¿Quién es el dueño de Rockstar Games, creadora de GTA 6?





- (HENRY NICHOLLS/AFP)

Rockstar Games pertenece al 100% a Take-Two Interactive Software, una compañía estadounidense que cotiza en el mercado Nasdaq bajo la clave TTWO y tiene su sede en Nueva York.

Sus principales sellos abarcan distintas franquicias y segmentos de la industria:

- Rockstar Games: responsable de franquicias como Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne, L.A. Noire y Midnight Club

- 2K: desarrolla y publica títulos como NBA 2K, WWE 2K, Borderlands y Civilization

- Zynga: especializada en videojuegos para dispositivos móviles, con títulos como Words With Friends y Toon Blast. Take-Two la adquirió en 2022.

La historia del grupo comenzó en 1993, cuando Ryan Brant fundó Take-Two. Cuatro años después, la empresa empezó a cotizar en bolsa y, en 1998, adquirió el negocio de desarrollo que daría origen al sello Rockstar Games.

Su tamaño se refleja en los resultados del ejercicio fiscal que terminó en marzo de 2026: Take-Two registró ingresos por 6,660 millones de dólares, frente a 5,630 millones del año anterior, un crecimiento de aproximadamente 18%.

También reportó 12,909 empleados de tiempo completo. Ambas cifras corresponden al conjunto del grupo empresarial, no exclusivamente a Rockstar ni a las ventas de Grand Theft Auto.

Arabia Saudita tiene una participación millonaria en Take-Two

La propiedad de Take-Two está distribuida entre numerosos inversionistas. Uno de ellos es Saudi Electronic Games Holding Co., que opera comercialmente como Savvy Games Group y pertenece al Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano de Arabia Saudita.

Al 30 de septiembre de 2026, esta sociedad tenía aproximadamente 11.41 millones de acciones, equivalentes al 6.10% del capital, con un valor estimado de 2,473 millones de dólares.

Para dimensionar su participación frente a otros grandes accionistas, estas eran algunas de las principales posiciones registradas en esa fecha:

- BlackRock: 8.68% de las acciones, aproximadamente 16.25 millones de títulos