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La IA agente liderará la próxima gran transformación digital

Ante agentes autónomos de IA, la confianza y la privacidad son claves. Los usuarios ven a los operadores de telecomunicaciones como aliados para proteger su identidad, exigiendo crear redes seguras.
mar 10 noviembre 2026 10:54 AM
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Presentado por: Ericsson México
Ericsson
En México, más de la mitad de los usuarios encuestados por Ericsson ConsumerLab confían en las empresas de telecomunicaciones para blindar sus interacciónes en la red. (Cortesía)

La inteligencia artificial (IA) entra en una nueva etapa donde los asistentes son capaces de ejecutar tareas completas sin intervención constante del usuario. Este fenómeno, llamado IA agente, redefinirá la interacción con la tecnología y creará nuevas exigencias para las redes móviles.

Este es uno de los hallazgos del informe An agentic life: How consumer AI usage is shaping future network needs, elaborado por Ericsson ConsumerLab.

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El estudio, que consultó a 43,000 usuarios en 27 mercados como México, señala que la IA será más autónoma, multimodal y distribuida en diversos dispositivos. Los llamados superusuarios de IA hoy representan el 10% del mercado, pero para 2030 podrían llegar al 30% global.

Uno de los cambios más relevantes es que se podrán reservar viajes, coordinar calendarios, comparar productos, administrar compras o incluso monitorear la salud.

Así, Ericsson ConsumerLab plantea que estos agentes se convertirán en un "usuario invisible" de la red, al generar acciones en segundo plano que deberán procesarse de forma eficiente y segura.

Para los consumidores mexicanos, esta evolución promete eficiencia, pues esperan ahorrar hasta hora y media diaria de pantalla gracias a que se realizarán tareas y búsquedas automáticamente.

México acelera la adopción de la IA

En México, la dinámica es más acelerada y se proyecta que el uso diario de herramientas de IA pasará del 54% actual al 68% en 2030, mientras que los superusuarios crecerán del 10% al 36% de los usuarios de smartphones.

Esta expansión impactará directamente la infraestructura digital, ya que las demoras en las respuestas de la IA afectan 2.5 veces más la percepción de calidad de la red, siendo un factor clave de satisfacción a nivel mundial.

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No obstante, el estudio también anticipa que la experiencia de IA irá más allá del smartphone, donde cerca del 30% de los usuarios espera utilizar IA en más de un tipo de dispositivo para 2030. En México, la cifra asciende al 37%.

Esta tendencia incluye nuevas categorías como gafas inteligentes con IA integrada y otros dispositivos conectados que capturarán información, interactuarán con asistentes inteligentes y generarán tráfico constante hacia la nube.

La confianza será tan importante como la capacidad

El crecimiento de los agentes de IA plantea nuevos desafíos de seguridad. En México, el 77% de los usuarios ve en los operadores de telecomunicaciones a los aliados ideales para verificar identidades digitales y proteger sus interacciones.

Por ello, el debate sobre la IA debe ir más allá de los modelos y dispositivos para enfocarse en la infraestructura que los soporta.

La próxima gran transformación digital ocurrirá tanto dentro de las aplicaciones como en las redes que conectarán continuamente a millones de personas, dispositivos y agentes, donde la siguiente generación de experiencias digitales dependerá de redes con baja latencia, que brinden seguridad y confianza.

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Tags

Ericsson, tecnología, 5G, digitalización, Telecomunicaciones Telecomunicaciones

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