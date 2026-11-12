Antes de comprar una pantalla, una computadora o incluso una freidora de aire, los consumidores suelen comparar precios, revisar opiniones y abrir varias páginas para encontrar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades. Amazon quiere que buena parte de ese proceso ocurra mediante una conversación con inteligencia artificial, sin salir de su plataforma.
Ahorra en el Buen Fin: podrás usar Alexa para comparar productos y precios antes de comprar en Amazon
La compañía lanzó este 12 de noviembre en México Alexa para Compras, un asistente de IA generativa que permite buscar productos, comparar características y consultar cómo han cambiado sus precios durante el último año para los usuarios con una cuenta de Amazon México, tanto en la aplicación como en la versión de escritorio del sitio web.
La herramienta está integrada en la aplicación de Amazon y en la versión de escritorio de Amazon.com.mx, sin costo adicional y sin necesidad de una membresía Prime.
El lanzamiento llega un día antes del Buen Fin 2026 , que se celebrará del 13 al 17 de noviembre, y en un momento en que las recomendaciones de inteligencia artificial comienzan a influir en qué productos consideran los compradores. De acuerdo con el Adyen Retail Report 2026, citado por la Asociación Mexicana de Internet (AIMX), 42% de los consumidores mexicanos ya utiliza asistentes de IA durante su proceso de compra.
Para Amazon, el objetivo es participar desde el momento en que una persona comienza a preguntarse qué necesita, no únicamente cuando está lista para pagar.
“Ser el lugar donde los clientes hacen una compra no es suficiente: queremos tener una conexión con ellos y estar presentes cuando nos necesitan”, afirma Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, al presentar la herramienta.
¿Qué puede hacer Alexa para compras?
A diferencia de una búsqueda tradicional, en la que el usuario introduce palabras clave y revisa los resultados, Alexa para Compras permite plantear preguntas más específicas.
Por ejemplo, una persona puede preguntar qué freidora de aire conviene para una familia de cuatro integrantes, qué computadora se ajusta a determinado presupuesto o qué tamaño de televisión necesita para una habitación, de esa forma el asistente utiliza esas condiciones para ofrecer información sobre las características que conviene revisar y sugerir productos.
Una de sus funciones es la comparación de artículos en una misma pantalla, pues la herramienta reúne características, precios y opiniones de otros compradores para que el usuario identifique diferencias sin consultar cada ficha por separado.
Una de sus funciones es la comparación de artículos en una misma pantalla, pues la herramienta reúne características, precios y opiniones de otros compradores para que el usuario identifique diferencias sin consultar cada ficha por separado.
También incorpora un historial de precios de hasta un año, disponible mediante preguntas o desde la página del producto. Esta función puede resultar especialmente útil durante temporadas de descuentos, cuando el porcentaje anunciado no siempre permite saber si una oferta representa una reducción significativa frente al precio habitual.
Alexa para Compras también puede elaborar guías personalizadas para adquisiciones de mayor valor, como laptops o pantallas, tomando en cuenta las prioridades que indique el consumidor.
Otra función permite organizar el carrito mediante instrucciones en lenguaje natural, agregar productos, recuperar compras anteriores y volver a pedir artículos de uso frecuente.
Aunque comparte nombre con Alexa, el asistente no es el mismo servicio utilizado para controlar dispositivos Echo, reproducir música o administrar equipos del hogar inteligente. Tampoco requiere una suscripción a Alexa+.
Las marcas comienzan a competir por las recomendaciones de la IA
La apuesta de Amazon ocurre mientras cambia la forma en que los consumidores descubren productos y las marcas buscan posicionarse en las respuestas de los asistentes inteligentes.
Un estudio de TrendValue y la Asociación Mexicana de Internet analizó las recomendaciones de ocho herramientas de IA generativa, entre ellas ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek y Grok, en cinco categorías: pantallas, cuidado facial, tenis, laptops y viajes.
La investigación identificó que aparecer frecuentemente en las respuestas no significa necesariamente convertirse en la opción que la IA recomienda al consumidor.
En las consultas sobre pantallas donde se priorizaba la calidad, Samsung estuvo presente en 68% de las respuestas. Sin embargo, LG consiguió 35% de las recomendaciones finales, frente al 19% de Samsung.
La diferencia muestra que la visibilidad de una marca y la preferencia expresada por una herramienta de IA son dos resultados distintos.
“Cuando un consumidor pregunta qué comprar en una plataforma de IA, la tecnología selecciona qué marcas mostrar y cuáles recomendar”, explica Zeus Portillo, CEO de TrendValue, quien denominó a este espacio el AI Shelf o anaquel de la inteligencia artificial.
El fenómeno también se observa en la información que utilizan los modelos para formular sus respuestas. En la categoría de laptops, TrendValue identificó 1,872 citas procedentes de 490 dominios, de ellas, 85.3% provenía de fuentes externas, como comercios, medios especializados y comunidades digitales, mientras que apenas 7.1% correspondía a sitios oficiales de fabricantes.
Esto significa que las marcas no dependen exclusivamente de la información publicada en sus propias páginas para aparecer en las recomendaciones de IA. También influye cómo se describen y comparan sus productos en otros espacios digitales.
No obstante, el estudio analizó asistentes de IA de uso general y no evaluó específicamente Alexa para Compras. Por ello, sus resultados permiten entender la tendencia del mercado, pero no demostrar cómo Amazon selecciona o jerarquiza sus recomendaciones.
El Buen Fin será la primera prueba en México
Amazon eligió la víspera del Buen Fin para introducir el asistente, cuando los consumidores se enfrentan a una mayor cantidad de promociones y decisiones de compra.
La compañía informó que durante la campaña ofrecerá descuentos de hasta 65%, así como promociones adicionales sujetas a condiciones de pago y tarjetas participantes. También señaló que los compradores podrán explorar un catálogo de más de 600 millones de productos.
La posibilidad de consultar el historial de precios y comparar artículos puede ayudar a evaluar las ofertas, aunque las recomendaciones generadas por IA no sustituyen la revisión de las condiciones de venta, la disponibilidad, los costos de envío o las políticas de devolución.
Para las empresas, la llegada de estas herramientas también plantea un reto: sus productos deben contar con información suficientemente clara y actualizada para que los sistemas de inteligencia artificial puedan compararlos.
David Pizaña, vicepresidente de Comercio Electrónico de la AIMX, dice que tanto los pequeños comercios como las grandes cadenas necesitan revisar cómo aparecen en las respuestas de IA y mantener al día sus fichas de producto, precios, existencias y condiciones de venta.
En este escenario, la competencia del comercio electrónico ya no ocurre únicamente entre productos que aparecen en una página de resultados. También comienza a definirse en las respuestas que una inteligencia artificial ofrece antes de que el consumidor tome una decisión.