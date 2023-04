¿Por qué ha habido tantos microsismos; los atraen los simulacros?

La psique también tiembla

Sin embargo, todo este contexto científico pudiera tener un efecto nulo en quienes más que una explicación basada en elementos materiales buscan una manera de no dar rienda suelta a sus interpretaciones subjetivas de la naturaleza.

Mariana Azcárraga Quiza, psiquiatra egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, asevera que cuando vivimos experiencias que ponen en peligro nuestra vida (como un sismo) tendemos a desarrollar miedo incontrolable.

“Entonces pueden surgir alteraciones en la conducta como querer evitar aquellas situaciones que recuerden el evento traumático; por ejemplo, si alguien estaba en un edificio dañado por el sismo de 2017, puede que en otro momento evite subir a una inmueble de más de dos pisos; es así como se empiezan evitar las circunstancias (incluidos los simulacros) que recuerden el evento traumático”.

Mariana también enfatiza que cuando los humanos vivimos circunstancias de mucha angustia e incertidumbre tendemos a buscar respuestas: los simulacros invocan sismos, por ejemplo.

“Si una persona (como José Ron) o una comunidad piensa mucho en algo, no necesariamente lo va a atraer, no hay evidencia científica de ello; un caso muy conocido es que los mexicanos hemos pensado mucho en ganar el Mundial de futbol, pero eso no ha provocado que suceda”.

Así es la psique, se inclina a formular explicaciones poco sustentadas de situaciones de las que no tiene control alguno. De eso, en gran medida, se nutren las redes sociales.