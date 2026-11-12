"Las contribuciones de Jensen a NVIDIA son trascendentales. NVIDIA es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. El Consejo de Administración y la empresa agradecen a Jensen sus invaluables aportaciones a la compañía y al sector", dijo la empresa en un comunicado.

La noticia llega apenas un día después de que Reuters reportara una reunión del consejo para evaluar la continuidad de Huang, luego de que se conocieran dos relaciones extramaritales del ejecutivo, una de ellas con una empresaria investigada por presuntos vínculos con actividades de espionaje chino.

En medio de la controversia, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, también había manifestado públicamente su interés en contratar a Huang. Aunque no existe una oferta formal conocida, la declaración adquiere una nueva dimensión ahora que el fundador de Nvidia dejó su puesto.

La crisis que provocó la salida de Jensen Huang

La controversia comenzó después de que surgieran reportes sobre una relación entre Huang y Alice Huang, empresaria investigada por autoridades estadounidenses por presuntamente facilitar el envío de chips avanzados a compañías chinas.

El caso generó preocupación por las restricciones que Estados Unidos mantiene sobre la exportación de semiconductores avanzados a China, especialmente aquellos que pueden utilizarse para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

El 8 de noviembre, Nvidia anunció una investigación independiente para examinar los reportes sobre un posible intento de inteligencia extranjera dirigido contra su fundador.

En ese momento, el consejo señaló que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos o información relacionada con la seguridad nacional.

Sin embargo, la situación se agravó después de que The New York Times reportara una segunda relación extramarital, esta vez con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de Nvidia, quien mantenía una relación de subordinación laboral con Huang.

Aunque la compañía no atribuyó expresamente la renuncia a estas controversias, la decisión ocurrió después de varios días de presión sobre su gobierno corporativo y cuestionamientos sobre la continuidad del ejecutivo.