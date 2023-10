Descubre los sitios nacionales más interesantes para viajar

¿Cuáles son las entidades de la República Mexicana que aún no visitas? ¿Cuáles son las que conoces, pero todavía te faltan sitios por recorrer? Seguramente son muchos aún, ya que México cuenta con varios destinos maravillosos, llenos de magia y de tradición a donde puedes llegar fácilmente en un viaje por avión, con Aeroméxico. Aquí te comentamos algunos de ellos, por si no los has agregado a tu lista.