La investigación a Jensen Huang expone un nuevo riesgo para Nvidia: la falta de un CEO sustituto

Luego de que se diera a conocer su relación con Alice Huang , los comentarios sobre una posible salida de Jensen se difundieron, debido a la pérdida de confianza entre los inversionistas de la compañía, algunos de los cuales impusieron una demanda por la falta de transparencia que representó este hecho.

“Resulta difícil no interpretar las noticias del fin de semana como algo negativo, ya que pone en tela de juicio el liderazgo de una de las compañías más importantes de Estados Unidos y del artífice de la trayectoria del país en IA”, comentó el analista de Bernstein, Stacy Rasgon.

También resaltó que Nvidia no es una compañía común y Jensen no es un director ejecutivo habitual, pues él ha sido el principal estratega a largo plazo de la compañía, además de que labró una relación más cercana con el poder político de los Estados Unidos.

El problema de tener a una estrella al frente de Nvidia

Si bien los analistas apuntan que será difícil que Nvidia se quede sin el liderazgo de Huang a raíz de este caso extramarital, también puso en evidencia el hecho de que la compañía no tiene un sucesor de CEO claro.

Isaac Stone Fishm director ejecutivo de la firma Strategy Risks, señaló que resulta llamativo y prácticamente problemático el hecho de que Nvidia tenga una dependencia muy marcada hacia una figura clave, e incluso citó que esa situación es más común entre las startups.

“El problema en Nvidia es que no hay un sucesor claro para Jensen, y esperábamos que permaneciera en este cargo durante al menos 10 años”, comentaron los analistas de Melius Research en una nota publicada tras la revelación del caso.

Por su parte, Dan Ives, director general sénior de Yorkville Ives & Co, comentó que “Jensen no tiene un sustituto. No hay nadie en la cantera del equipo directivo que pueda asumir el cargo de manera fluida”, mientras que Rasgon lo resumió en una frase: “Jensen es Nvidia. Nvidia es Jensen.