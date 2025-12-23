¿Cómo transformará la IA la gestión de las redes globales en la era del 5G?

La conexión masiva de miles de millones de dispositivos ha superado el alcance de la administración humana tradicional. Es aquí donde la tecnología se vislumbra como un aliado.

En este contexto, la IA y la automatización se han convertido en soluciones fundamentales para modernizar y potenciar el rendimiento de su infraestructura.

El futuro apunta hacia redes inteligentes capaces de tomar decisiones autónomas, apoyadas en herramientas avanzadas para el razonamiento, la representación del conocimiento y la explicación.

De este modo, a través de la IA, las redes podrán detectar un problema, analizar las causas y resolverlo, con mínima intervención humana. La arquitectura flexible tomará un papel protagónico que impulse dicha transformación.

El binomio de la IA Generativa y el análisis de datos

La inteligencia artificial también impactará segmentos estratégicos en la industria mediante cuatro ejes:

1. Generación de contenido legible para humanos, que incluye textos, imágenes, audio y video.

2. Creación de contenido legible para máquinas, que optimiza datos y configuraciones que pueden ser procesados por diversos sistemas.

3. Comunicación semántica, es decir, la mejora en la transmisión de información. La IA logra comprimir y enviar datos basándose en el "significado" y no solo en el volumen.

4. Modelado de gemelos digitales, una réplica virtual exacta de un objeto, proceso o sistema físico, para experimentar en un entorno de simulación, con menor riesgo y sin gastos innecesarios.

Asimismo, la integración de soluciones de IA nativa de la nube y la IA generativa revolucionará los Sistemas de Soporte Empresarial y Operativo (OSS/BSS) de Ericsson, para maximizar los costos y fidelizar a sus clientes. A la par, la IA traducirá los desafíos del 5G a oportunidades estratégicas.

Gracias al análisis avanzado de grandes volúmenes de datos, y a la experiencia técnica, la IA habilitará una toma de decisiones instantánea con beneficios sin precedentes.

Como resultado, a través de un enfoque colaborativo con los proveedores de servicios, Ericsson seguirá posicionando a las telecomunicaciones como el núcleo de un ecosistema eficaz, innovador y sostenible.