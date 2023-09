La UNAM organiza un picnic para observar el eclipse en las Islas de CU

¿Cuándo es el picnic para ver el eclipse en la UNAM?

La cita es el 14 de octubre en las Islas de Ciudad Universitaria. Convivio en torno al eclipse anular de sol que sucederá ese día.

¿A qué hora será?

El fenómeno comenzará a ocurrir alrededor de las 9:45 de la mañana y alcanzará su máxima penumbra cerca de las 11:31 horas.

¿Qué se podrá hacer durante el picnic?

De acuerdo con la Gaceta Universitaria, habrá conciertos y charlas con figuras científicas como la astrónoma Julieta Fierro.

En ese espacio se exhibirá una selección de piezas de la compositora estadunidense Laurie Spiegel, precursora de la música electrónica y autora de Kepler’s Harmony of the Worlds, obra inicial de la colección Sounds of the Earth, la cual se incluye en el Disco de Oro que portan las sondas espaciales Voyager, lanzadas en 1977 y que tardarán 40,000 años en alcanzar las cercanías de la estrella más próxima a nuestro sistema solar.

Además, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la séptima edición del Festival Música contra el olvido, con la presentación de bandas como GRLS, TEX TEX, The Wookies, el Instituto Mexicano del Sonido y, para cerrar, la electrónica de Nortec + Bostich & Fussible.