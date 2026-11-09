Buen Fin 2026: las ofertas pueden salir caras: recomendaciones para no endeudarse

Cuidado antes de sacar la tarjeta

A esta lista de consejos se suma el utilizar el crédito con responsabilidad, particularmente porque antes de realizar una compra con tarjeta es necesario asegurarse de contar con la capacidad financiera para cubrir el saldo.

Incluso, el especialista recomienda no comprar únicamente porque un producto está en oferta , y tener presente en la mente que la mejor adquisición es aquella que responde a una necesidad real.

Adicionalmente, después de realizar las compras, es importante revisar los movimientos bancarios y conservar los comprobantes, para verificar que los cargos correspondan con las cantidades pagadas.

En caso de detectar alguna irregularidad, los consumidores pueden solicitar apoyo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dependiendo de si el problema está relacionado con un establecimiento comercial o con una institución financiera.

