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“Los bonos son hasta la mitad de nuestro sueldo”: repartidores cuestionan los cálculos de Uber ante el IMSS

Trabajadores de distintas ciudades compararon sus registros de pago y encontraron posibles discrepancias. Entregaron 50 firmas a Presidencia para exigir una investigación.
mar 03 noviembre 2026 05:26 PM
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Repartidores de Uber Eats, DiDi y Rappi circulan en motocicletas frente a una instalación del IMSS, en una imagen ilustrativa sobre la seguridad social de trabajadores de plataformas digitales.
Repartidores de plataformas digitales enfrentan dificultades para acceder a la seguridad social. El IMSS revisa posibles discrepancias en los ingresos que Uber reporta por sus trabajadores. (Foto: Imagen creada con IA/ChatGPT)

Tiene más de un año que entró en vigor la reforma laboral para regularizar a trabajadores de plataformas digitales; sin embargo, el gremio de repartidores y conductores todavía enfrenta obstáculos para acceder a la seguridad social. El caso más reciente involucra a Uber, cuyos repartidores denuncian posibles discrepancias en el cálculo de sus ingresos, debido a que los bonos e incentivos no aparecen correctamente en los desgloses de la aplicación, por lo que su exclusión impide que los trabajadores alcancen el umbral necesario para acceder a la seguridad social completa.

De acuerdo con las denuncias de 50 trabajadores que el colectivo Hermandad Delivery reunió y externó a las autoridades, durante el primer semestre de 2026 la plataforma se reportaron cantidades entre 19% y 25% inferiores a las reales.

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En entrevista con Expansión, Frida Villegas, presidenta del colectivo, explicó que en algunos casos calculó que los bonos e incentivos pueden representar hasta el 50% de los ingresos de un repartidor, particularmente en el caso de las mujeres. Esta escena, dice Villegas, se repite entre sus compañeras del colectivo y otros trabajadores, quienes han firmado un documento para avalar las denuncias.

“Yo creo que sí representa la mitad de la tarifa porque, te aseguro, las tarifas ahorita están muy bajas”, señaló Villegas, quien explicó que los incentivos se convirtieron en una parte importante de sus ingresos ante la reducción de los pagos por entrega.

Las plataformas ofrecen bonos, retos y desafíos por completar determinada cantidad de pedidos o trabajar en horarios específicos. Sin embargo, la representante señaló que algunas metas resultan difíciles de alcanzar y que las recompensas no siempre compensan el esfuerzo requerido. “Son tan absurdos y a veces por muy poco”, expresó al describir las condiciones de algunos incentivos.

El nuevo esquema que otorga seguridad social a los trabajadores de aplicaciones contempla el acceso a la cobertura integral para quienes alcanzan el umbral de ingreso neto mensual establecido en la regulación. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que la mayoría de las personas registradas bajo este modelo no alcanza ese requisito.

Al cierre de septiembre de 2026, el IMSS reportó un millón 841,772 personas beneficiadas por la reforma, de las cuales únicamente 207,387 superaron el umbral de ingresos necesario para acceder a los cinco seguros del Instituto.

Esto equivale a aproximadamente el 11.3% del total, mientras que el resto conserva la protección por riesgos de trabajo durante las actividades que realiza mediante las plataformas.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, confirmó durante la conferencia de prensa presidencial del 27 de octubre que el organismo revisa los registros de las plataformas digitales en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El funcionario aclaró que los bonos e incentivos deben formar parte del salario utilizado para calcular las cotizaciones de los trabajadores, por lo que cualquier omisión comprobada podría derivar en el pago de diferencias, multas y recargos.

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¿Qué dicen Uber y las otras plataformas sobre las cotizaciones?

Uber ya había respondido a señalamientos similares en septiembre de 2026, cuando conductores y repartidores denunciaron que la empresa excluía bonos, incentivos y cuotas de solicitud del salario reportado al IMSS.

En su postura, la compañía argumentó que la regulación laboral de plataformas digitales es nueva y técnicamente compleja, y aseguró que actualizó sus procesos conforme las autoridades aclararon los criterios de aplicación.

Sin embargo, no aclaró específicamente si los bonos y las cuotas de solicitud ya forman parte de las cotizaciones de todos sus trabajadores ni explicó las diferencias denunciadas en los registros.

Expansión solicitó a Uber una actualización de su postura sobre los nuevos señalamientos y las revisiones anunciadas por el IMSS, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este artículo.

Este medio también solicitó la postura de otros competidores del mercado, DiDi aseguró que cumple con las obligaciones de la reforma laboral y que implementó medidas para incorporar a los trabajadores al nuevo esquema.

“Tras la entrada en vigor de la reforma en diciembre, en DiDi hemos instrumentado acciones para cumplir con el marco legal, informando de manera transparente a nuestra comunidad y beneficiando a miles de personas en el país. El bienestar de quienes forman parte de la plataforma no es negociable; reiteramos nuestro compromiso con México y exigimos un ecosistema justo donde todos los actores respeten la ley”, señaló la empresa en una postura oficial.

inDrive, por otra parte, tampoco emitió respuesta.

Villegas explicó que los trabajadores todavía no cuentan con pruebas suficientes para afirmar que otras plataformas además de Uber incurren en las mismas posibles irregularidades. La representante mencionó a Rappi como un ejemplo de una plataforma que, desde su perspectiva, ha avanzado en el cumplimiento de determinadas obligaciones laborales. Entre los señalamientos del gremio destaca que Rappi es la única empresa de la que tienen conocimiento que ha realizado pagos correspondientes al reparto de utilidades.

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Repartidores llevan 50 firmas a Presidencia y exigen sanciones

Ante las posibles discrepancias, Hermandad Delivery y otros trabajadores comenzaron a reunir firmas para solicitar una intervención de las autoridades. Villegas explicó que entregó una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum con 50 firmas de personas que respaldan la petición.

El colectivo solicita que las autoridades aclaren qué conceptos deben integrar los ingresos de los trabajadores, revisen los registros de las plataformas y establezcan mecanismos que permitan verificar las cotizaciones.

También exige que si las investigaciones confirman irregularidades, las empresas cubran las aportaciones omitidas y enfrenten las sanciones correspondientes. “Que haya una compensación, una sanción o algo para esta aplicación y que no se quede en el ah, pues nos equivocamos”, sostuvo Villegas.

La representante considera que una corrección administrativa no sería suficiente si los trabajadores perdieron prestaciones o quedaron fuera de la cobertura integral por diferencias en sus ingresos registrados. “Hay compañeros que a lo mejor sí llegan, pero los están reportando con menos, y los que estábamos incluso a veces por un peso, pues no llegas”, explicó.

Villegas también pidió que las autoridades establezcan criterios comunes para las plataformas y refuercen las auditorías, con el objetivo de evitar que cada empresa utilice mecanismos de cálculo difíciles de comprender para los trabajadores.

La organización no descarta presentar denuncias formales o recurrir a otras acciones legales, aunque durante la entrevista no confirmó que ya exista un procedimiento judicial iniciado por Hermandad Delivery.

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