La IA agente liderará la próxima gran transformación digital

El estudio, que consultó a 43,000 usuarios en 27 mercados como México, señala que la IA será más autónoma, multimodal y distribuida en diversos dispositivos. Los llamados superusuarios de IA hoy representan el 10% del mercado, pero para 2030 podrían llegar al 30% global.

Uno de los cambios más relevantes es que se podrán reservar viajes, coordinar calendarios, comparar productos, administrar compras o incluso monitorear la salud.

Así, Ericsson ConsumerLab plantea que estos agentes se convertirán en un "usuario invisible" de la red, al generar acciones en segundo plano que deberán procesarse de forma eficiente y segura.

Para los consumidores mexicanos, esta evolución promete eficiencia, pues esperan ahorrar hasta hora y media diaria de pantalla gracias a que se realizarán tareas y búsquedas automáticamente.

México acelera la adopción de la IA

En México, la dinámica es más acelerada y se proyecta que el uso diario de herramientas de IA pasará del 54% actual al 68% en 2030, mientras que los superusuarios crecerán del 10% al 36% de los usuarios de smartphones.

Esta expansión impactará directamente la infraestructura digital, ya que las demoras en las respuestas de la IA afectan 2.5 veces más la percepción de calidad de la red, siendo un factor clave de satisfacción a nivel mundial.