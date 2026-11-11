La investigación a Jensen Huang expone un nuevo riesgo para Nvidia: la falta de un CEO sustituto

¿Quién podría sustituir a Jensen Huang como CEO de Nvidia?
A pesar de esta situación, existen algunos perfiles específicos que podrían destacar frente a un supuesto cambio de liderazgo en la compañía. Uno de ellos es el vicepresidente de computación acelerada e hiperescala, Ian Buck, considerado una pieza clave detrás del desarrollo y dominio de la plataforma de desarrollo de aplicaciones de IA, CUDA.
Otro perfil es el de Colette Kress, directora financiera (CFO) de la compañía desde 2013, con un profundo conocimiento operativo y de relación con los inversores, de hecho siendo la principal vocera de la empresa en los informes financieros.
Además de ella, otros perfiles que resaltan en el directorio son Nick Parker, vicepresidente ejecutivo de operaciones comerciales globales, Debora Shoquist, vicepresidenta ejecutiva de operaciones, y Tim Teter, vicepresidente ejecutivo, director de asesoría jurídica y secretario del consejo.
¿Jensen Huang saldrá de Nvidia?
El martes 10 de noviembre, Huang regresó a la oficina central de Nvidia intentando proyectar una imagen de “normalidad empresarial”, de acuerdo con un reporte de CNBC, donde se resaltó que el ejecutivo ha hablado sobre su infidelidad, expresando disculpas a nivel personal, pero sin entrar en detalles.
Al respecto de su posible salida, los analistas apuntan que no es el escenario más probable. Matt Bryson, de Wedbush, mencionó que la postura inicial de la junta directiva sobre investigar a Huang reduce las posibilidades de una destitución y agregó que perder a Huang representaría un golpe importante a la compañía.
Por otra parte, Patrick Moordhead, de Moor Insights, consideró poco probable que Huang sea despedido, a excepción de que la investigación arroje nuevos elementos sobre el caso de inteligencia por parte de China.