Así puedes celebrar el Día de Star Wars en la CDMX

¿Por qué el 4 de mayo es Día de Star Wars?

El 4 de mayo o “May the 4th” se estableció como el Día de Star Wars por el juego de palabras en inglés “May the force be with you” (“que la fuerza te acompañe”) de la saga.

Eventos en CDMX por May the 4th

Retro Fest CDMX

Esta exposición para coleccionistas se llevará a cabo el 5 de mayo en el Centro de Convenciones Churubusco. El evento comienza a las 11:00 y termina a las 17:00 horas. La entrada es libre.

Proyecciones

El episodio 1 – La amenaza fantasma llegará a las salas de cine de Cinemex y Cinepolis de todo el país el 4 de mayo. Desde ya puedes consultar la cartelera en tu cine más cercano y comprar tus boletos.

Sinfónico

El 4 de mayo el teatro Ángela Peralta pasará a ser de otra galaxia. Ese día Mex Pop Orquesta se presentará a las 18:00 horas, con un concierto temático se Star Wars. Entre músicos, coro y cosplayers habrá más de 100 personas en escena.

Concierto galáctico

El viernes 3 de mayo, en el Centro Cultural Olli Yoliztli se presentará u na orquesta sinfónica con más de 70 músicos en escena, ejecutando en vivo la música del icónico compositor estadounidense John Williams. La cita es a las 20:00 horas.

Museo Estelar

Este museo resguarda la exhibición más grande de América Latina de Star Wars, conformada por más de 6,000 piezas. Si quieres reservar una visita, puedes hacerlo a través de su página de internet https://museoestelar.com/reserva-cita/ .

Un juego de otra galaxia

El sábado 4 de mayo, en el jugo de los Diablos Rojos de México contra los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Alfredo Harp Helú, habrá distintas activaciones relacionadas con Star Wars, así como mercancía oficial.