Nuevo León necesita 40,000 técnicos, pero empresas tardan hasta 80 días en contratarlos

La inteligencia artificial avanza más rápido que la capacitación empresarial
La necesidad de desarrollar habilidades no se limita a las plantas industriales. En las oficinas y puestos directivos también existe una brecha entre las herramientas que utilizan los trabajadores y la capacitación que reciben de sus empresas.
Durante el panel, Torre compartió resultados de un estudio de PageGroup que identificó que 66% de los ejecutivos encuestados ya utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial en sus actividades cotidianas, frente a una proporción cercana al 30% registrada un año antes.
No obstante, únicamente 16% de las organizaciones contempla un plan de capacitación en inteligencia artificial, mientras que alrededor de 80% de los ejecutivos busca recibir formación sobre esta tecnología por parte de su empresa.
La diferencia muestra que la adopción individual de herramientas de IA avanza más rápido que las estrategias corporativas para integrarlas a los procesos de trabajo.
“La inteligencia artificial en el día de mañana va a representar lo mismo que hoy representa el hablar inglés”, afirmó Torre.
El directivo consideró que dominar estas herramientas podría convertirse en una ventaja salarial, como sucede actualmente con el conocimiento del inglés. Sin embargo, las diferencias salariales futuras que planteó durante el panel corresponden a una expectativa y no a una proyección comprobada.
Para Bichara, el desafío tampoco consiste únicamente en ofrecer cursos sobre nuevas tecnologías. Las organizaciones necesitan revisar sus procesos de trabajo y asegurarse de que la capacitación responda a necesidades concretas del negocio.
“Se requiere repensar cómo estamos trabajando, y cómo funcionan los equipos y los procesos, y las máquinas también”, explicó.
El liderazgo también determina cuánto talento pierde una empresa
Los especialistas coincidieron en que las habilidades técnicas no son suficientes si los trabajadores enfrentan problemas de comunicación, falta de retroalimentación o dificultades para crecer dentro de sus organizaciones.
Bichara compartió el caso de una gerente de una sucursal de Domino's Pizza en Guadalajara que enfrentaba una elevada rotación de personal. Tras participar en un programa de formación en liderazgo, identificó que varios empleados faltaban al trabajo debido a sus exámenes universitarios.
En lugar de recurrir únicamente a sanciones, comenzó a dialogar con ellos y a permitir acuerdos para cubrir los turnos. De acuerdo con el directivo, la rotación de esa sucursal llegó a cero durante el periodo que describió.
El ejemplo muestra que desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación y la resolución de conflictos puede tener efectos directos sobre la permanencia del personal.
Durante la conversación, Alfaro recordó que, según el Estudio de Remuneraciones 2025 de PageGroup, 55% de los empleados identifica el mal liderazgo como la principal razón para renunciar a su trabajo.
Dicho trabajo también apunta que una empresa con 100 empleados y una tasa anual de 18% puede gastar más de 340,000 pesos en reemplazos y contrataciones, mientras que una organización con 1,000 colaboradores podría enfrentar un costo cercano a 3.4 millones de pesos.
Para Torre, la solución pasa por construir culturas laborales que permitan a los trabajadores desarrollarse, recibir retroalimentación y encontrar oportunidades de crecimiento sin necesidad de abandonar sus empleos.
Los participantes coincidieron en que la competitividad de las empresas no depende exclusivamente de atraer nuevas inversiones o incorporar tecnología, sino también de su capacidad para preparar y conservar a las personas que hacen posible su operación.