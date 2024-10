¡Rockea con The Killers! Citibanamex te lleva a su concierto privado

Imagina a Brandon Flowers cantando, a unos cuantos metros de ti, "All These Things That I've Done". Además, sabes que en el setlist estarán incluidos “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me”, entre algunas de sus más emblemáticas rolas. Y sí, esto no es un sueño: es una realidad que forma parte de una serie de conciertos privados en los que Citibanamex ofrece beneficios a través de su programa de recompensas ThankYou® Rewards.