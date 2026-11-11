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DiDi encuentra en México un mercado clave para su expansión global

Stephen Zhu, VP global de DiDi, comparte con Expansión el crecimiento de su negocio: "No elegimos las ciudades más ricas. Elegimos las que se parecen a China”.
mié 11 noviembre 2026 05:55 AM
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Persona pidiendo un auto por aplicación en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México y un auto en segundo plano con el logo de DiDi a un costado.
México, por ejemplo, adquirió un papel relevante dentro de esta estrategia. El directivo lo describió como uno de los mercados más importantes para el negocio internacional y un espacio donde DiDi desarrolla productos que después puede adaptar a otros países. (Foto: Generada con IA / Google Flow)

Beijing, China. Las calles congestionadas, la escasez de estacionamientos y la necesidad de trasladar a miles de pasajeros al mismo tiempo representan desafíos cotidianos en las grandes ciudades. Para DiDi, estos problemas fueron el punto de partida de un negocio que hoy domina el transporte por aplicación en China.

La empresa nació en 2012 bajo el nombre DiDi Dache, con una plataforma que permitía solicitar taxis desde un teléfono inteligente. Catorce años después, concentra 70.4% del valor de las transacciones del mercado chino de transporte por aplicación, de acuerdo con Frost & Sullivan, y su negocio abarca desde la contratación de viajes hasta vehículos eléctricos, servicios energéticos e inteligencia artificial.

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Stephen Zhu, vicepresidente senior de DiDi Global, explicó a Expansión que la experiencia en las grandes ciudades chinas también es un ejemplo de la estrategia de expansión internacional de DiDi, que comenzó en 2018 con mercados como Brasil y México.

No elegimos las ciudades más ricas por su PIB o sus ingresos. Elegimos aquellas que se parecen más a China, donde nuestra tecnología encaja y existen necesidades que todavía no encuentran solución
Stephen Zhu, vicepresidente senior de DiDi Global

El directivo detalló que las decisiones que la compañía ha tomado hasta ahora revelan uno de los principios de su modelo de negocio: identificar mercados donde las necesidades de transporte permiten aprovechar la tecnología y la experiencia que la compañía desarrolló en China.

México, por ejemplo, adquirió un papel relevante dentro de esta estrategia. El directivo lo describió como uno de los mercados más importantes para el negocio internacional y un espacio donde DiDi desarrolla productos que después puede adaptar a otros países.

"En el pasado, México fue lo que podríamos llamar un centro de innovación para nuestro negocio internacional", señaló. Sin embargo,reconoció que la expansión no consiste en trasladar automáticamente las soluciones chinas. Cada mercado presenta condiciones económicas, regulaciones y necesidades distintas, por lo que la empresa debe identificar qué servicios realmente aportan valor.

Para ilustrarlo, el directivo recurrió al caso de Beijing, donde la cantidad de vehículos supera la disponibilidad de espacios de estacionamiento. También describió barrios con más de 160,000 habitantes, donde decenas de miles de personas necesitan trasladarse durante las mismas horas.

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Movilidad Global

La Expansión de DiDi: De China a Dominar América Latina

“No elegimos las ciudades más ricas. Elegimos aquellas que se parecen más a China, donde nuestra tecnología encaja.”

— Stephen Zhu, VP Senior de DiDi Global

70.4%
Cuota Mercado China
37.6M
Viajes Diarios (China)
55%
Pedidos en LATAM
118M$
Impacto PIB México (MDP)

Línea del Tiempo Estratégica

Evolución internacional y momentos clave de DiDi.

2012

Fundación en Beijing como DiDi Dache para conectar taxis.

2015

Fusión con Kuaidi e inversiones en Lyft, Grab y Ola.

2016

Adquiere la operación de Uber en China ($1,000M de Apple).

2018

Entrada a LATAM: Compra de 99 en Brasil y llegada a México (Toluca).

2021-2022

Debut y posterior salida de la Bolsa de Nueva York (NYSE).

2023-2025

Liderazgo regional (55% LATAM) y 13,735M de viajes anuales.

Fuente: Datos de DiDi / Frost & Sullivan

Cuota de Pedidos por App en LATAM

Participación estimada en viajes (Primer Semestre de 2023).

DiDi 55%
Uber 44%
Fuente: Datos de DiDi / Measurable AI

Aporte Económico al PIB Estatal (México)

Contribución directa de la actividad de DiDi a economías locales.

CDMX 0.75%
Nuevo León 0.64%
Jalisco 0.48%
Promedio Nacional 0.47%
Fuente: Datos de DiDi / Estudio KREAB

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"¿Realmente puedes enviar 100,000 automóviles a ese barrio para recoger a 100,000 personas? No, porque provocarías congestionamiento", planteó. Entonces, la respuesta de DiDi no consistió únicamente en aumentar su flota. En algunas zonas de China, la compañía incorporó bicicletas y vehículos eléctricos ligeros para facilitar los trayectos entre los barrios y las estaciones de transporte público.

Durante 2025, la empresa registró 13,735 millones de transacciones en su negocio de movilidad en China, un promedio aproximado de 37.6 millones diarias, según sus resultados financieros. Por otra parte, en México el impacto de la empresa se calculó en 118,000 millones de pesos, lo que equivale a 0.47% de la economía nacional, según un estudio de DiDi en conjunto a la consultora KREAB.

El dominio de DiDi que se hizo internacional

Como parte de su expansión internacional, a diferencia de una aplicación que solo asigna el vehículo más cercano, DiDi debe considerar las condiciones del tránsito, los tiempos de espera, las tarifas y las preferencias de pasajeros y conductores.

Zhu explicó que la complejidad aumenta de manera exponencial conforme crece el número de usuarios. Un pasajero puede priorizar el precio, la rapidez o la comodidad según las circunstancias, mientras que un conductor considera los ingresos, la distancia y el destino de cada recorrido.

"Cuando conectas la oferta y la demanda, no se trata únicamente de una optimización matemática. También intervienen las personas, sus preferencias y la confianza entre ellas", explicó.

DiDi crece en China y Latinoamérica
Estación de carga de DiDi en China, mercado donde las soluciones de electromovilidad son el ejemplo de la compañía para la expansión global. (Cortesía)

A nivel global, la plataforma consolidó su impacto en más de 260 ciudades repartidas en 14 países, con una influencia especialmente profunda en Asia-Pacífico y América Latina. La compañía ha expandido su huella internacional hacia mercados estratégicos como Australia (destacando Melbourne y Sídney), Japón, Nueva Zelanda y Egipto.

En el territorio latinoamericano, su ecosistema digital abarca economías clave como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana.

En el mercado mexicano, el impacto territorial se refleja en más de 70 ciudades de la República, donde conecta de forma cotidiana a más de 30 millones de pasajeros.

Aunque su huella se concentra con mayor fuerza en las principales zonas metropolitanas del país: Ciudad de México (aporta el 0.75% del PIB local), Nuevo León (representa el 0.64%) y en Jalisco (con un 0.48% del PIB estatal), su cobertura se extiende a lo largo de todo el país en urbes como Toluca (la primera ciudad fuera de China donde operaron), Tijuana, Puebla, Mérida, Mexicali, Chihuahua, Culiacán, Hermosillo y Mazatlán, por mencionar solo algunas.

Las alianzas que construyeron el gigante de DiDi

Durante sus primeros años, la plataforma disputó pasajeros y conductores con Kuaidi, una aplicación respaldada por Alibaba, mientras DiDi contaba con inversiones de Tencent. Ambos recurrieron a descuentos e incentivos para ganar usuarios, una estrategia que elevó los costos de operación.

En febrero de 2015, las compañías decidieron fusionarse y combinar sus redes. La operación les permitió aumentar su escala y reducir la presión financiera de una competencia que exigía inversiones constantes. Sin embargo, en el panorama estaba Uber, el gigante estadounidense que comenzó a operar en China en 2014 y destinó importantes recursos para conquistar ese mercado.

La disputa provocó otra guerra de subsidios. DiDi respondió con una estrategia que también ejerció presión fuera de China y en septiembre de 2015 invirtió 100 millones de dólares en Lyft, el principal rival de Uber en Estados Unidos, y estableció alianzas con Grab, en el sudeste asiático, y Ola, en India.

La compañía china aprovechó estas relaciones para fortalecer su posición internacional sin asumir los costos de construir operaciones propias en todos estos territorios. Al mismo tiempo, amplió su oferta local con servicios como taxis y autobuses para encarar a Uber.

En febrero de 2016, Travis Kalanick, entonces director ejecutivo de Uber, reconoció que su empresa perdía más de 1,000 millones de dólares anuales en China, donde los descuentos para pasajeros y los incentivos para conductores consumían buena parte de los recursos.

La presión aumentó cuando DiDi consiguió nuevos inversionistas, como Apple, que anunció una aportación de 1,000 millones de dólares a la plataforma. Además, cerró una ronda de inversión por 7,300 millones de dólares y aseguró, en ese momento, que tenía 10,500 millones de dólares disponibles para sostener su crecimiento y competir con Uber.

Aunque la empresa estadounidense también tenía acceso a capital, su rival chino conservaba ventaja gracias a su conocimiento del mercado. La competencia concluyó en agosto de 2016, cuando Uber acordó ceder su operación china a DiDi a cambio de una participación accionaria. Como parte del trato, la empresa china también comprometió una inversión de 1,000 millones de dólares en Uber, que concretó en febrero de 2017.

El acuerdo consolidó el liderazgo de DiDi y puso fin a una disputa que exigía cada vez más recursos. Chen Wei, fundador de DiDi, afirmó en el comunicado oficial que el acuerdo permitirá impulsar una etapa de crecimiento más saludable y sostenible para la industria del transporte en China.

La relación financiera cambió posteriormente y DiDi vendió todas sus acciones de Uber entre noviembre y diciembre de 2020. No obstante, la batalla continuó en Latinoamérica, un mercado al que DiDi arribó y en el que Uber ya contaba con presencia.

En Brasil, por ejemplo, DiDi optó por adquirir 99, una empresa local de transporte por aplicación, mientras que en México decidió construir su operación bajo la propia marca. Las dos estrategias le permitieron competir contra Uber

La competencia continuó durante los años siguientes. Un análisis de Measurable AI, basado en una muestra de recibos digitales, estimó que DiDi concentró 55% de pedidos frente a 44% de Uber durante el primer semestre de 2023. Sensor Tower identificó que Uber perdió 32 puntos porcentuales de participación en usuarios activos en Latinoamérica entre 2019 y los primeros nueve meses de 2024.

El crecimiento enfrenta los límites regulatorios

El tamaño de DiDi y el respaldo de sus inversionistas facilitaron su acceso a los mercados financieros. El 30 de junio de 2021, la compañía debutó en la Bolsa de Nueva York bajo la clave DIDI y obtuvo aproximadamente 4,300 millones de dólares netos mediante su Oferta Pública Inicial.

Sin embargo, pocos días después, las autoridades chinas iniciaron una investigación de ciberseguridad contra la empresa y ordenaron retirar sus aplicaciones de las tiendas digitales del país.

El conflicto abrió un periodo de incertidumbre sobre el tratamiento de datos personales y las obligaciones de seguridad de una plataforma que administra información sobre millones de desplazamientos.

En junio de 2022, DiDi dejó de cotizar en la Bolsa de Nueva York y, un mes después, recibió una multa de aproximadamente 1,190 millones de dólares por infracciones relacionadas con la protección de datos y la ciberseguridad.

La empresa mantuvo cotizaciones extrabursátiles en Estados Unidos bajo la clave DIDIY y continuó con sus operaciones. Ahora, admitió Zhu, DiDi enfrenta el desafío de demostrar que su modelo puede funcionar en mercados con otras condiciones y necesidades. Porque la principal lección que DiDi obtuvo de China, añadió, no fue cómo poner más automóviles en circulación, sino cómo construir un negocio alrededor de las dificultades que enfrentan millones de personas para desplazarse.

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