En el mercado mexicano, el impacto territorial se refleja en más de 70 ciudades de la República, donde conecta de forma cotidiana a más de 30 millones de pasajeros.

Aunque su huella se concentra con mayor fuerza en las principales zonas metropolitanas del país: Ciudad de México (aporta el 0.75% del PIB local), Nuevo León (representa el 0.64%) y en Jalisco (con un 0.48% del PIB estatal), su cobertura se extiende a lo largo de todo el país en urbes como Toluca (la primera ciudad fuera de China donde operaron), Tijuana, Puebla, Mérida, Mexicali, Chihuahua, Culiacán, Hermosillo y Mazatlán, por mencionar solo algunas.

Las alianzas que construyeron el gigante de DiDi

Durante sus primeros años, la plataforma disputó pasajeros y conductores con Kuaidi, una aplicación respaldada por Alibaba, mientras DiDi contaba con inversiones de Tencent. Ambos recurrieron a descuentos e incentivos para ganar usuarios, una estrategia que elevó los costos de operación.

En febrero de 2015, las compañías decidieron fusionarse y combinar sus redes. La operación les permitió aumentar su escala y reducir la presión financiera de una competencia que exigía inversiones constantes. Sin embargo, en el panorama estaba Uber, el gigante estadounidense que comenzó a operar en China en 2014 y destinó importantes recursos para conquistar ese mercado.

La disputa provocó otra guerra de subsidios. DiDi respondió con una estrategia que también ejerció presión fuera de China y en septiembre de 2015 invirtió 100 millones de dólares en Lyft, el principal rival de Uber en Estados Unidos, y estableció alianzas con Grab, en el sudeste asiático, y Ola, en India.

La compañía china aprovechó estas relaciones para fortalecer su posición internacional sin asumir los costos de construir operaciones propias en todos estos territorios. Al mismo tiempo, amplió su oferta local con servicios como taxis y autobuses para encarar a Uber.

En febrero de 2016, Travis Kalanick, entonces director ejecutivo de Uber, reconoció que su empresa perdía más de 1,000 millones de dólares anuales en China, donde los descuentos para pasajeros y los incentivos para conductores consumían buena parte de los recursos.

La presión aumentó cuando DiDi consiguió nuevos inversionistas, como Apple, que anunció una aportación de 1,000 millones de dólares a la plataforma. Además, cerró una ronda de inversión por 7,300 millones de dólares y aseguró, en ese momento, que tenía 10,500 millones de dólares disponibles para sostener su crecimiento y competir con Uber.

Aunque la empresa estadounidense también tenía acceso a capital, su rival chino conservaba ventaja gracias a su conocimiento del mercado. La competencia concluyó en agosto de 2016, cuando Uber acordó ceder su operación china a DiDi a cambio de una participación accionaria. Como parte del trato, la empresa china también comprometió una inversión de 1,000 millones de dólares en Uber, que concretó en febrero de 2017.

El acuerdo consolidó el liderazgo de DiDi y puso fin a una disputa que exigía cada vez más recursos. Chen Wei, fundador de DiDi, afirmó en el comunicado oficial que el acuerdo permitirá impulsar una etapa de crecimiento más saludable y sostenible para la industria del transporte en China.

La relación financiera cambió posteriormente y DiDi vendió todas sus acciones de Uber entre noviembre y diciembre de 2020. No obstante, la batalla continuó en Latinoamérica, un mercado al que DiDi arribó y en el que Uber ya contaba con presencia.

En Brasil, por ejemplo, DiDi optó por adquirir 99, una empresa local de transporte por aplicación, mientras que en México decidió construir su operación bajo la propia marca. Las dos estrategias le permitieron competir contra Uber

La competencia continuó durante los años siguientes. Un análisis de Measurable AI, basado en una muestra de recibos digitales, estimó que DiDi concentró 55% de pedidos frente a 44% de Uber durante el primer semestre de 2023. Sensor Tower identificó que Uber perdió 32 puntos porcentuales de participación en usuarios activos en Latinoamérica entre 2019 y los primeros nueve meses de 2024.

El crecimiento enfrenta los límites regulatorios

El tamaño de DiDi y el respaldo de sus inversionistas facilitaron su acceso a los mercados financieros. El 30 de junio de 2021, la compañía debutó en la Bolsa de Nueva York bajo la clave DIDI y obtuvo aproximadamente 4,300 millones de dólares netos mediante su Oferta Pública Inicial.

Sin embargo, pocos días después, las autoridades chinas iniciaron una investigación de ciberseguridad contra la empresa y ordenaron retirar sus aplicaciones de las tiendas digitales del país.

El conflicto abrió un periodo de incertidumbre sobre el tratamiento de datos personales y las obligaciones de seguridad de una plataforma que administra información sobre millones de desplazamientos.

En junio de 2022, DiDi dejó de cotizar en la Bolsa de Nueva York y, un mes después, recibió una multa de aproximadamente 1,190 millones de dólares por infracciones relacionadas con la protección de datos y la ciberseguridad.

La empresa mantuvo cotizaciones extrabursátiles en Estados Unidos bajo la clave DIDIY y continuó con sus operaciones. Ahora, admitió Zhu, DiDi enfrenta el desafío de demostrar que su modelo puede funcionar en mercados con otras condiciones y necesidades. Porque la principal lección que DiDi obtuvo de China, añadió, no fue cómo poner más automóviles en circulación, sino cómo construir un negocio alrededor de las dificultades que enfrentan millones de personas para desplazarse.