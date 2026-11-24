La cifra supera los 36,600 millones de pesos que el grupo había reportado previamente para el ejercicio y se suma a los más de 325,000 millones de pesos que asegura haber pagado entre 2005 y 2026.

El micrositio, denominado “Pagamos y cumplimos”, permite consultar los pagos realizados por dos de sus principales compañías, TV Azteca y Grupo Elektra, además de exhibir comprobantes de sus contribuciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Pagamos miles de millones de pesos en impuestos. Cualquier persona que te diga lo contrario, te está mintiendo”, señala el portal.

En el caso de TV Azteca, Grupo Salinas asegura que la compañía cubrió el 100% de su adeudo fiscal y presenta cinco comprobantes de pago que, en conjunto, superan los 4,000 millones de pesos.

Para Grupo Elektra, el conglomerado reporta más de 17,200 millones de pesos en pagos y asegura que la compañía se encuentra al corriente con el calendario de parcialidades comprometido con las autoridades fiscales. El sitio incluye 11 comprobantes relacionados con estas contribuciones.





Salinas Pliego exige transparencia al gobierno

La publicación de los pagos también tiene un componente de exigencia hacia las autoridades fiscales. Salinas Pliego sostuvo que, si las empresas hacen públicos los impuestos que pagan, el gobierno debe ofrecer información detallada sobre el uso de esos recursos.

“Creemos que la transparencia debe ir en ambos sentidos. Entonces, si nosotros publicamos cuánto pagamos, de la misma manera, el gobierno tiene la obligación de explicar con claridad y detalle en qué se usa cada peso que aportamos todos los mexicanos”, escribió.

El empresario añadió que la rendición de cuentas debe ser una obligación de las autoridades y no una concesión hacia la ciudadanía.

“Rendir cuentas no es un favor del gobierno al pueblo, es una obligación que no cumplen”, afirmó.