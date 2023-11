¿Cuándo es el Día del Músico en México?

¿Cuándo es el Día del Músico?

La Unesco estableció que el 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música, en honor a Santa Cecilia, a quien el papa Gregorio XIII nombró como la Patrona de los Músicos en 1584.

También existe el Día Internacional del Músico, celebrado el 1 de octubre en muchos países. Ambas fechas sirven para homenajear este arte.

¿Por qué se celebra el Día de la Música el 22 de noviembre?

El 22 de noviembre se conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Considerada una mártir cristiana, fue retratada por diferentes artistas del siglo XV en la que aparece tocando un arpa u otros instrumentos musicales, es por ello que se le ha vinculado a la música.

¿Quién fue Santa Cecilia?

Cecilia de Roma es una de las santas más conocidas y veneradas a lo largo de la historia cristiana. La leyenda cuenta que provenía de una familia noble de Roma, solía hacer penitencias y consagró su virginidad a Dios. Sin embargo, fue obligada por su padre a casarse con un joven llamado Valeriano. Recién casados, Santa Cecilia le dijo:

“Tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias; en cambio si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí”.

El esposo le pidió que le mostrara al ángel y que haría lo que ella le pidiera, A esto, Cecilia le dijo que si él creía en Dios y recibía el bautismo, entonces vería al ángel. Valeriano fue a buscar al Obispo Urbano, quien lo instruyó en la fe y lo bautizó.

La tradición señala que cuando el esposo regresó a ver a su amada, vio a un ángel de pie junto a Cecilia y el ser celestial puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabeza de ambos. Después, el Papa Urbano la visitó en su casa y bautizó a 400 personas.

Se dice que en el día del matrimonio, mientas los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón.

El Papa Gregorio XIII la nombró patrona porque “había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música”.