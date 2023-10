¿Apocalipsis digital? ¿Este 4 de octubre los teléfonos dejarán de funcionar?

No hay que temer, pues la acción es controlada y ejecutada por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), en donde se mandará un mensaje a través de teléfonos celulares, televisiones y canales de radio con el objetivo de realizar un simulacro en caso de una emergencia.

Esta acción durará un minuto aproximadamente y se enviará el siguiente mensaje:

"Esta es una prueba del Sistema nacional de alerta de emergencia, no se necesita acción”, detalla la FEMA.

Pero ante todo rumor, un representante de la FEMA aseguró a Reuters que la prueba no desconectará los dispositivos de internet, ni a las televisiones ni radios. La confusión se da, probablemente, porque la duración de la alerta es de 30 segundos.

HOY: Habrá una prueba de alerta de emergencia a nivel nacional en teléfonos, dispositivos inalámbricos, radios y televisores.

2:20 p.m. ET

1:20 p.m. CT

12:20 p.m. MT

11:20 a.m. PT

10:20 a.m. AKT

8:20 a.m. HT

Información de @FEMAPortavoz ⤵️ pic.twitter.com/XL6FAJKmLi

— FEMA en español (@FEMAespanol) October 4, 2023