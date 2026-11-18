Rockstar Games confirmó que el lanzamiento se llevará a cabo de forma simultánea en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Sin embargo, esto resulta problemático porque se prevé que comiencen a surgir spoilers en redes sociales.

Es posible cambiar la hora de tu Xbox para jugar GTA 6, pero es un riesgo muy grande

Debido a este lanzamiento tan escalonado, algunos usuarios han buscado la manera de acceder al título antes que otros en su zona horaria, específicamente en el caso de consolas Xbox.

Y es que existe un método que permite adelantar el reloj de la consola y así acceder al juego como lo han hecho ya en Nueva Zelanda, pues se trata solamente de cambiar la ubicación del dispositivo.

Sin embargo, esto ha generado un debate sobre si es seguro realizar este proceso. Y es que de acuerdo con los términos y condiciones de Xbox, está prohibido cambiar de región, a no ser que el jugador se haya mudado al sitio.

El riesgo, por lo tanto, es que el dispositivo del usuario quede completamente inservible. No obstante, el periodista de The Verge, Tom Warren, señaló que es muy poco probable que se ejecuten estas restricciones