La vez que Donald Trump ganó un premio Razzie por peor actuación

Premio a peor actuación

Los premios Razzie, también conocidos como Golden Raspberry Awards, se entregan desde 1980 y reconocen las producciones y actuaciones menos destacadas del cine. Trump recibió su primer Razzie en 1990 por su participación en la película Ghosts Can't Do It, donde interpretó una versión ficticia de sí mismo. En esa ocasión, ganó el premio a peor actor de reparto y fue nominado como peor nueva estrella, aunque perdió ante Sofia Coppola.

Años más tarde, durante la 39ª edición de los Razzies, Trump fue galardonado nuevamente. En esta ocasión, obtuvo dos premios: peor actor y peor combinación en pantalla por su participación en los documentales políticos Death of a Nation y Fahrenheit 11/9. En este último reconocimiento, la combinación se describió como "Donald Trump y su perpetua mezquindad". Estas producciones generaron críticas por su tratamiento de temas políticos.

¿Qué otros reconocimientos ha recibido?

Además de los Razzies, Trump ha sido reconocido en distintos ámbitos de entretenimiento. Antes de su incursión política, fue nominado en premios como los Teen Choice Awards y los Primetime Emmys. Sin embargo, su participación en cine y televisión, que incluye cameos en Home Alone 2 y otros proyectos, nunca alcanzó el reconocimiento positivo que esperaba.

Los premios Razzie, que buscan parodiar los premios Oscar, han sido entregados a figuras destacadas de Hollywood, como Sylvester Stallone y Adam Sandler. Sin embargo, pocas personalidades del ámbito político han sido reconocidas en estas ceremonias, haciendo que los galardones de Trump sean aún más notorios.