Cartier vende aretes en solo 237 pesos por un error

El usuario de X, @LordeDandy, compartió en su cuenta que había adquirido dos pares de aretes a un precio muy bajo considerando la marca, por lo que aseguró que cualquiera hubiera aprovechado esta oportunidad.

Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad. pic.twitter.com/lNUfAItHfu — dre pute (@LordeDandy) April 19, 2024

Error de Cartier

Después de darse cuenta del error, la empresa intentó persuadirlo para que cancelara su compra. Para ello, le enviaron un documento para que lo firmara, en el que buscaban que el cliente se sintiera satisfecho y renunciara a su derecho de recibir la compra y cualquier compensación adicional.

Este fue el oficio prehecho que me hicieron, y con esto solitos se echaron de cabeza porque me dieron las pistas que me faltaban pic.twitter.com/DPqvFFp1k4 — dre pute (@LordeDandy) April 20, 2024

Como incentivo para que firmara, Cartier sugirió devolverle los 474 pesos que pagó por los aretes, además de ofrecerle una botella de champagne Cartier Cuvée y un portapasaporte Cartier como regalo.

Además, la marca comunicó al joven que los pendientes no estaban disponibles por el momento.

La intervención de Profeco

Al ver que la marca no entregaba, presuntamente, reclamó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores están obligados a informar y respetar los precios, las tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, modalidades, fechas, reservaciones y otras condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del producto o la prestación del servicio.

Para todos los que dicen que actúe de mala fé y me están difamando, pues prepárense porque aún no cuento toda la historia. Only God Knows y PROFECO. pic.twitter.com/JpOPncusL8 — dre pute (@LordeDandy) April 21, 2024

Hasta el momento, parece que la marca cumplirá con lo publicado en su página oficial, ya que el usuario ha comunicado que recibirá los pendientes de oro rosado con diamantes.