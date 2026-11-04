Nuevo León necesita 40,000 técnicos, pero empresas tardan hasta 80 días en contratarlos

De acuerdo con las cifras que compartió la directiva, las empresas industriales tardan en promedio 60 días en contratar a un técnico, pero este periodo puede extenderse hasta 80 días en el caso de las organizaciones más pequeñas. Durante ese tiempo, las compañías deben enfrentar vacantes sin cubrir, jornadas extendidas y pagos de horas extras para mantener sus operaciones.

El problema no se limita a Nuevo León. De acuerdo con la Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, 67% de los empleadores en México reporta dificultades para encontrar trabajadores con las habilidades que necesitan. La presión es especialmente elevada en sectores vinculados con la actividad industrial, como el automotriz, donde la escasez alcanza al 81% de los empleadores, y la manufactura, con 71%.

Sin embargo, para Javier Torre, managing director de Michael Page México y Centroamérica, el problema no necesariamente radica en la ausencia de profesionales, sino en las dificultades que enfrentan las organizaciones para identificarlos, atraerlos y ofrecerles condiciones competitivas.

“Siempre hay talento. No hay una falta de talento. El problema es que no sabemos dónde buscarlo”, afirmó durante el encuentro, moderado por Mónica Alfaro, editora de Broadcasting de Expansión.

El directivo explicó que México dejó de ser únicamente un centro de operaciones industriales para incorporar actividades de investigación, desarrollo y especialización tecnológica. Este cambio exige perfiles cada vez más específicos, mientras que las empresas mexicanas también compiten con organizaciones extranjeras por los mismos profesionales.

A ello se suma que los trabajadores con experiencia no necesariamente buscan cambiar de empleo. Pato Bichara, CEO y cofundador de Collective Academy, señaló que muchos profesionales priorizan la estabilidad y las oportunidades de crecimiento dentro de sus organizaciones, lo que reduce el número de candidatos disponibles para nuevas contrataciones.

El especialista también cuestionó las prácticas de reclutamiento de algunas compañías, desde entrevistas que cambian de fecha constantemente hasta procesos que no consideran el tiempo y las necesidades de los aspirantes.

“Somos pésimos para reclutar”, aceptó Bichara, quien consideró que las empresas deben dejar de asumir que tienen todo el poder de negociación frente a los candidatos.

