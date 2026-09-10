México tiene audio de lujo en Margules: Así son sus audífonos de 27,000 pesos

Margules es una firma mexicana especializada en audio de alta gama que busca ampliar su presencia en el mercado de audio personal, categoría que incluye audífonos, bocinas portátiles, y otros equipos destinados al consumo individual y para ello su objetivo también es convencer a una nueva generación de que escuchar música con alta fidelidad no tiene que ser algo que se compra “cuando uno sea mayor”.

El precio de entrada todavía está lejos del consumo masivo, los U4 tienen un precio de 27,000 pesos, mientras que el amplificador Oria cuesta 67,000 pesos y el sistema completo recomendado por la compañía suma un total aproximado de 90,000 pesos.

“Somos un poquito cada vez más egoístas”, mencionó Eric Rosas, director comercial de Margules en Ciudad de México a Expansión, al describir el cambio que observa en los consumidores, ya que en lugar de comprar un sistema de audio pensando en las reuniones en casa, cada vez hay más personas que quieren un equipo diseñado específicamente para su propia experiencia de escucha.

De las grandes bocinas a los audífonos

De acuerdo con Rosas, el mercado de audio personal tiene como uno de sus principales públicos a personas de entre 30 a los 40 años y consumidores que comienzan a acercarse a los 50. De forma particular quienes viven en departamentos o espacios pequeños y no pueden utilizar bocinas de gran tamaño a alto volumen.

Para Margules, la apuesta por la alta fidelidad no consiste únicamente en incorporar componentes más sofisticados, sino que la empresa ha desarrollado su propia tecnología, llamada ANA, Alineación Neuro Acústica, que parte de un principio distinto al de las mediciones tradicionales: diseñar el sonido considerando primero cómo lo percibe el cerebro humano. “Le da prioridad a cómo percibimos el sonido antes de cómo se suele medir de forma convencional”, explicó Rosas.

La compañía también cuestiona algunas de las tecnologías que se han vuelto habituales en los audífonos de consumo masivo. Por ejemplo dice que la cancelación activa de ruido funciona captando mediante micrófonos el sonido exterior y generando una señal inversa para reducirlo, sin embargo, ese proceso también puede afectar algunas frecuencias de la música que escucha el usuario.