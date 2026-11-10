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Con 312,000 ataques al día, México es el segundo país con más intentos de phishing en Latinoamérica

Kaspersky señala que entre septiembre de 2025 y 2026 bloqueó 1,058 millones de intentos de phishing a nivel regional.
mar 10 noviembre 2026 07:09 PM
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México, entre líderes de Phishing
Los ataques también han evolucionado en sus objetivos además donde además de intentar robar información financiera, los delincuentes pueden utilizar el phishing como primer paso para comprometer redes empresariales o llevar a cabo operaciones de espionaje. (Techa Tungateja/Getty Images)

Praia do Forte, Brasil. México registró 114 millones de intentos de phishing bloqueados por Kaspersky entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, lo que lo convirtió en el segundo país con más detecciones de esta amenaza en América Latina, únicamente detrás de Brasil, con 583 millones.

El phishing consiste en engañar a las personas mediante mensajes, enlaces o sitios que aparentan pertenecer a bancos, comercios o instituciones legítimas. El objetivo es conseguir contraseñas, datos bancarios e información personal que permita a los delincuentes acceder a cuentas, suplantar identidades o realizar operaciones fraudulentas.

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En toda América Latina, Kaspersky bloqueó 1,058 millones de intentos durante el mismo periodo, equivalentes a 2.9 millones diarios y 2,014 por minuto y cabe mencionar que las cifras corresponden a ataques detectados entre los usuarios de las soluciones de la compañía, por lo que no representan el total de fraudes cometidos ni el número de víctimas que perdieron dinero.

Fabio Assolini, investigador líder de seguridad de Kaspersky, mencionó durante el Cyber Security Week 2026 que la facilidad para desarrollar campañas de phishing permite que delincuentes con poca experiencia técnica distribuyan mensajes fraudulentos a gran escala.

“Es un ataque muy sencillo, cualquier criminal, aunque sea nuevo, aunque sea un junior, puede crear un ataque de phishing que llega a muchas personas”, dice el investigador.

La distribución regional muestra que Brasil concentra más de la mitad de los intentos bloqueados por la empresa, seguido por México, Colombia, Perú y Argentina. Estos cinco países acumulan alrededor de 899 millones de detecciones, aproximadamente 85% del total registrado por Kaspersky en América Latina.

Los ataques también han evolucionado en sus objetivos además donde además de intentar robar información financiera, los delincuentes pueden utilizar el phishing como primer paso para comprometer redes empresariales o llevar a cabo operaciones de espionaje.

“Los cibercriminales están usando inteligencia artificial para diseminar, para ejecutar, para preparar estos ataques”, explica Assolini, quien agrega que incluso campañas de ciberespionaje pueden comenzar con un correo electrónico malicioso.

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Como ejemplo mencionó las operaciones de Silver Fox, un grupo de amenazas que utiliza campañas de phishing para intentar comprometer organizaciones, incluidas entidades gubernamentales y, en estos casos, el mensaje fraudulento no necesariamente busca una transferencia inmediata de dinero, sino abrir una vía de acceso a información de mayor valor.

Por su parte, Claudio Martinelli, director general de Kaspersky para las Américas, dice que los métodos de los delincuentes varían entre países y explica que, mientras Brasil destaca por la actividad de troyanos bancarios y Perú por los fraudes de identidad, identifica al phishing como una amenaza característica del mercado mexicano.

El alcance de las detecciones no permite saber cuántos intentos tuvieron éxito, pues en entrevista con Expansión, Roberto Roboucas, Gerente General de Kaspersky, explica que las cifras de la compañía corresponden a ataques identificados y bloqueados por sus sistemas, sin que exista un registro equivalente de personas que entregaron sus credenciales o sufrieron pérdidas económicas.

En México, otras investigaciones permiten identificar modalidades específicas. Un informe de ESET sobre el primer semestre de 2026 encontró que el phishing y la ingeniería social representaron 20.53% de los eventos detectados por su telemetría en el país.

Entre las técnicas observadas destaca el QRishing, una modalidad que utiliza códigos QR para dirigir a los usuarios a sitios fraudulentos. México concentró casi 70% de la actividad regional de esta categoría detectada por ESET. La empresa también identificó campañas con documentos PDF, supuestas notificaciones fiscales y plataformas digitales suplantadas para obtener credenciales.

Los ataques bajan, pero los delincuentes se vuelven más selectivos

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Mientras el phishing mantiene una escala masiva, otras amenazas registraron una disminución, pues Kaspersky bloqueó 592 millones de ataques de malware en América Latina durante los últimos 12 meses, 18% menos que en el periodo anterior.

En el caso del ransomware, la compañía detectó más de un millón de intentos, una reducción de 6%. Sin embargo, Assolini señaló que esta caída no necesariamente implica que las organizaciones enfrenten menos riesgos, pues algunos grupos están modificando la manera en que seleccionan a sus víctimas. “Los grupos ahora son mucho más selectivos, pues ellos solo quieren atacar a las empresas que seguramente pagarán el rescate”, afirma el especialista.

La evolución también se observa en las formas de extorsión donde algunos grupos ya no necesitan bloquear los archivos de una organización para exigir dinero: ingresan a sus sistemas, roban información y amenazan con divulgarla.

“Ellos se adentran a la red de la víctima, roban los datos y empiezan el proceso de extorsión, pero no hay cifrado”, dice Assolini. En este panorama, México ocupa el segundo lugar regional en el indicador de exposición a ransomware presentado por Kaspersky, que relaciona las detecciones de ataques con el número de empresas activas en cada país. Panamá encabeza la clasificación, seguido por México, Argentina y Colombia.

La afectación puede extenderse más allá de los sistemas informáticos, pues una empresa que pierde acceso a información crítica o enfrenta la filtración de datos puede sufrir interrupciones operativas, costos de recuperación y daños a su reputación.

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ciberseguridad

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