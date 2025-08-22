Accidente de autobús turístico en Nueva York deja varios muertos y heridos

Viaje turístico sufre accidente en Nueva York

Un autobús que transportaba al menos 52 personas, contando el conductor, que viabaja desde las catarátas del Niágara, en Canadá, se volcó y cayó en una zanja en la autopista I-90 cerca de Pembroke, al norte de Nueva York, y a 40 kilómetros de Buffalo.

De acuerdo con el portavoz de la Policía Estatal del estado, James O’Callaghan, "el vehículo perdió el control por razones que se desconocen, fue hacia la mediana (y) al corregir en exceso acabó en la cuneta".

#AlMomento Autobús turístico que transportaba pasajeros de las Cataratas del Niágara a Nueva York volcó en la carretera interestatal 90 en dirección oeste (I-90) en Pembroke, Nueva York.



El accidente provocó varios muertos y decenas de heridos.



Visita https://t.co/sggMRoj1FK… pic.twitter.com/3N2zdS3akj — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 22, 2025

O’Callaghan señaló que el accidente provocó varias víctimas mortales, personas atrapadas y heridos. Esta postura también fue compartida por Mark Poloncarz, responsable del condado de Erie.

Sin embargo, aún no han informado la totalidad de las víctimas. Varias de las personas quedaron atrapadas dentro del vehículo y otras fueron expulsadas durante el impacto. Se estima que la mayoría de las personas no tenían puesto el cinturón de seguridad.

“Los daños son considerables y, obviamente, el autobús iba a toda velocidad. No chocó con ningún vehículo. Básicamente, perdió el control”, explicó el portavoz de la policía.

Servicios de emergencia, incluyendo tres helicópteros médicos de Mercy Flight y tres adicionales de otros servicios transportaron a los heridos hacia hospitales locales. El Centro Médico del Condado de Erie reportó estar atendiendo al menos a ocho pacientes hasta las 14:10 horas.

Tour bus crash in upstate New York kills multiple people, including kids https://t.co/Fy1JVBGNtg pic.twitter.com/b40ADltxCK — The Independent (@Independent) August 22, 2025

Según las autoridades, se proporcionaron intérpretes para asistir a los viajeros accidentados.

Los carriles de la autopista I-90 permanecieron cerrados por varias horas, pero aproximadamente a las 17:08 horas local los carriles en dirección oeste de la I-90 (Thruway) volvieron a reabrirse al tráfico.

La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, informó en su cuenta de 𝕏 que al menos cinco personas perdieron la vida en el accidente.

The @nyspolice have confirmed that among those injured in today’s bus accident in Western New York, five lives were tragically lost.



Our hearts are with their loved ones during this difficult time. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 22, 2025

Con información de AFP.