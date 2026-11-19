“Esta tecnología te necesita. No tu confianza, ni que la uses, sino tu voz”

Daniela Amodei, presidenta y cofundadora de Anthropic, cerró su intervención con un mensaje dirigido especialmente a quienes sienten incertidumbre sobre el avance de la inteligencia artificial.

“Finalmente, a cualquiera que nos vea y sienta inquietud por la IA o no sepa qué significará para su vida: esta tecnología te necesita. No tu confianza, ni que la uses, sino tu voz. El final de esta historia todavía no está escrito”, expresó.

La declaración refuerza uno de los principales argumentos de Anthropic sobre la importancia de que las decisiones acerca del desarrollo de la inteligencia artificial no queden exclusivamente en manos de las empresas tecnológicas.

La compañía nació como una corporación de beneficio público, una figura jurídica que, desde la visión de sus fundadores, le exige considerar el interés público junto con los rendimientos para sus accionistas. Según Daniela, esta estructura explica decisiones como contar con un equipo de seguridad antes del lanzamiento de su primer producto y mantener a Claude sin publicidad.





“Queremos que Claude te devuelva tu tiempo”

La ejecutiva también defendió una visión de la inteligencia artificial distinta a la de las plataformas digitales que compiten por mantener a los usuarios frente a sus pantallas. “Muchas tecnologías buscan ocupar tu tiempo. Nosotros queremos que Claude te lo devuelva”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el caso de una directora escolar en São Paulo que utilizó Claude para analizar los registros académicos de sus estudiantes. Una tarea que anteriormente le tomaba 30 días pasó a realizarse en minutos, según el testimonio que presentó Anthropic.

También habló de una empresa de Massachusetts que utilizó Claude para desarrollar herramientas compatibles con un sistema informático de 40 años de antigüedad y reducir a la mitad sus tiempos de entrega, que antes oscilaban entre seis y diez semanas.