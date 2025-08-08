Cómo usar Ecobici de forma segura y responsable

Durante años, este sistema de bicicletas públicas ha demostrado ser una opción práctica, económica y sustentable para desplazarse. Sin embargo, su buen funcionamiento también depende del uso responsable que los usuarios le den.

Por ello, aquí compartimos algunas recomendaciones para cuidar las unidades de Ecobici y que más personas puedan disfrutar de ellas:

1. Revisar la bicicleta antes de usarla

Antes de comenzar el viaje, se debe verificar que la bicicleta esté en buenas condiciones, poniendo atención en el estado de los frenos, llantas, cadena, asiento y luces. Si se detecta algún daño se debe reportar a través de la app o en la estación.

2. Ajustar el asiento

Subirse a una bicicleta con el asiento mal colocado no solo es incómodo, también puede causar lesiones. Sin embargo, al ajustar la altura se debe evitar forzar los mecanismos.

3. Evitar circular por zonas no permitidas

Las bicicletas de Ecobici están diseñadas para traslados urbanos dentro de una zona definida y espacios específicos. Se debe procurar limitar el uso en ciclovías o carriles especiales, ya que el sistema no está pensado para recorridos de larga distancia o en condiciones extremas.

4. Tratarla como si fuera propia

Ser responsables al usarla y evitar golpes, caídas o maltratos. Las bicicletas no deben utilizarse para cargar objetos pesados, hacer acrobacias o circular con acompañantes, porque son vehículos públicos diseñados para un solo usuario.

5. Reinstalarla al terminar el viaje

Al devolver la bicicleta a una estación, el usuario debe asegurarse de que quede bien anclada. Si se usa una bici con candado digital, es necesario cerrarlo completamente y terminar el viaje desde la aplicación.

Ecobici es un sistema compartido, y cuidarlo es responsabilidad de todos. Cada viaje cuenta, no solo para quien lo realiza, sino para cada uno de los usuarios que han encontrado en Ecobici una opción de movilidad sustentable, divertida y saludable.

Si aún no cuentas con una membresía Ecobici, aprovecha que hay diferentes planes y tarifas para que accedas a este tipo de transporte. Al pagar tu membresía anual con Tarjetas HSBC obtendrás un 15% de descuento.