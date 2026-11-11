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La investigación a Jensen Huang expone un nuevo riesgo para Nvidia: la falta de un CEO sustituto

De acuerdo con analistas, la tecnológica opera bajo una estructura de liderazgo propia de una startup, donde la salida del CEO pondría en riesgo la trayectoria de la firma en IA.
mié 11 noviembre 2026 11:42 AM
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Fotografía en primer plano de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, con su particular chamarra de cuero.
El martes 10 de noviembre, Huang regresó a la oficina central de Nvidia intentando proyectar una imagen de “normalidad empresarial”. (Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

La investigación sobre el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang , por su romance con una supuesta espía china, da más mensajes sobre la empresa más allá de las implicaciones políticas o financieras. Y es que también demostró la falta de un sucesor claro en el liderazgo de la compañía.

Jensen Huang, una estrella que fundó Nvidia

Huang cofundó la empresa en 1993 y, desde entonces, se convirtió en la cara visible de la empresa, misma que en su momento se centró en el desarrollo de tarjetas gráficas para mejorar el rendimiento de los videojuegos. Sin embargo, tras el auge de la IA se convirtió en una superestrella.

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Luego de que se diera a conocer su relación con Alice Huang , los comentarios sobre una posible salida de Jensen se difundieron, debido a la pérdida de confianza entre los inversionistas de la compañía, algunos de los cuales impusieron una demanda por la falta de transparencia que representó este hecho.

“Resulta difícil no interpretar las noticias del fin de semana como algo negativo, ya que pone en tela de juicio el liderazgo de una de las compañías más importantes de Estados Unidos y del artífice de la trayectoria del país en IA”, comentó el analista de Bernstein, Stacy Rasgon.

También resaltó que Nvidia no es una compañía común y Jensen no es un director ejecutivo habitual, pues él ha sido el principal estratega a largo plazo de la compañía, además de que labró una relación más cercana con el poder político de los Estados Unidos.

El problema de tener a una estrella al frente de Nvidia

Si bien los analistas apuntan que será difícil que Nvidia se quede sin el liderazgo de Huang a raíz de este caso extramarital, también puso en evidencia el hecho de que la compañía no tiene un sucesor de CEO claro.

Isaac Stone Fishm director ejecutivo de la firma Strategy Risks, señaló que resulta llamativo y prácticamente problemático el hecho de que Nvidia tenga una dependencia muy marcada hacia una figura clave, e incluso citó que esa situación es más común entre las startups.

“El problema en Nvidia es que no hay un sucesor claro para Jensen, y esperábamos que permaneciera en este cargo durante al menos 10 años”, comentaron los analistas de Melius Research en una nota publicada tras la revelación del caso.

Por su parte, Dan Ives, director general sénior de Yorkville Ives & Co, comentó que “Jensen no tiene un sustituto. No hay nadie en la cantera del equipo directivo que pueda asumir el cargo de manera fluida”, mientras que Rasgon lo resumió en una frase: “Jensen es Nvidia. Nvidia es Jensen.

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¿Quién podría sustituir a Jensen Huang como CEO de Nvidia?

A pesar de esta situación, existen algunos perfiles específicos que podrían destacar frente a un supuesto cambio de liderazgo en la compañía. Uno de ellos es el vicepresidente de computación acelerada e hiperescala, Ian Buck, considerado una pieza clave detrás del desarrollo y dominio de la plataforma de desarrollo de aplicaciones de IA, CUDA.

Otro perfil es el de Colette Kress, directora financiera (CFO) de la compañía desde 2013, con un profundo conocimiento operativo y de relación con los inversores, de hecho siendo la principal vocera de la empresa en los informes financieros.

Además de ella, otros perfiles que resaltan en el directorio son Nick Parker, vicepresidente ejecutivo de operaciones comerciales globales, Debora Shoquist, vicepresidenta ejecutiva de operaciones, y Tim Teter, vicepresidente ejecutivo, director de asesoría jurídica y secretario del consejo.

¿Jensen Huang saldrá de Nvidia?

El martes 10 de noviembre, Huang regresó a la oficina central de Nvidia intentando proyectar una imagen de “normalidad empresarial”, de acuerdo con un reporte de CNBC, donde se resaltó que el ejecutivo ha hablado sobre su infidelidad, expresando disculpas a nivel personal, pero sin entrar en detalles.

Al respecto de su posible salida, los analistas apuntan que no es el escenario más probable. Matt Bryson, de Wedbush, mencionó que la postura inicial de la junta directiva sobre investigar a Huang reduce las posibilidades de una destitución y agregó que perder a Huang representaría un golpe importante a la compañía.

Por otra parte, Patrick Moordhead, de Moor Insights, consideró poco probable que Huang sea despedido, a excepción de que la investigación arroje nuevos elementos sobre el caso de inteligencia por parte de China.

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