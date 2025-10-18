Tecate Titanium regresa con su receta original y su diseño intacto, como si el tiempo no hubiera pasado desde su primera aparición en 2013, aunque detrás del relanzamiento hay algo más que un regreso al pasado. Para Velasco es el reflejo de cómo las marcas pueden transformar la conversación digital en una estrategia de marketing viva.

La campaña que acompaña este relanzamiento se llama Volvimos por ti y fue desarrollada junto a la agencia Le Pub, con quien Tecate ha construido una relación de trabajo estrecha. De hecho, es la misma dupla que estuvo detrás de campañas recientes como El Golfo de México y la protagonizada por Sylvester Stallone, con las que la marca buscó elevar su nivel creativo y reposicionar su imagen ante la competencia feroz.

“No hay fronteras entre la agencia y nosotros, funcionamos como un solo equipo. Si alguien entra a una reunión, no podría distinguir quién pertenece a Tecate y quién a Le Pub”, asegura Velasco.

Para el regreso de Titanium, la marca no se inclinó por actores o figuras internacionales. El spot está protagonizado por personas reales, los mismos consumidores que durante años pidieron el regreso de la cerveza.

A través de una dinámica en redes sociales, la marca los invitó a participar en el rodaje y convertirlos en la cara del relanzamiento. El resultado es una pieza emocional y cargada de humor donde suena Vuelve de Ricky Martin como homenaje a lo que muchos extrañaban. “Esta campaña pertenece a los consumidores. Ellos fueron los que la pidieron y los que merecían aparecer frente a la cámara”, cuenta Velasco.

El proyecto tomó cerca de un año de preparación, desde el rescate de la receta hasta la recuperación del diseño original, que la marca guardaba en sus archivos. La producción se realizó en solo tres días, pero el proceso de planeación fue largo y meticuloso.

“Todo tiene su reto, pero no fue una misión imposible. Nuestro equipo de producción es una máquina. Lo más difícil fue encontrar el diseño, pero lo logramos”, explica el directivo.

En su regreso, Tecate Titanium llega como una edición limitada que estará disponible exclusivamente en tiendas OXXO, un socio con el que la compañía ha desarrollado lanzamientos estratégicos.

La elección de este punto de venta responde tanto a su alcance nacional como a la posibilidad de probar nuevos formatos antes de escalar la distribución. “Queríamos visibilidad y una plataforma sólida para probar esta edición. OXXO es un aliado natural para eso”, dice Velasco.

La estrategia de marketing detrás de Titanium se apoya en tres pilares. El primero es la escucha activa del consumidor, que definió el rumbo del relanzamiento. El segundo es la colaboración creativa con Le Pub, donde cada proyecto se trabaja de manera conjunta para garantizar coherencia e innovación. Y el tercero es la autenticidad, que se refleja en un spot protagonizado por la comunidad tecatera, sin artificios ni discursos grandilocuentes.

El relanzamiento de Tecate Titanium también responde a una tendencia de mercado que favorece cervezas con mayor cuerpo y carácter. Aunque su regreso tiene una dosis de nostalgia, la marca lo interpreta como un movimiento contemporáneo que busca satisfacer a un consumidor más exigente.

“Esta cerveza sigue la tendencia actual. Es intensa, con sabor fuerte, hecha para quienes disfrutan de experiencias más contundentes”, afirma Velasco.

Detrás del humor y la emoción del spot hay una historia sobre cómo una marca puede renovar su vínculo con la gente sin perder su esencia. Tecate convirtió una petición popular en una oportunidad de negocio.

“Titanium vuelve con fuerza, pero sobre todo con la voz de quienes nunca dejaron de pedirla”, apunta el director de la marca.