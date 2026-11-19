Cinco años después de su fundación, el crecimiento de Anthropic alcanzó un nuevo hito este 19 de noviembre, cuando la compañía llegó a Wall Street con una oferta pública inicial (IPO) que fijó el precio de sus acciones en 83 dólares y contempló la colocación de 980 millones de títulos.

Sin embargo, la trayectoria de Amodei no comenzó con la intención de crear un rival de OpenAI. Su formación científica, su participación en investigaciones que impulsaron los grandes modelos de lenguaje y sus diferencias sobre cómo debía desarrollarse esta tecnología explican el nacimiento de Anthropic.

Dario Amodei el científico que terminó construyendo inteligencia artificial

Nació en San Francisco en 1983 y se formó en física con doctorado en biofísica en la Universidad de Princeton para posteriormente realizar investigaciones posdoctorales en la escuela de medicina de Stanford donde trabajó con herramientas computacionales aplicadas a problemas científicos.

Anthropic, la empresa fundada por Dario y Daniela Amodei tras su salida de OpenAI, debutó en Wall Street en noviembre de 2026. Su asistente Claude es uno de los principales competidores de ChatGPT. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Antes de dirigir una de las empresas más importantes del sector, Dario Amodei estudiaba problemas relacionados con la biología y el funcionamiento de sistemas complejos, por lo que su llegada a la industria tecnológica ocurrió a través de la investigación. Primero trabajó en Google Brain el laboratorio de IA de Google, y después se incorporó a OpenAI, donde llegó a ocupar la vicepresidencia de investigación.

Durante su paso por esta organización partició en el desarrollo de GPT-2 y GPT-3, dos modelos de lenguaje que precedieron a la popularización de ChatGPT.

También contribuyó a investigaciones sobre las leyes de escalamiento, que permiten estudiar cómo cambia el desempeño de los sistemas de IA conforme aumentan los datos, el tamaño de los modelos y los recursos de cómputo destinados a entrenarlos.

Sus aportaciones cobraron relevancia conforme la industria aportó por sistemas cada vez más grandes y costosos. Estos trabajos ayudaron a comprender la relación entre la capacidad computacional y el desempeño de los modelos, uno de los factores que hoy determinan la competencia entre las principales empresas de IA.