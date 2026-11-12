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Jensen Huang renuncia a Nvidia tras escándalo. ¿Quién será la nueva CEO?

El fundador de Nvidia deja la dirección de la compañía después de 33 años. Colette Kress asume como CEO interina mientras el consejo busca un sucesor permanente.
jue 12 noviembre 2026 08:16 AM
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Jensen Huang, quien renunció a Nvidia luego de dos casos de infidelidad, uno relacionado con una supuesta espía china
Tras el escándalo de Huang, Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, fue nombrada directora ejecutiva interina. (I-HWA CHENG/AFP)

Jensen Huang renunció a la dirección general de Nvidia este 12 de noviembre, después de 33 años al frente de la compañía que se convirtió en uno de los principales proveedores de infraestructura para inteligencia artificial (IA). Su salida ocurre en medio de una crisis por revelaciones sobre su vida personal y una investigación relacionada con una presunta operación de inteligencia extranjera.

El consejo de administración confirmó que la renuncia tiene efecto inmediato y que Huang también deja la presidencia ejecutiva y su asiento en el consejo. Colette Kress, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, asumirá temporalmente la dirección general, mientras Nvidia busca un reemplazo permanente .

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"Las contribuciones de Jensen a NVIDIA son trascendentales. NVIDIA es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. El Consejo de Administración y la empresa agradecen a Jensen sus invaluables aportaciones a la compañía y al sector", dijo la empresa en un comunicado.

La noticia llega apenas un día después de que Reuters reportara una reunión del consejo para evaluar la continuidad de Huang, luego de que se conocieran dos relaciones extramaritales del ejecutivo, una de ellas con una empresaria investigada por presuntos vínculos con actividades de espionaje chino.

En medio de la controversia, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, también había manifestado públicamente su interés en contratar a Huang. Aunque no existe una oferta formal conocida, la declaración adquiere una nueva dimensión ahora que el fundador de Nvidia dejó su puesto.

La crisis que provocó la salida de Jensen Huang

La controversia comenzó después de que surgieran reportes sobre una relación entre Huang y Alice Huang, empresaria investigada por autoridades estadounidenses por presuntamente facilitar el envío de chips avanzados a compañías chinas.

El caso generó preocupación por las restricciones que Estados Unidos mantiene sobre la exportación de semiconductores avanzados a China, especialmente aquellos que pueden utilizarse para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

El 8 de noviembre, Nvidia anunció una investigación independiente para examinar los reportes sobre un posible intento de inteligencia extranjera dirigido contra su fundador.

En ese momento, el consejo señaló que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos o información relacionada con la seguridad nacional.

Sin embargo, la situación se agravó después de que The New York Times reportara una segunda relación extramarital, esta vez con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de Nvidia, quien mantenía una relación de subordinación laboral con Huang.

Aunque la compañía no atribuyó expresamente la renuncia a estas controversias, la decisión ocurrió después de varios días de presión sobre su gobierno corporativo y cuestionamientos sobre la continuidad del ejecutivo.

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¿Quién es Colette Kress? La nueva CEO interina de Nvidia

Nvidia designó a Colette Kress como directora general interina. La ejecutiva conservará también su responsabilidad como directora financiera hasta que el consejo nombre a un sucesor permanente.

En su primera declaración en el puesto, Kress comentó que "continuaremos impulsando el trabajo que ha convertido a NVIDIA en líder en computación acelerada e inteligencia artificial, y aprovecharemos las oportunidades que se presenten. Nuestro enfoque sigue centrado en servir a nuestros clientes, socios, desarrolladores y accionistas”.

Kress se incorporó a Nvidia en septiembre de 2013 y ha participado en la transformación financiera de la compañía durante el auge de la inteligencia artificial. Antes trabajó en empresas como Microsoft y Cisco.

“Colette ha contribuido a liderar NVIDIA durante un período de crecimiento extraordinario y posee un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y situación financiera”, declaró Harvey Jones, presidente del Consejo de Administración de NVIDIA. “Cuenta con el respaldo de un equipo directivo experimentado que ha sido fundamental para la ejecución de la estrategia de NVIDIA y el avance de su hoja de ruta tecnológica.

El consejo también nombró a Harvey C. Jones como su primer presidente. Jones cuenta con más de tres décadas de experiencia como empresario, ejecutivo tecnológico e inversionista, además de haber ocupado puestos directivos en Synopsys.

La compañía informó que evaluará candidatos internos y externos para encontrar a su próximo director general. También aseguró que sus operaciones, compromisos con clientes y planes de desarrollo tecnológico continuarán sin interrupciones.

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