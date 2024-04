Que la luna nos vea bailar

De pronto las calles del centro se encienden. La gente se aglutina en las banquetas para fijar la ruta de lo que sería un desfile. Parece un festejo para un Santo o una Virgen, pero no. El gobierno local ha organizado una “callejoneada”, recorrido con música y baile con artistas profesionales, con motivo del eclipse.

Hombres y mujeres con vestimentas carnavalescas, cubriendo sus cabezas con coronas, peinados y diademas exóticas, danzan sobre las calle Heriberto Frías y dan vuelta sobre Constitución. La gente aplaude y ellos no dejan de bailar y sonreír.

Todo esto y más por un eclipse solar. (Daniel Cuevas)

¿Esto es por el eclipse?, “sí, por el eclipse", confirman comerciantes. El gobierno lo anunció y organizó desde hace varios días. Todo esto es por un eclipse.

El show se prende alrededor de la Plazuela Machado, hacia el malecón y con cierre en el llamado Callejón Liverpool, espacio dedicado a la celebración de la banda The Beatles. Danzantes, bandas, bocinas, malabaristas y fuegos artificiales le dicen al cielo que la gente está lista, y que pase lo que tenga que pasar.

La callejoneada acaba frente a un escenario, con un concierto de una banda independiente, dispuesta a sostener la verbena por un rato más. “Le dijeron a mi novio que hay gente de la NASA por ahí”, le cuenta una joven del público a su amiga.

Los científicos que le dan sentido a la fiesta

De la muchedumbre que se dispersa al finalizar la callejoneada sale un grupo de jóvenes adultos con camisetas naranjas. A simple vista se les puede confundir como militantes de cierto partido político, La temporada electoral lo incita. “No somos de Movimiento Ciudadano”, dicen con risa nerviosa. Y no, no lo son.

Sus camisetas traen una imagen de un planeta con un anillo, tal vez Saturno. “Nibiru, sociedad astronómica”, dice una de las chicas del grupo, y aclara que pertenecen a la Facultad de Ciencias de la UNAM. “Venimos a documentar, tomar fotos y videos del eclipse. Principalmente hacer divulgación de la ciencia para la población mazatleca", responde un hombre del grupo.

Nibiru, sociedad astronómica, vino a Mazatlán a hacer divulación científica entre la población. (Daniel Cuevas)

Llegaron aquí por su cuenta, con sus propios recursos, y ya tienen sus ubicaciones para el día del eclipse: Parque Central, Ciudades Hermanas y el famoso “Faro”.

La tarea que se fijaron es divulgar la ciencia del eclipse; vienen equipados con telescopios y gafas protectoras, para que la población goce de este espectáculo. “La callejoneada jaló muchísima gente; sin embargo, falta muchísima difusión. Apenas hoy sentimos un poco el compromiso de la población respecto a este evento”. Nadie se los pidió, ellos vinieron por amor a la ciencia.

“Es que dicen que los de la NASA están aquí”, siguen repitiendo a voces los locales el rumor que no es ningún rumor, porque el gobierno mexicano confirmó la visita de representantes de la NASA en esta ciudad desde hace varios meses.

A pesar de que los dichosos agentes se andan paseando en la fiesta mazatleca, con el ánimo que corresponde a un turista intoxicado por la música y las artesanías mexicanas.

Sí, los de la NASA están aquí

En la Plazuela Machado, un rato después de dar una conferencia, hacen presencia científicos de la NASA. Hombres y mujeres estadounidenses, cuya fascinación y trabajo los trajo a un puerto mexicano que tuvo la fortuna de ser sede de un fenómeno astronómico.

Uno de ellos, con camiseta negra, el escudo de la NASA en su pecho, y una barba blanca prominente, revela sus planes, esos que Eduardo creía secretos. “Por supuesto estamos aquí por el eclipse. Estamos aquí para hacer un compromiso público con nuestros socios de la Agencia Espacial Mexicana”.

El plan suena simple: con un telescopio planean hacer una transmisión en vivo del eclipse por parte de la NASA. “Tendremos las primeras imágenes del eclipse porque Mazatlán será el primer lugar en tierra que la sombra de la luna tocará”. Capturarán las imágenes, las enviarán a la NASA, y la NASA al resto del mundo. Nada de planes secretos, todo compartido con la humanidad, desde Mazatlán, México.

Pero por esta noche, frente a la luna menguante y un cielo nublado, la velada mazatleca sigue.