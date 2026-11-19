En Silicon Valley, los rivales no siempre surgen de empresas distintas, a veces se forman dentro de los mismos laboratorios. Ese es el caso de Dario Amodei, quien ayudó a desarrollar la tecnología que impulsó a OpenAI para años después fundar Anthropic, una compañía que ahora compite con ella por el liderazgo de la inteligencia artificial (IA).
La paradoja de Dario Amodei: ayudó a construir OpenAI y terminó creando a su mayor rival
Cinco años después de su fundación, el crecimiento de Anthropic alcanzó un nuevo hito este 19 de noviembre, cuando la compañía llegó a Wall Street con una oferta pública inicial (IPO) que fijó el precio de sus acciones en 83 dólares y contempló la colocación de 980 millones de títulos.
Sin embargo, la trayectoria de Amodei no comenzó con la intención de crear un rival de OpenAI. Su formación científica, su participación en investigaciones que impulsaron los grandes modelos de lenguaje y sus diferencias sobre cómo debía desarrollarse esta tecnología explican el nacimiento de Anthropic.
Dario Amodei el científico que terminó construyendo inteligencia artificial
Nació en San Francisco en 1983 y se formó en física con doctorado en biofísica en la Universidad de Princeton para posteriormente realizar investigaciones posdoctorales en la escuela de medicina de Stanford donde trabajó con herramientas computacionales aplicadas a problemas científicos.
Antes de dirigir una de las empresas más importantes del sector, Dario Amodei estudiaba problemas relacionados con la biología y el funcionamiento de sistemas complejos, por lo que su llegada a la industria tecnológica ocurrió a través de la investigación. Primero trabajó en Google Brain el laboratorio de IA de Google, y después se incorporó a OpenAI, donde llegó a ocupar la vicepresidencia de investigación.
Durante su paso por esta organización partició en el desarrollo de GPT-2 y GPT-3, dos modelos de lenguaje que precedieron a la popularización de ChatGPT.
También contribuyó a investigaciones sobre las leyes de escalamiento, que permiten estudiar cómo cambia el desempeño de los sistemas de IA conforme aumentan los datos, el tamaño de los modelos y los recursos de cómputo destinados a entrenarlos.
Sus aportaciones cobraron relevancia conforme la industria aportó por sistemas cada vez más grandes y costosos. Estos trabajos ayudaron a comprender la relación entre la capacidad computacional y el desempeño de los modelos, uno de los factores que hoy determinan la competencia entre las principales empresas de IA.
Sin embargo, el avance de estos sistemas también planteó nuevas preocupaciones. A medida que los modelos adquirían nuevas y mayores capacidades, surgía la necesidad de encontrar mejores formas de evaluar su comportamiento, comprender sus decisiones y controlar sus riesgos.
La ruptura con OpenAI y el nacimiento de Anthropic
En diciembre del 2020, el físico, su hermana Daniela y otros cinco integrantes de OpenAI dejaron la organización. En 2021 fundaron anthropic, una compañía que se propuso desarrollar sistemas de IA que fueran confiables, interpretables y controlables.
La decisión ocurrió antes de que ChatGPT convirtiera a la inteligencia artificial generativa en un producto de consumo masivo. En aquel momento, la industria todavía estaba concentrada principalmente en laboratorios de investigación, aunque las posibilidades comerciales de los grandes modelos de lenguaje comenzaban a tomar forma.
Las razones de la ruptura despertaron interés conforme Anthropic se convirtió en una de las principales competidoras de OpenAI. Sin embargo, Daniela Amodei ha explicado que la decisión respondió al deseo de los fundadores de desarrollar una visión propia sobre la seguridad y la responsabilidad tecnológica.
Durante una conversación publicada por la Escuela de Negocios de Stanford en junio de 2026, Daniela recordó que los siete fundadores compartían una preocupación por el impacto de los sistemas que estaban construyendo y consideraron que podrían desarrollar mejor su propuesta mediante una nueva organización.
Bajo esa visión, Anthropic desarrolló Claude, una familia de modelos que compite con ChatGPT en actividades como programación, análisis de información, redacción, investigación y automatización de tareas empresariales.
¿Quién es Daniela Amodei y por qué es clave para Anthropic?
Aunque Dario Amodei concentra buena parte de la atención pública, la historia de Anthropic no se entiende sin Daniela Amodei, su hermana, cofundadora y presidenta de la compañía.
Daniela también preside el consejo de administración de Anthropic y coordina la ejecución de la organización en áreas que incluyen investigación, ingeniería, producto, gobernanza y operaciones comerciales.
A diferencia de su hermano, su trayectoria profesional no comenzó en un laboratorio científico. Estudió literatura y trabajó en desarrollo internacional y política pública antes de incorporarse a Stripe, una empresa de tecnología financiera donde adquirió experiencia en operaciones y gestión de riesgos.
En 2018 llegó a OpenAI, donde ocupó responsabilidades vinculadas con seguridad y políticas, para dos años después participar en la salida del grupo que fundaría Anthropic.
Durante su conversación con Stanford, Daniela se describió como una profesional generalista y explicó que su interés por distintas disciplinas le permitió desenvolverse en organizaciones tecnológicas, pese a no contar con una formación en ciencias computacionales.
Su perfil es relevante porque Anthropic no solamente necesita investigadores capaces de desarrollar modelos avanzados, sino que, requiere decisiones sobre contratación, políticas de uso, seguridad, productos y relaciones comerciales.
Mientras Dario encabeza la visión científica y estratégica de Anthropic, Daniela desempeña un papel central en la operación de la compañía y en su expansión comercial.
Anthropic apuesta por la seguridad como su principal diferenciador
Desde su fundación, Anthropic convirtió la seguridad de la inteligencia artificial en uno de sus principales diferenciadores. La compañía investiga cómo funcionan internamente los modelos y qué mecanismos pueden reducir sus errores y comportamientos no deseados.
Sin embargo, estos esfuerzos no eliminan los riesgos de la tecnología ni las presiones comerciales que enfrenta la empresa. Para competir con OpenAI, Google y otros desarrolladores, Anthropic necesita invertir en infraestructura, contratar investigadores y desarrollar productos capaces de atraer clientes.
Esta tensión entre sus principios y sus objetivos comerciales también se refleja en su estructura corporativa.
Anthropic opera como una public benefit corporation, una figura jurídica estadounidense que incorpora un propósito de beneficio público. Además, de acuerdo con la documentación que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) , estableció una estructura para que una entidad controlada por sus siete cofundadores conserve el 50.1% del poder de voto sobre asuntos generales de los accionistas.
Esta tensión entre sus principios y sus objetivos comerciales también se refleja en su estructura corporativa.
Anthropic opera como una public benefit corporation, una figura jurídica estadounidense que incorpora un propósito de beneficio público. Además, de acuerdo con la documentación que presentó ante la