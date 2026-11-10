Con 312,000 ataques al día, México es el segundo país con más intentos de phishing en Latinoamérica

En toda América Latina, Kaspersky bloqueó 1,058 millones de intentos durante el mismo periodo, equivalentes a 2.9 millones diarios y 2,014 por minuto y cabe mencionar que las cifras corresponden a ataques detectados entre los usuarios de las soluciones de la compañía, por lo que no representan el total de fraudes cometidos ni el número de víctimas que perdieron dinero.

Fabio Assolini, investigador líder de seguridad de Kaspersky, mencionó durante el Cyber Security Week 2026 que la facilidad para desarrollar campañas de phishing permite que delincuentes con poca experiencia técnica distribuyan mensajes fraudulentos a gran escala.

“Es un ataque muy sencillo, cualquier criminal, aunque sea nuevo, aunque sea un junior, puede crear un ataque de phishing que llega a muchas personas”, dice el investigador.

La distribución regional muestra que Brasil concentra más de la mitad de los intentos bloqueados por la empresa, seguido por México, Colombia, Perú y Argentina. Estos cinco países acumulan alrededor de 899 millones de detecciones, aproximadamente 85% del total registrado por Kaspersky en América Latina.

Los ataques también han evolucionado en sus objetivos además donde además de intentar robar información financiera, los delincuentes pueden utilizar el phishing como primer paso para comprometer redes empresariales o llevar a cabo operaciones de espionaje.

“Los cibercriminales están usando inteligencia artificial para diseminar, para ejecutar, para preparar estos ataques”, explica Assolini, quien agrega que incluso campañas de ciberespionaje pueden comenzar con un correo electrónico malicioso.

