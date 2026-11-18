Detrás de Grand Theft Auto 6 hay mucho más que un estudio de videojuegos. Rockstar Games forma parte de un grupo empresarial con inversionistas de distintas partes del mundo, dirigido por un ejecutivo con una larga trayectoria en el cine, la música y los negocios.
Entre sus accionistas también figura Arabia Saudita, aunque su papel es distinto al de quienes toman las decisiones.
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¿Quién es el dueño de Rockstar Games, creadora de GTA 6?
Rockstar Games pertenece al 100% a Take-Two Interactive Software, una compañía estadounidense que cotiza en el mercado Nasdaq bajo la clave TTWO y tiene su sede en Nueva York.
Sus principales sellos abarcan distintas franquicias y segmentos de la industria:
- Rockstar Games: responsable de franquicias como Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne, L.A. Noire y Midnight Club
- 2K: desarrolla y publica títulos como NBA 2K, WWE 2K, Borderlands y Civilization
- Zynga: especializada en videojuegos para dispositivos móviles, con títulos como Words With Friends y Toon Blast. Take-Two la adquirió en 2022.
La historia del grupo comenzó en 1993, cuando Ryan Brant fundó Take-Two. Cuatro años después, la empresa empezó a cotizar en bolsa y, en 1998, adquirió el negocio de desarrollo que daría origen al sello Rockstar Games.
Su tamaño se refleja en los resultados del ejercicio fiscal que terminó en marzo de 2026: Take-Two registró ingresos por 6,660 millones de dólares, frente a 5,630 millones del año anterior, un crecimiento de aproximadamente 18%.
También reportó 12,909 empleados de tiempo completo. Ambas cifras corresponden al conjunto del grupo empresarial, no exclusivamente a Rockstar ni a las ventas de Grand Theft Auto.
Arabia Saudita tiene una participación millonaria en Take-Two
La propiedad de Take-Two está distribuida entre numerosos inversionistas. Uno de ellos es Saudi Electronic Games Holding Co., que opera comercialmente como Savvy Games Group y pertenece al Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano de Arabia Saudita.
Al 30 de septiembre de 2026, esta sociedad tenía aproximadamente 11.41 millones de acciones, equivalentes al 6.10% del capital, con un valor estimado de 2,473 millones de dólares.
Para dimensionar su participación frente a otros grandes accionistas, estas eran algunas de las principales posiciones registradas en esa fecha:
- BlackRock: 8.68% de las acciones, aproximadamente 16.25 millones de títulos
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- Vanguard Capital Management: 6.35%, con 11.88 millones de acciones
- State Street: 6.26%, equivalentes a 11.72 millones
- JPMorgan Chase: 5.84%, aproximadamente 10.93 millones de acciones.
La lista también incluye a Vanguard Portfolio Management, con una participación reportada de 5.10%, además de firmas como Invesco y Geode Capital Management.
Ningún accionista posee más del 50%, por lo que no existe un propietario único con mayoría absoluta. La compañía tampoco tiene acciones especiales que concedan más votos a determinados inversionistas: cada acción ordinaria representa un voto.
Para Savvy Games Group, esa inversión supone participar en el valor de la compañía y ejercer los derechos correspondientes como accionista. No significa cobrar directamente un porcentaje por cada copia de GTA vendida ni tener el control individual de las decisiones empresariales.
¿Quién es Strauss Zelnick y qué poder tiene sobre Rockstar?
Strauss Zelnick preside el Consejo de Administración de Take-Two desde 2007 y ocupa el cargo de director ejecutivo, o CEO, desde 2011. Desde esas posiciones encabeza la estrategia del grupo.
Su llegada ocurrió durante una etapa de transformación de la compañía, después de la salida de su fundador, Ryan Brant.
Parte de su influencia también está vinculada a un acuerdo de gestión firmado en 2007 entre Take-Two y entidades relacionadas con ZMC, la firma de inversiones fundada por el empresario. Mediante ese contrato, su equipo asumió responsabilidades directivas dentro del grupo, una relación que continúa activa.
Zelnick también posee acciones de Take-Two obtenidas mediante esquemas de compensación, aunque su participación personal no representa una mayoría del capital.
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Los otros negocios de Strauss Zelnick fuera de Rockstar
Antes de dirigir Take-Two, Strauss Zelnick desarrolló buena parte de su carrera en la industria musical y cinematográfica. Estudió en Wesleyan University y obtuvo títulos de posgrado en administración de empresas y Derecho por Harvard.
Como presidente y CEO de BMG Entertainment, supervisó un negocio que reunía más de 200 sellos discográficos en 54 países. También fue presidente y director de operaciones de 20th Century Fox, donde durante cuatro años participó en la gestión de la producción y distribución de películas.
Su trayectoria incluye otros cargos relevantes:
- Crystal Dynamics: fue presidente y director ejecutivo de esta compañía dedicada al desarrollo de videojuegos
- Columbia Pictures: ocupó la vicepresidencia de ventas internacionales de televisión
- Vestron: trabajó como presidente y director de operaciones de esta empresa de entretenimiento.
En 2001 fundó ZMC, una firma de inversión de capital privado que reúne recursos de inversionistas para adquirir participaciones en empresas y participar en su administración, principalmente en sectores como tecnología digital, medios de comunicación, entretenimiento y comunicaciones.
La magnitud de sus operaciones puede observarse en los fondos de inversión que ha levantado:
- 2008: aproximadamente 150 millones de dólares para su primer fondo
- 2015: 415 millones de dólares para el segundo
- 2019: 775 millones de dólares para el tercero
- 2024: alrededor de 750 millones de dólares para el cuarto.