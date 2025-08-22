Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Internacional

Accidente de autobús turístico en Nueva York deja varios muertos y heridos

Un autobús turístico con medio centenar de turistas, entre ellos varios niños, se volcó sobre una autopista en Nueva York, causando varias muertes y heridos.
vie 22 agosto 2025 04:07 PM
volcadura-camion-nueva-york.png
Socorristas trabajan para rescatar a víctimas de una volcadura de un camión turístico en la autopista estatal de Nueva York, el viernes 22 de agosto de 2025.

Varios turistas, principalmente de nacionalidad india, china y filipina, sufrieron un accidente mortal este viernes, al volcalse el camión en una autopista en el norte de Nueva York, provocando varios heridos y al menos cinco muertos.

Publicidad

Viaje turístico sufre accidente en Nueva York

Un autobús que transportaba al menos 52 personas, contando el conductor, que viabaja desde las catarátas del Niágara, en Canadá, se volcó y cayó en una zanja en la autopista I-90 cerca de Pembroke, al norte de Nueva York, y a 40 kilómetros de Buffalo.

De acuerdo con el portavoz de la Policía Estatal del estado, James O’Callaghan, "el vehículo perdió el control por razones que se desconocen, fue hacia la mediana (y) al corregir en exceso acabó en la cuneta".

O’Callaghan señaló que el accidente provocó varias víctimas mortales, personas atrapadas y heridos. Esta postura también fue compartida por Mark Poloncarz, responsable del condado de Erie.

Sin embargo, aún no han informado la totalidad de las víctimas. Varias de las personas quedaron atrapadas dentro del vehículo y otras fueron expulsadas durante el impacto. Se estima que la mayoría de las personas no tenían puesto el cinturón de seguridad.

“Los daños son considerables y, obviamente, el autobús iba a toda velocidad. No chocó con ningún vehículo. Básicamente, perdió el control”, explicó el portavoz de la policía.

Servicios de emergencia, incluyendo tres helicópteros médicos de Mercy Flight y tres adicionales de otros servicios transportaron a los heridos hacia hospitales locales. El Centro Médico del Condado de Erie reportó estar atendiendo al menos a ocho pacientes hasta las 14:10 horas.

Según las autoridades, se proporcionaron intérpretes para asistir a los viajeros accidentados.

Los carriles de la autopista I-90 permanecieron cerrados por varias horas, pero aproximadamente a las 17:08 horas local los carriles en dirección oeste de la I-90 (Thruway) volvieron a reabrirse al tráfico.

La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, informó en su cuenta de 𝕏 que al menos cinco personas perdieron la vida en el accidente.

Con información de AFP.

Publicidad

Tags

Accidentes Estados

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad