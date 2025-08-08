Este 8 de agosto es considerado el día internacional del gato. Pero no es la única fecha, porque en realidad los felinos tienen tres días de celebración en el año. Descubre a qué se debe y cómo puedes consentirlos hoy y siempre.
¿Cuándo es el día internacional del gato 2025 y por qué se celebra tres veces al año?
¿Cuándo se celebra el día mundial del gato?
Cada 8 de agosto, los amantes de los felinos en todo el mundo se unen para celebrar el Día Mundial del Gato. Es un día dedicado a honrar y apreciar a estas mascotas de cuatro patas. Pero hay otras dos fechas importantes.
¿Por qué se celebra tres veces el día del gato?
Al gato, sin embargo, se le celebra tres veces al año de manera importante. Estas son las fechas y el por qué:
20 de febrero: Iniciado en honor a Socks, el gato famoso adoptado por Chelsea, hija del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.
8 de agosto: Establecido en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW) para promover los derechos de los animales y coincidir con la época de mayor fertilidad de los gatos en el hemisferio norte.
29 de octubre: Propuesto por Colleen Paige para generar conciencia sobre el abandono de gatos en las calles de las ciudades.
Qué regalarle a tu gato o cómo consentirlo en su día
En este día especial, es el momento perfecto para consentir a tu querido gato. Puedes considerar algunos regalos y mimos que seguramente le encantarán:
Juguetes y rascadores: Los gatos disfrutan jugando y afilando sus garras. Un nuevo juguete o rascador mantendrá a tu gato entretenido y feliz.
Snacks y golosinas: Premia a tu gato con sus golosinas favoritas. Los bocadillos especiales son una excelente manera de mostrarle tu cariño.
Tiempo de calidad: Dedica tiempo exclusivo a jugar y acariciar a tu gato. La atención y el afecto son los regalos más apreciados por nuestros amigos felinos.
Camita cómoda: Proporciónale una cama suave y acogedora donde pueda descansar y relajarse.
Cepillado: A la mayoría de los gatos les encanta que los cepillen, así que aprovecha este día para mantener su pelaje limpio y brillante.
Exploración y enriquecimiento: Proporciona juguetes interactivos o circuitos de actividades para estimular su mente curiosa y su instinto de caza.