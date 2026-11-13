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Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, sobre el retraso de GTA 6: “A veces hay que tomar estas decisiones inconvenientes”

El director ejecutivo de la matriz de Rockstar señaló que siempre buscan la perfección en cada uno de sus videojuegos, lo que les obliga a tener tiempos de entrega más largos.
vie 13 noviembre 2026 11:15 AM
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Fotografía de la portada de Grand Theft Auto VI, videojuego que se lanzará el próximo 19 de noviembre.
“Por supuesto que los retrasos duelen. Pero lo más importante es apoyar a tus equipos en su búsqueda de la perfección”, dijo el ejecutivo sobre los retrasos previos. (TOBY SHEPHEARD/AFP)

Falta menos de una semana para que Grand Theft Auto 6 se lance oficialmente. Y en este contexto surgen preguntas acerca de por qué se retrasó en varias ocasiones, algo que ya abordó Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, empresa responsable del desarrollo del videojuego.

GTA 6 estaba previsto para lanzarse inicialmente en otoño de 2025. Sin embargo, se pospuso al 16 de mayo de 2016 y, finalmente, se recorrió al 19 de noviembre de este mismo año. De acuerdo con Zelnick, la razón detrás de esta decisión fue la búsqueda de la excelencia creativa para el videojuego más esperado de la industria.

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¿Por qué Rockstar retrasó GTA 6?

La decisión surgió tras una llamada de Jennifer Colby, responsable de operaciones comerciales en Rockstar Games. En esa conversación, la ejecutiva planteó con firmeza la necesidad imperiosa de obtener más tiempo para perfeccionar la entrega, relató el ejecutivo en la conferencia WSJ Tech.

Según la historia que relató en el escenario, para Zelnick la solicitud era como un requerimiento imprescindible y no como un simple deseo secundario, por lo que también comprendió de inmediato la gravedad del pedido que presentó su equipo de trabajo.

“A veces hay que tomar estas decisiones costosas e inconvenientes en favor de esa misión y objetivos”, dijo sobre el retraso, el cual tenía la intención de sostener la misión principal que ideó para Take-Two, es decir, crear el mejor entretenimiento del planeta. “Por supuesto que los retrasos duelen. Pero lo más importante es apoyar a tus equipos en su búsqueda de la perfección”.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de lanzar videojuegos inconclusos al mercado y recordó que varias empresas rivales sufrieron graves fracasos comerciales tras apresurar sus lanzamientos y retirar títulos de las tiendas, especialmente cuando el desarrollo de Grand Theft Auto VI implicó una inversión millonaria que roza los 1,000 millones de dólares y demandó largos años de producción.

GTA 6 recuperará su inversión rápidamente

Pese a las elevadas cifras de presupuesto de desarrollo , el presidente de la firma confía en la rápida recuperación del capital invertido e incluso se atrevió a anticipar que el videojuego recuperará sus costos en cuestión de días o semanas tras su salida a la venta.

No obstante, también destacó el portafolio de títulos de la compañía como parte de su oferta, la cual incluye 15 franquicias con más de cinco millones de unidades vendidas cada una, con éxitos consolidados como Red Dead Redemption, NBA 2K y Borderlands.

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Y es que cuando se habla de GTA 6 se cree que alrededor de Rockstar existe un riesgo de dependencia. Sin embargo, Zelnick resaltó la estabilidad del equipo creativo y aclaró que la corporación posee una estructura sólida capaz de resistir cualquier baja ejecutiva.

¿GTA 6 hizo uso de IA generativa en su desarrollo?

En cuanto al uso de la Inteligencia Artificial, el líder de Take-Two aclaró que Grand Theft Auto VI contiene un trabajo artesanal, pero reconoció el uso de herramientas tecnológicas para optimizar tareas repetitivas y campañas publicitarias en juegos móviles.

No obstante, señaló que la IA todavía genera ahorros de costos marginales en la producción de grandes videojuegos, aunque Take-Two también es una empresa que prueba cientos de proyectos tecnológicos para mejorar su eficiencia operativa.

Ante la expectativa de los usuarios por este videojuego, el director ejecutivo resumió el objetivo supremo para el lanzamiento del título. "Si GTA 6 logra una sola cosa el 19 de noviembre, debe ser que será espectacularmente entretenido", concluyó Zelnick.

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