¿Cuándo es el día internacional del gato 2025 y por qué se celebra tres veces al año?

¿Cuándo se celebra el día mundial del gato?

Cada 8 de agosto, los amantes de los felinos en todo el mundo se unen para celebrar el Día Mundial del Gato. Es un día dedicado a honrar y apreciar a estas mascotas de cuatro patas. Pero hay otras dos fechas importantes.

¿Por qué se celebra tres veces el día del gato?

Al gato, sin embargo, se le celebra tres veces al año de manera importante. Estas son las fechas y el por qué:

20 de febrero: Iniciado en honor a Socks, el gato famoso adoptado por Chelsea, hija del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.

8 de agosto: Establecido en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW) para promover los derechos de los animales y coincidir con la época de mayor fertilidad de los gatos en el hemisferio norte.

29 de octubre: Propuesto por Colleen Paige para generar conciencia sobre el abandono de gatos en las calles de las ciudades.