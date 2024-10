Llega a México Hot Wheels City Experience con go karts, gaming y más

Bernardo Noval, CEO de moment Lab y principal responsable de la creación de esta experiencia inmersiva, explicó que se trata de un evento de clase mundial. Ha tenido éxito en países como Chile, Brasil y Reino Unido y ahora llega a México con 10,000 metros cuadrados de entretenimiento.

México representa para Hot Wheels el segundo mayor mercado, tan solo después de Estados Unidos. Y por ello Moment Lab, Fever, BeFun Entertainment y Mattel traen Hot Wheels City Experience por primera vez al país.

Se trata de una experiencia diseñada para personas de todas las edades, a partir de los 2 años. "Todos los pilotos profesionales iniciaron en el Karting" explicó Luis Jauregui, director de KBR Kartodromo. El empresario adelantó que habrá 4,000 metros de pista de tipo profesional para que niños, niñas y adultos jueguen a las carreras en los karts, fabricados con estándares profesionales y traídos directamente desde Italia.

Como parte de la experiencia habrá simuladores, museos de automóviles, una colección de cochecitos de Hot Wheels, representativos de su historia. También habrá atracciones para los más pequeños y la posibilidad de diseñar su propio auto y proyectarlo en tiempo real. En la tienda de Mattel habrá productos inéditos de Hot Wheels, por lo cual los coleccionistas podrán darse gusto.

¿Cuándo y dónde es?

Hot Wheels City Experience inicia el 15 de noviembre y los boletos ya están a la venta en www.feverup.com, con opciones desde los 400 pesos.

Dónde:

Gran Carpa Satélite Periférico Blvd. Manuel Ávila C. y Mario Colín, Tlalnepantla, Edo. Méx. C.P. 54069 Duración: A partir del 15 de noviembre de 2024

Horarios: De martes a jueves, de 10 a.m. a 8 p.m.; viernes y sábado, de 10 a.m. a 10 p.m.; y domingos, de 10 a.m. a 8