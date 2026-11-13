Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, sobre el retraso de GTA 6: “A veces hay que tomar estas decisiones inconvenientes”

¿Por qué Rockstar retrasó GTA 6?

La decisión surgió tras una llamada de Jennifer Colby, responsable de operaciones comerciales en Rockstar Games. En esa conversación, la ejecutiva planteó con firmeza la necesidad imperiosa de obtener más tiempo para perfeccionar la entrega, relató el ejecutivo en la conferencia WSJ Tech.

Según la historia que relató en el escenario, para Zelnick la solicitud era como un requerimiento imprescindible y no como un simple deseo secundario, por lo que también comprendió de inmediato la gravedad del pedido que presentó su equipo de trabajo.

“A veces hay que tomar estas decisiones costosas e inconvenientes en favor de esa misión y objetivos”, dijo sobre el retraso, el cual tenía la intención de sostener la misión principal que ideó para Take-Two, es decir, crear el mejor entretenimiento del planeta. “Por supuesto que los retrasos duelen. Pero lo más importante es apoyar a tus equipos en su búsqueda de la perfección”.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de lanzar videojuegos inconclusos al mercado y recordó que varias empresas rivales sufrieron graves fracasos comerciales tras apresurar sus lanzamientos y retirar títulos de las tiendas, especialmente cuando el desarrollo de Grand Theft Auto VI implicó una inversión millonaria que roza los 1,000 millones de dólares y demandó largos años de producción.

GTA 6 recuperará su inversión rápidamente

Pese a las elevadas cifras de presupuesto de desarrollo , el presidente de la firma confía en la rápida recuperación del capital invertido e incluso se atrevió a anticipar que el videojuego recuperará sus costos en cuestión de días o semanas tras su salida a la venta.

No obstante, también destacó el portafolio de títulos de la compañía como parte de su oferta, la cual incluye 15 franquicias con más de cinco millones de unidades vendidas cada una, con éxitos consolidados como Red Dead Redemption, NBA 2K y Borderlands.