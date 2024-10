Rafa Nadal se retira del tenis profesional

El jugador de 38 años fue una selección sorpresa para la Final 8 de la Copa Davis del 19 al 24 de noviembre en Málaga, después de competir por última vez en los Juegos Olímpicos de París en julio y posteriormente perderse el Abierto de Estados Unidos y la Copa Laver por problemas de forma.

"Obviamente es una decisión difícil, que me ha llevado algún tiempo tomar, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento apropiado para poner punto y final a una carrera que ha sido larga y mucho más exitosa de lo que nunca hubiera imaginado", añadió el ex número uno del mundo.

Nadal, que ha ganado dos Abiertos de Australia, dos Wimbledon y cuatro Abiertos de Estados Unidos, además del oro olímpico y cuatro Copas Davis, además de sus múltiples títulos en el Abierto de Francia, dijo que terminar su carrera con los colores de España en el evento por equipos se sentía bien.

Último torneo

Nadal volverá a coincidir con Carlos Alcaraz, cuatro veces campeón de Majors, después de que ambos jugaran juntos en los Juegos de París.

"Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004".

La fase eliminatoria de la Copa Davis se jugará del 19 al 24 de noviembre.

Nadal no ha sido ajeno a las lesiones en sus 23 años de carrera y sufrió un pequeño problema de cadera en el Abierto de Australia a principios de 2023, antes de perderse el Abierto de Francia ese mismo año y someterse a una operación para intentar resucitar su carrera.

Sin embargo, por problemas menores y de forma física, solo ha jugado 23 partidos en las dos últimas temporadas.

Nadal regresó a su coto de caza favorito de Roland Garros esta temporada, pero fue derrotado en la primera ronda por el alemán Alexander Zverev y se negó cortésmente a una despedida de celebración con la esperanza de un último hurra el próximo año.

Rey de la tierra batida

El "rey de la tierra batida" ganó su último título de Roland Garros en 2022 y dejó París con un asombroso balance de 112 victorias y 4 derrotas.

Nadal colgará la raqueta dos años después que su gran rival Roger Federer, dejando al serbio Novak Djokovic, 24 veces ganador de grand slams, como el único miembro de "Los Tres Grandes" que sigue en activo.

Federer encabezó los homenajes a Nadal en las redes sociales, diciendo que había esperado que nunca llegara el día en que su amigo anunciara su retirada.

"Qué carrera, Rafa ... Gracias por los recuerdos inolvidables y todos tus increíbles logros en el juego que amamos. Ha sido un honor absoluto", dijo el suizo.

Nadal agradeció a su familia y a su equipo su estelar carrera, con unas palabras especiales para su tío Toni, que fue su entrenador durante la mayor parte de su etapa en las pistas.

"Creo que gracias a él he podido también superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva", dijo.

A sus seguidores, Nadal les dijo: "No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad".

"Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos", añadió.

Ahora se espera que Nadal reciba lo que promete ser un emotivo homenaje en el Abierto de Francia el año que viene, y es probable que se produzca una celebración similar en la Copa Davis en casa.