente para su propia experiencia de escucha.
De las grandes bocinas a los audífonos
De acuerdo con Rosas, el mercado de audio personal tiene como uno de sus principales públicos a personas de entre 30 a los 40 años y consumidores que comienzan a acercarse a los 50. De forma particular quienes viven en departamentos o espacios pequeños y no pueden utilizar bocinas de gran tamaño a alto volumen.
Para Margules, la apuesta por la alta fidelidad no consiste únicamente en incorporar componentes más sofisticados, sino que la empresa ha desarrollado su propia tecnología, llamada ANA, Alineación Neuro Acústica, que parte de un principio distinto al de las mediciones tradicionales: diseñar el sonido considerando primero cómo lo percibe el cerebro humano. “Le da prioridad a cómo percibimos el sonido antes de cómo se suele medir de forma convencional”, explicó Rosas.
La compañía también cuestiona algunas de las tecnologías que se han vuelto habituales en los audífonos de consumo masivo. Por ejemplo dice que la cancelación activa de ruido funciona captando mediante micrófonos el sonido exterior y generando una señal inversa para reducirlo, sin embargo, ese proceso también puede afectar algunas frecuencias de la música que escucha el usuario.
Los nuevos U4 son audífonos abiertos, característica que permite mantener el contacto con el sonido del entorno y generar una escena sonora más amplia; el Oria, por otra parte, funciona como amplificador de bulbos y servidor de música con conectividad para servicios de streaming.
Esta combinación también representa una especie de regreso a lo analógico en medio de una industria dominada por dispositivos inalámbricos y cancelación activa de ruido. Al respecto, Margules mencionó que los bulbos no solo responden a una cuestión de tradición, sino que la amplificación de clase A trabaja la señal de manera continua y contribuye a una tonalidad que considera más natural, afirmó Eric Rosas.
A su vez, la marca demuestra que no pretende competir solo con equipos tradicionales pues su apuesta combina esa tecnología con la forma en la que actualmente se consume música: el Oria permite enviar el audio mediante Airplay y Bluetooth y conectarse a servicios de streaming como Spotify y Tidal.
Los U4 fueron presentados recientemente en el CanJam de California, un evento internacional especializado en audífonos y que, de acuerdo con el director comercial, fue la primera participación de una marca mexicana en ese encuentro recibiendo comentarios positivos de algunos reviewers especializados.
El reto de fabricar high-end en México
La apuesta de Margules tiene otro diferenciador, pues gran parte de los equipos se fabrica y ensambla en México, inclusive la empresa aseguró en entrevista que trabaja principalmente con proveedores nacionales para componentes como transformadores y chasises, mientras que el ensamblaje continúa siendo completamente artesanal “incluso uno de nuestros proveedores de chasises realiza trabajos de de herrería para el metrobús”, dijo Rosas.
Uno de los principales retos que tiene la empresa es encontrar proveedores capaces de entregar piezas con la calidad que exige un producto de alta gama, una pieza que para otro fabricante podría considerarse aceptable, para Margules se convierte en un no negociable.
Asimismo, la compañía aseguró que ha desarrollado a sus proveedores hasta conseguir una tasa de rechazo baja, pero reconoce que los nuevos proveedores pueden enfrentar dificultades para competir con sus estándares.
Sin embargo, no todo puede fabricarse de forma local, los bulbos, por ejemplo, provienen de China o Rusia, mientras que algunos capacitores, resistencias y las placas del circuito impreso deben fabricarse en China debido a la maquinaria necesaria para producirlos con el nivel de control requerido, mientras que el resto del proceso conserva componentes artesanales en donde la electrónica es diseñada principalmente por el ingeniero Julián Margules y la parte estética está a cargo de su hija, Deborah Margules.
Aunque la marca ya tiene distribución internacional en Estados Unidos, Canadá, Perú, Colombia y Australia, México continúa siendo su principal mercado donde ocurren alrededor del 80% de sus ventas y 20% en el exranjero, de acuerdo con Eric Rosas, quien agrega que su negocio no se limita al audio residencial sino que también desarrolla sistemas para restaurantes, cafeterías, museos, boutiques, venues e incluso estadios.
La siguiente apuesta será bajar la barrera de entrada
El siguiente paso puede ser todavía más importante que los productos presentados esta semana, pues Margules prepara un amplificador de gama de entrada que espera lanzar a finales de 2026, donde el equipo tendrá conexión para tornamesa, en un intento por acercar a nuevos consumidores tanto al catálogo de la compañía como a la cultura del vinilo.
La estrategia responde a una percepción que la propia empresa reconoce: para muchos consumidores “es una marca para mayores”, por lo que Margules busca cambiar esa idea, “desde ahorita pueden”, dijo Rosas al hablar de los consumidores jóvenes y señalar que la compañía también ofrece facilidades de pago.
Entonces, la pregunta para Margules ya no es solamente cómo conseguir que alguien escuche una canción con mayor fidelidad, sino cómo conseguir que una generación acostumbrada a escuchar música desde el celular esté dispuesta a pagar por volver a descubrirla.