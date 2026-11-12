Ahorra en el Buen Fin: podrás usar Alexa para comparar productos y precios antes de comprar en Amazon

La compañía lanzó este 12 de noviembre en México Alexa para Compras, un asistente de IA generativa que permite buscar productos, comparar características y consultar cómo han cambiado sus precios durante el último año para los usuarios con una cuenta de Amazon México, tanto en la aplicación como en la versión de escritorio del sitio web.

La herramienta está integrada en la aplicación de Amazon y en la versión de escritorio de Amazon.com.mx, sin costo adicional y sin necesidad de una membresía Prime.

El lanzamiento llega un día antes del Buen Fin 2026 , que se celebrará del 13 al 17 de noviembre, y en un momento en que las recomendaciones de inteligencia artificial comienzan a influir en qué productos consideran los compradores. De acuerdo con el Adyen Retail Report 2026, citado por la Asociación Mexicana de Internet (AIMX), 42% de los consumidores mexicanos ya utiliza asistentes de IA durante su proceso de compra.

Para Amazon, el objetivo es participar desde el momento en que una persona comienza a preguntarse qué necesita, no únicamente cuando está lista para pagar.

“Ser el lugar donde los clientes hacen una compra no es suficiente: queremos tener una conexión con ellos y estar presentes cuando nos necesitan”, afirma Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, al presentar la herramienta.

¿Qué puede hacer Alexa para compras?

A diferencia de una búsqueda tradicional, en la que el usuario introduce palabras clave y revisa los resultados, Alexa para Compras permite plantear preguntas más específicas.

Por ejemplo, una persona puede preguntar qué freidora de aire conviene para una familia de cuatro integrantes, qué computadora se ajusta a determinado presupuesto o qué tamaño de televisión necesita para una habitación, de esa forma el asistente utiliza esas condiciones para ofrecer información sobre las características que conviene revisar y sugerir productos.

Una de sus funciones es la comparación de artículos en una misma pantalla, pues la herramienta reúne características, precios y opiniones de otros compradores para que el usuario identifique diferencias sin consultar cada ficha por separado.

Una de sus funciones es la comparación de artículos en una misma pantalla, pues la herramienta reúne características, precios y opiniones de otros compradores para que el usuario identifique diferencias sin consultar cada ficha por separado.