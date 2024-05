Esto es lo que debes saber si tienes la piel hipersensible

En este sentido, Juana Ramírez comentó que ella utiliza un producto para la limpieza de la piel y humectación, luego, protector solar y por último, el repelente de mosquitos OFF! Defense porque su piel es tan sensible que un simple “granito” le puede durar meses y luego hasta se puede convertir en una mancha. El gel OFF! Defense, mencionó que tiene icaridina y no es irritante porque es apto para pieles sensibles, no huele y no deja la piel pegajosa.

Respecto a las rutinas de cuidado de la piel, Yunive Angulo reiteró que quienes tienen piel sensible deben acudir con un especialista que les recomiende el tratamiento para su caso específico, pero comentó que la rutina facial debe contar con un producto para la limpieza de la piel, otro para la tonificación para hidratar un poco más, luego un humectante, un protector solar y un repelente que prevenga picaduras de mosquito. “ OFF! Defense , por ejemplo, ofrece mucho esta parte, toda la familia lo puede utilizar, incluso los pequeñitos”, señaló.

Más allá del ámbito físico y de salud, también está el aspecto mental, que puede afectar a las personas con hipersensibilidad en la piel, por lo que Yunive Angulo refirió que es un asunto muy importante: “ahorita estamos viendo la parte que es Mindfulness, el cuidarnos, también darnos un respiro de todas las actividades que nosotros tenemos”.

