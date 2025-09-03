Tigre de bengala se abalanza contra su veterinaria en Jalisco; ella explica por qué lo hizo

“Antes que nada, gracias por preocuparse por mi salud, estoy bien al igual que Rayitas; lo que sucedió es que mi impermeable le llamó la atención y quiso jugar con él, por lo que una de las visitantes quiso intervenir, pero el personal capacitado retiró las patas de Rayas, y estamos bien”, expresó a través de un video en su cuenta oficial de Facebook.

¿Qué es Camino Real del Tigre?

En sus páginas oficiales se detalla que es una reserva dedicada a estos felinos con el objetivo de que los visitantes conozcan más acerca de estos animales que entre sus características destacan una morfología esbelta, con extremidades posteriores más largas que le proporcionan un gran impulso en carrera y músculos paravertebrales que le dan potencia al saltar.

“Su fisiología está orientada a la velocidad y la fuerza explosiva”, explica la reserva en su página de Facebook.

#CirculaEnRedes ⚠️ En Mazamitla, un tigre en cautiverio sorprendió a una veterinaria al sujetarla por la espalda, mientras que otras personas intentan ayudarla. El hecho habría ocurrido en un parque turístico. pic.twitter.com/T1dTMcidsl — NotiGDL (@NotiGDL) September 1, 2025

El sitio especializado The Big Cat Sanctuary dedicada a la preservación de felinos de gran tamaño en el mundo explica que los tigres de Bengala son una subespecie carnívora de tigre y pertenecen a la familia Panthera tigris tigris.

“El tigre de Bengala tiene el reconocible aspecto de un tigre, ya que tiene un pelaje amarillo o naranja con rayas marrón oscuro o negras y pelaje blanco en el vientre y el interior de sus extremidades. La cola es anaranjada con anillos negros”, explica.

El sitio dedicado a la preservación de estos felinos detalla que el tigre de Bengala es la segunda especie más grande de tigre, igualando en tamaño al tigre siberiano.

Los tigres machos pueden alcanzar unos 3.2 metros de longitud (incluyendo la cola) y pesar hasta 300 kg. Aunque las hembras suelen ser más pequeñas, pueden alcanzar longitudes de hasta 2.7 metros y pesar hasta 181 kg.