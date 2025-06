Así se vivió el Torneo de Golf de Grupo Expansión en Avándaro

Además, el ambiente estuvo enmarcado por la exhibición artística presentada por Saenger Galería, con una selección de piezas particularmente curada para dar la bienvenida a los asistentes.

La primera noche concluyó con una cena by MexBest, servida en el restaurante Acuarima y patrocinada por Carmela y Sal. El maridaje de vinos Wagner armonizó la propuesta culinaria para los invitados; mientras que los welcome drinks corrieron a cargo de Handshake —el bar nombrado el número uno por The World’s 50 Best Bars— que sorprendió con cocteles exclusivos para la ocasión.

El día siguiente comenzó con el desayuno by Life and Style y, a las 8:30 horas, se dio el disparo de salida by Sports Illustrated México, con el que se marcó el inicio oficial del torneo.

Durante todos los momentos clave, la compañía fue el refrescante sabor de las cervezas cortesía de Negra Modelo. En paralelo, se realizó un brunch, con la oferta gastronómica de Atún Dolores Premium, Tani Omakase, Corsi y el talento del chef Abel Hernández.

Con certeza, uno de los mayores atractivos fue la posibilidad de ganar uno de los cinco automóviles Porsche, el premio para quien lograra un hole in one; sin embargo, este año ningún jugador lo consiguió.

(Abel González, Alberto Nolasco y Miguel Ángel Montaño / Expansión)

En cambio, el mejor O’yes lo obtuvo José María Yazpik. Al actor y apasionado por el golf, se le entregó un regalo muy especial: una camioneta GWM que generó mucho entusiasmo entre los participantes.

Tras una intensa jornada deportiva, a las 16:30 horas se llevó a cabo la comida de premiación by Expansión, en la que se reconoció a los equipos triunfadores del torneo. El primer lugar lo conquistó el grupo conformado por Anuar Tager, Carlos Casaubon, Guillermo Chow y Juan David Hernández.

Por su parte, el segundo sitio fue para el equipo de Carlos Casasús, Eduardo Braun, Eduardo Briones y Piero Ricci; mientras que Enrique Cortiñas, Franco González Olivares, Juanjo del Valle, Valeria González y Mauricio Cantú ocuparon el tercer puesto.

Quien marcó la victoria del hoyo de precisión, patrocinado por Aeroméxico, se hizo acreedor a un viaje doble en un destino nacional y Quaker State galardonó a los mejores tiros de la competencia.

Para cerrar con broche de oro, Mane de la Parra puso el toque musical y emotivo a esta celebración entre amigos y aliados estratégicos, con un concierto íntimo que dio paso a la gran fiesta de cierre de un torneo inolvidable.