“Los bonos son hasta la mitad de nuestro sueldo”: repartidores cuestionan los cálculos de Uber ante el IMSS

En entrevista con Expansión, Frida Villegas, presidenta del colectivo, explicó que en algunos casos calculó que los bonos e incentivos pueden representar hasta el 50% de los ingresos de un repartidor, particularmente en el caso de las mujeres. Esta escena, dice Villegas, se repite entre sus compañeras del colectivo y otros trabajadores, quienes han firmado un documento para avalar las denuncias.

“Yo creo que sí representa la mitad de la tarifa porque, te aseguro, las tarifas ahorita están muy bajas”, señaló Villegas, quien explicó que los incentivos se convirtieron en una parte importante de sus ingresos ante la reducción de los pagos por entrega.

Las plataformas ofrecen bonos, retos y desafíos por completar determinada cantidad de pedidos o trabajar en horarios específicos. Sin embargo, la representante señaló que algunas metas resultan difíciles de alcanzar y que las recompensas no siempre compensan el esfuerzo requerido. “Son tan absurdos y a veces por muy poco”, expresó al describir las condiciones de algunos incentivos.

El nuevo esquema que otorga seguridad social a los trabajadores de aplicaciones contempla el acceso a la cobertura integral para quienes alcanzan el umbral de ingreso neto mensual establecido en la regulación. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que la mayoría de las personas registradas bajo este modelo no alcanza ese requisito.

Al cierre de septiembre de 2026, el IMSS reportó un millón 841,772 personas beneficiadas por la reforma, de las cuales únicamente 207,387 superaron el umbral de ingresos necesario para acceder a los cinco seguros del Instituto.

Esto equivale a aproximadamente el 11.3% del total, mientras que el resto conserva la protección por riesgos de trabajo durante las actividades que realiza mediante las plataformas.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, confirmó durante la conferencia de prensa presidencial del 27 de octubre que el organismo revisa los registros de las plataformas digitales en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El funcionario aclaró que los bonos e incentivos deben formar parte del salario utilizado para calcular las cotizaciones de los trabajadores, por lo que cualquier omisión comprobada podría derivar en el pago de diferencias, multas y recargos.

