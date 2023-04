¿Qué es un eclipse solar total?

Ocurre cuando la Luna tapa al Sol y su sombra cae en cierta superficie de la Tierra.

Este fenómeno astronómico será visible en una franja delgada que atraviesa el norte del país, desde Mazatlán hasta Piedras Negras, Coahuila, además de que se tiene previsto la colocación de tres antenas en: Torreón, Zacatecas y la Ciudad de México.

Eclipse servirá para hacer experimentos

Además, el eclipse será aprovechado por algunos investigadores que realizarán algunos experimentos ya que el cielo se oscurecerá al mediodía, lo que permitirá obtener datos de fenómenos relacionados con la corona solar.

¿Dónde se verá el eclipse solar 2024 en México?

El Instituto de Geofísica de la UNAM detalló que en el puerto de Mazatlán el eclipse iniciará a las 9:51:23 am. La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am. El eclipse terminará a las 12:32:09 pm.

“Así, en Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos. Esta duración es la mayor en todo el continente”, detalla en la página dedicada a este fenómeno astronómico .

¿Cuánto durará el eclipse en México?

Contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de 2 horas y 41 minutos.

Otras ciudades de México en las que el eclipse total podrá verse serán:

Durango.

Torreón y Monclova, (ambas, en Coahuila), aunque con una duración menor.

Sin embargo, la mayoría del país experimentará el eclipse parcial. Durante la fase máxima del eclipse en la Ciudad de México, la Luna cubrirá 79% del disco solar.