A unos días de que comience el Buen Fin 2026 , cuando millones de personas se preparan para aprovechar descuentos en electrónicos, electrodomésticos, ropa, viajes y otros productos, Banamex preparó una guía para evitar que las ofertas terminen en compras innecesarias o deudas difíciles de pagar.
Buen Fin 2026: las ofertas pueden salir caras: recomendaciones para no endeudarse
Se trata de la Guía para el Buen Fin 2026: compra mejor, ahorra más y evita deudas innecesarias, elaborada por Juan Luis Ordaz, director de educación financiera de Banamex, en la que cuestiona si ¿comprar con descuento siempre significa ahorrar?
De acuerdo con el especialista, el primer consejo es definir las prioridades, con lo que se puede hacer una lista de los productos o servicios que realmente se necesitan, para evitar las compras impulsivas.
Comprar más barato no siempre significa ahorrar. El verdadero ahorro ocurre cuando adquirimos algo que necesitábamos, a un precio conveniente y sin comprometer nuestra estabilidad financiera.
No todos los descuentos son ahorro
Después viene comparar los precios con anticipación, pues no todos los descuentos que anuncian las tiendas necesariamente representan un ahorro y algunas promociones pueden resultar engañosas.
De hecho, existen aplicaciones y plataformas que permiten monitorear los precios de los productos, tanto en tiendas físicas como en línea.
Otra de las recomendaciones es determinar cuánto se puede gastar y respetar ese presupuesto, sin comprometer el pago de otros gastos importantes.
Cuidado antes de sacar la tarjeta
A esta lista de consejos se suma el utilizar el crédito con responsabilidad, particularmente porque antes de realizar una compra con tarjeta es necesario asegurarse de contar con la capacidad financiera para cubrir el saldo.
Incluso, el especialista recomienda no comprar únicamente porque un producto está en oferta , y tener presente en la mente que la mejor adquisición es aquella que responde a una necesidad real.
Adicionalmente, después de realizar las compras, es importante revisar los movimientos bancarios y conservar los comprobantes, para verificar que los cargos correspondan con las cantidades pagadas.
En caso de detectar alguna irregularidad, los consumidores pueden solicitar apoyo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dependiendo de si el problema está relacionado con un establecimiento comercial o con una institución financiera.