Ale Valencia gana medalla en París 2024 y la Conade le reduce la beca

La polémica comenzó cuando Alejandra Valencia publicó en X su sorpresa al descubrir que su beca había sido reducida después de ganar una medalla olímpica en París 2024. Según la arquerista, la disminución se debió a que su rendimiento fue considerado “bajo” bajo las actuales reglas de operación de la Conade.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

No pues muchas gracias 🥲

— alejandra valencia (@micozito) August 22, 2024